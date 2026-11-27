به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلیل جباری در حکمی ناصر محمودی را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل منصوب کرد.

در حکم سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی به ضرورت همکاری و هماهنگی با سایر بخش‌های اداره کل، استفاده از ظرفیت‌های موجود و تلاش برای تحقق اهداف و اجرای برنامه‌های این دستگاه اجرایی تاکید شده است.

پیش از این رامین نصیری مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی را برعهده داشت که در مراسمی از تلاش‌های او در این پست قدردانی شد.

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