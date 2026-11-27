به‌گزارش میراث‌آریا، مسعود پزشکیان عصر پنجشنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۵ در ادامه برنامه‌های سفر به استان خراسان رضوی و در نشست با دست‌اندرکاران و فعالان حوزه زیارت، با تأکید بر ضرورت تعیین اولویت‌های روشن در توسعه زیرساخت‌های این استان و سایر نقاط کشور گفت: توسعه قطارهای شهری، حومه‌ای و بین‌شهری و تکمیل کریدورهای ریلی باید در اولویت برنامه‌های کشور قرار گیرد و به جای پراکنده‌کردن منابع، باید توان و امکانات موجود را بر پروژه‌هایی متمرکز کنیم که بیشترین پوشش، اثربخشی و منفعت را برای عموم مردم دارد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه در برنامه‌ریزی شهری باید میان شریان‌های اصلی و مسیرهای مویرگی حمل‌ونقل تفکیک قائل شد، اظهار کرد: قطار می‌تواند شریان اصلی جابه‌جایی در شهرها و میان مناطق مختلف باشد و سایر وسایل حمل‌ونقل عمومی و مسیرهای شهری نیز نقش شبکه‌های مویرگی را برای اتصال مردم به این شریان‌های اصلی ایفا کنند. در توسعه شهری نیز باید به این موضوع توجه داشته باشیم که گسترش شهرها تا کجا امکان‌پذیر است و چگونه می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح، از توسعه بی‌ضابطه و افزایش هزینه‌های زیرساختی جلوگیری کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت منابع کشور افزود: با توجه به وضعیت موجود و مشکلات ناشی از تحریم، جنگ و محدودیت‌های موجود، نمی‌توان وعده حل یکباره همه مسائل را داد؛ اما می‌توان با تعیین اولویت‌های مشخص، منابع محدود را به سمت پروژه‌هایی هدایت کرد که بیشترین اثرگذاری را برای مردم داشته باشند.



دکتر پزشکیان با تأکید بر اینکه اولویت دولت توسعه حمل‌ونقل عمومی و جابه‌جایی بخش گسترده‌ای از مردم است، گفت: حمل‌ونقل سریع و گران‌قیمت نباید صرفاً به ابزاری برای استفاده گروه‌های برخوردار تبدیل شود. اولویت ما باید قطارهای عمومی باشد؛ قطارهایی که بتوانند اکثریت مردم را با هزینه مناسب جابه‌جا کنند و در کنار جابه‌جایی مسافر، ظرفیت انتقال بار را نیز افزایش دهند.

رئیس‌جمهور با اشاره به پیشرفت پروژه‌های ریلی در نقاط مختلف کشور اظهار کرد: در مسیر چابهار به زاهدان، کار با سرعت در حال پیشرفت است و پیش‌بینی می‌شود بخش مربوطه در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسد. در مسیر بیرجند نیز در چند نقطه عملیات اجرایی در حال انجام است و در مجموع، نزدیک به ۴۰۰ کیلومتر از پروژه‌ها در شرایطی که کشور با کمبود منابع و مشکلات مختلف مواجه است، پیشرفت قابل توجهی داشته است.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه اولویت اصلی باید تکمیل کریدورهای ریلی و اتصال شبکه‌های موجود به یکدیگر باشد، تصریح کرد: به جای اینکه منابع را در پروژه‌های متعدد پراکنده کنیم و هیچ‌کدام به نتیجه نرسد، باید بر یک یا دو اولویت اصلی تمرکز کنیم، آنها را به سرانجام برسانیم و سپس پروژه‌های بعدی را دنبال کنیم. هر پروژه‌ای که پوشش جمعیتی بیشتری داشته باشد، هزینه کمتری ایجاد کند، اثربخشی بیشتری داشته باشد، کم‌خطرتر باشد و منافع عمومی گسترده‌تری ایجاد کند، باید در اولویت قرار گیرد.



دکتر پزشکیان قطار شهری، قطارهای حومه‌ای و تکمیل کریدورهای ریلی را از اولویت‌های مهم کشور دانست و گفت: برای این حوزه‌ها برنامه داریم و قراردادهایی نیز در تهران و مشهد منعقد شده است. در مشهد نیز اقدامات مربوط به برخی پروژه‌ها آغاز شده و امیدواریم با تکمیل آنها بتوانیم بخش‌های مختلف شبکه حمل‌ونقل ریلی را به یکدیگر متصل کنیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مردم در حل مسائل کشور اظهار کرد: دولت به تنهایی قادر نیست همه مشکلات را حل کند، اما مردم می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. اگر بتوانیم مردم را به‌درستی در اجرای پروژه‌ها مشارکت دهیم و شرایطی فراهم کنیم که حضور آنها برایشان توجیه اقتصادی داشته باشد یا دست‌کم موجب زیان آنها نشود، می‌توان از این ظرفیت عظیم برای توسعه کشور استفاده کرد.

دکتر پزشکیان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی مشهد و خراسان رضوی در حوزه زیارت افزود: حضور میلیون‌ها زائر در مشهد صرفاً یک موضوع فرهنگی و زیارتی نیست، بلکه ظرفیت بزرگی برای ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و توسعه خدمات است. مسافر و زائر می‌تواند برای شهر اشتغال و درآمد ایجاد کند و وظیفه ما این است که ببینیم چگونه می‌توان از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کرد.



رئیس‌جمهور بر ضرورت تدوین برنامه جامع برای بهره‌برداری از ظرفیت زیارت تأکید کرد و گفت: باید در کنار کارگروه‌های موجود، یک گروه اقتصادی نیز برای بررسی ظرفیت‌های اقتصادی زیارت تشکیل شود. زیارت می‌تواند علاوه بر آثار معنوی و فرهنگی، در حوزه‌های علمی، ورزشی، دیپلماسی، اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی ظرفیت‌های قابل توجهی ایجاد کند و نباید این ظرفیت را صرفاً از یک زاویه مورد توجه قرار داد.

دکتر پزشکیان با انتقاد از رویکردی که حل همه مسائل را صرفاً متوجه دولت می‌داند، تصریح کرد: نباید همه کارها را از دولت انتظار داشت. مردم، بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و مجموعه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی می‌توانند در این مسیر نقش‌آفرینی کنند و دولت باید زمینه را برای حضور و فعالیت آنها فراهم کند.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به ضرورت تقویت همکاری با کشورهای مختلف، به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها، اظهار کرد: از حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای توسعه کشور استقبال می‌کنیم و اگر سرمایه‌گذاری بخواهد با منابع خود پروژه‌ای را اجرا کند، تا زمانی که در چارچوب قوانین و منافع کشور باشد، نباید مانع او شویم. سرمایه‌گذار باید بتواند با منابع خود پروژه را اجرا کند، درآمد داشته باشد و در عین حال به توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال در کشور کمک کند.

دکتر پزشکیان با اشاره به همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه گفت: توسعه روابط با کشورهای مختلف از مورد تأکید قرار دارد، اما نباید حل مسائل کشور را به دیگران وابسته کنیم. ما باید روابط خارجی خود را توسعه دهیم، اما در عین حال باید بر ظرفیت‌های داخلی و توان مردم کشور تکیه کنیم. من شخصاً جز به مردم خودمان و خداوند به کسی دل نبسته‌ام؛ چرا که اگر همه امید خود را به دیگران گره بزنیم، ممکن است در مواقع حساس با مشکل مواجه شویم. اگر به مردم، توان داخلی و خداوند متکی باشیم، بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود.



رئیس‌جمهور با اشاره به برخی آموزه‌های حضرت علی (ع) درباره توکل، دانش و صبر افزود: یکی از مهم‌ترین اصول این است که انسان امید خود را به خداوند داشته باشد و اگر چیزی را نمی‌داند، صادقانه بگوید نمی‌دانم و برای آموختن آن تلاش کند. صبر نیز یکی از اصول اساسی در عبور از مشکلات است و تجربه کشور نشان داده است که ایستادگی مردم، وحدت و رهبری، از عوامل مهم عبور از شرایط دشوار بوده‌اند.

دکتر پزشکیان با اشاره به ایستادگی مردم ایران در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی اظهار کرد: مردم ایران در شرایطی که بسیاری از محاسبات دشمنان بر فروپاشی یا تسلیم کشور استوار بود، با قدرت ایستادند و نشان دادند که با اتکا به وحدت و همبستگی می‌توان در برابر فشارهای سنگین مقاومت کرد. اگر ما نیز خود را خدمتگزار مردم بدانیم و به ظرفیت آنها تکیه کنیم، بسیاری از مشکلات کشور قابل حل خواهد بود.

رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر ضرورت مدیریت یکپارچه و تعیین تکلیف روشن در تصمیم‌گیری‌ها گفت: اگر در یک مجموعه، تصمیم‌گیری‌های متعدد و پراکنده وجود داشته باشد، حرکت به سمت هدف دشوار خواهد شد. در مدیریت کشور نیز باید مسئولیت‌ها و اختیارات مشخص باشد و مسیر حرکت برای همه روشن شود. وقتی یک تصمیم مشخص گرفته می‌شود و همه ظرفیت‌ها در همان جهت قرار می‌گیرد، امکان تحقق هدف بسیار بیشتر خواهد بود.

دکتر پزشکیان با اشاره به ضرورت پرهیز از اظهارنظرهای غیرمسئولانه در شرایط حساس کشور خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که در سخنان و مواضع خود دقت کنیم. اظهارنظرهای نسنجیده می‌تواند روابط و همکاری‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و موجب ایجاد شکاف و تفرقه شود. باید تلاش کنیم سخنان و اقدامات ما به وحدت و انسجام کشور کمک کند، نه اینکه موجب اختلاف و آسیب شود.

رئیس‌جمهور در پایان تأکید کرد: دولت با تمام توان توسعه حمل‌ونقل عمومی، قطارهای شهری و حومه‌ای و تکمیل کریدورهای ریلی را پیگیری خواهد کرد و برای پیشبرد این پروژه‌ها، با وجود همه مشکلات و محدودیت‌های موجود، راه‌های مختلف تأمین منابع و اجرای آنها را دنبال خواهیم کرد. هدف این است که زیرساخت‌هایی ایجاد شود که بیشترین منفعت را برای مردم، به‌ویژه اقشار متوسط و محروم، داشته باشد و بتواند زمینه‌ساز اشتغال، رونق اقتصادی و توسعه پایدار کشور شود.

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