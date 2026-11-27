به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یوسف سلمان‌خواه، روز پنجشنبه ۵ آذرماه، در جشنواره بومی‌ ـ‌محلی «اربا دوشاب» که با حضور سید کریم معصومی، نماینده مردم شهرستان‌های شفت و فومن در مجلس شورای اسلامی، ارسلان مقیمی، فرماندار شهرستان شفت، جمعی از مدیران استانی و محلی، فعالان فرهنگی و با مشارکت گسترده مردم در نصیرمحله شهرستان شفت برگزار شد، اظهار کرد: این رویداد فرهنگی با محوریت معرفی مهارت سنتی تهیه اربا دوشاب (شیره خرمالوی جنگلی)، نمونه‌ای از ظرفیت‌های میراث ناملموس و دانش بومی منطقه در پیوند میان فرهنگ، کشاورزی و گردشگری به شمار می‌رود؛ ظرفیتی که می‌تواند در چارچوب الگوی گردشگری رویدادمحور، زمینه‌ساز تقویت اقتصاد محلی، حفظ هویت فرهنگی و تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری روستایی باشد.

گردشگری رویدادمحور؛ سازوکار توسعه اقتصاد فرهنگ‌بنیان در مناطق روستایی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان همچنین با تشریح ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی، تاریخی و کشاورزی شهرستان شفت، بر ضرورت بهره‌گیری نظام‌مند از رویدادهای بومی در توسعه گردشگری استان تأکید کرد.

او، توسعه گردشگری رویدادمحور را یکی از ابزارهای مؤثر در ارتقای مزیت رقابتی مقاصد گردشگری دانست و اظهار کرد: تدوین و اجرای تقویم سالانه جشنواره‌های بومی، شناسایی ظرفیت‌های فرهنگی و تولیدی روستاها و تقویت گردشگری کشاورزی با محوریت محصولات محلی، آیین‌های سنتی و فرایندهای تولید بومی، ازجمله رویکردهای راهبردی برای افزایش ماندگاری گردشگران، توزیع منافع اقتصادی گردشگری و تقویت مشارکت جوامع میزبان است.

این مقام مسئول افزود: توسعه گردشگری کشاورزی، علاوه بر ایجاد پیوند میان فعالیت‌های تولیدی و خدمات گردشگری، امکان معرفی نظام‌های سنتی تولید، انتقال دانش بومی، عرضه محصولات محلی و ایجاد فرصت‌های درآمدی مکمل برای خانوارهای روستایی را فراهم می‌کند.

برندسازی محصولات بومی و توسعه گردشگری خوراک؛ از میراث تولید تا هویت مقصد

سلمان‌خواه در بخش دیگری از سخنان خود، به بیان اهمیت صیانت از محصولات شاخص بومی و بهره‌گیری از ظرفیت آن‌ها در توسعه گردشگری خوراک و هویت‌سازی مقاصد گردشگری پرداخت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان، با اشاره به ثبت مهارت تهیه پنیر سیاهمزگی در فهرست میراث ناملموس کشور، از برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره تخصصی این محصول در روستای تاریخی سیاهمزگی خبر داد و معرفی ویژگی‌های این عنصر میراث ناملموس، تقویت فرایند برندسازی، پاسداشت شیوه‌های تولید بومی و ارتقای جایگاه محصولات محلی در زنجیره ارزش گردشگری را از محورهای مورد توجه این رویداد اعلام کرد.

او همچنین ضمن قدردانی از عوامل اجرایی رویداد، اضافه کرد: توسعه رویدادهای بومی با رویکردی مبتنی بر حفاظت از میراث فرهنگی، مشارکت جامعه محلی و بهره‌برداری مسئولانه از ظرفیت‌های بالقوه، ضروری است به‌عنوان یکی از سازوکارهای تقویت گردشگری و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی مناطق روستایی گیلان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

سلمان‌خواه خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره‌های تخصصی محصولات بومی می‌تواند با ایجاد پیوند میان میراث فرهنگی، تولیدات کشاورزی و صنایع غذایی محلی، زمینه تقویت هویت اقتصادی و فرهنگی مناطق روستایی و معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده گردشگری گیلان را فراهم آورد.

میراث ناملموس و دانش بومی؛ سرمایه فرهنگی در مسیر توسعه پایدار روستایی

آیین مهارت سنتی تهیه اربا دوشاب، به‌عنوان جلوه‌ای از دانش بومی مرتبط با بهره‌برداری از محصولات طبیعی و شیوه‌های سنتی فرآوری مواد غذایی، از بخش‌های محوری جشنواره نصیرمحله شفت است.

این آیین علاوه بر برخورداری از ارزش‌های فرهنگی و مردم‌شناختی، ظرفیت مناسبی برای معرفی نظام معیشت سنتی، مهارت‌های بومی و پیوند تاریخی جوامع محلی با محیط طبیعی محسوب می‌شود. مستندسازی، انتقال بین‌نسلی و معرفی چنین دانش‌هایی در قالب رویدادهای فرهنگی و گردشگری، می‌تواند به پایداری میراث ناملموس و تقویت هویت فرهنگی جوامع روستایی کمک کند.

گفتنی است؛ در این رویداد، اجرای آیین‌های بومی _محلی، موسیقی سنتی، قرعه‌کشی و اهدای جوایز نیز، زمینه مشارکت اجتماعی و تعامل فرهنگی میان ساکنان منطقه و گردشگران را فراهم کرد.

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