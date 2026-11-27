به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز ۶ آذرماه در جریان سفر معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به استان ایلام، تنگه کافرین شهرستان بدره به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین جاذبه‌های طبیعی و گردشگری استان، میزبان هیئت عالی‌رتبه کشوری و استانی بود.



در این بازدید، عبدالکریم حسین‌زاده به همراه احمد کرمی استاندار ایلام، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، از نزدیک در جریان ظرفیت‌های طبیعی، گردشگری و زیرساخت‌های این منطقه قرار گرفتند.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با اشاره به جایگاه تنگه کافرین در سبد جاذبه‌های گردشگری استان اظهار کرد: تنگه کافرین با برخورداری از چشم‌اندازهای طبیعی کم‌نظیر، رودخانه، پوشش گیاهی و ظرفیت‌های گردشگری آبی، یکی از مقاصد ارزشمند گردشگری استان ایلام به شمار می‌رود.



شریفی افزود: معرفی هدفمند این جاذبه‌ها، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاری در این مناطق می‌تواند زمینه جذب گردشگران بیشتر، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی شهرستان بدره را فراهم کند.



شریفی تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی استان در کنار صیانت از میراث طبیعی و محیط‌زیست، از رویکردهای مهم در برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری استان ایلام است.

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