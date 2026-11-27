به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید میکائیل موسوی مدیرکل میراث‌فرهنگی زنجان روز پنجشنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: تفاهم‌نامه همکاری میراث فرهنگی زنجان و بانک تجارت برای حمایت از صنعتگران و گردشگران امضا شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: با تبیین اهداف این همکاری اعلام کرد که این تفاهم‌نامه با هدف افزایش ظرفیت اشتغال، توسعه گردشگری و ترویج صنایع‌دستی و همچنین بهبود معیشت فعالان این بخش تدوین شده است.

او در این باره گفت: تأمین منابع مالی مناسب برای حمایت از هنرمندان و فعالان حوزه گردشگری، یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است. این همکاری با بانک تجارت گامی موثر در جهت تسهیل دسترسی صنعتگران به منابع مالی جهت توسعه تولید و ارتقای کیفیت محصولات صنایع‌دستی است.

موسوی با تأکید بر اهمیت گردشگری در اقتصاد زنجان بیان کرد: این تسهیلات می‌تواند محرک اصلی برای بهبود زیرساخت‌های اقامتی و ارتقای سطح خدمات در حوزه گردشگری باشد. وی خاطرنشان کرد که این اقدام، بستری مناسب برای رونق کسب‌وکارها و کاهش بیکاری در میان متخصصان و هنرمندان این حوزه است.

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