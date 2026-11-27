حبیب محمودی چناری، عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی در یادداشتی نوشت:گیلان، سرزمین پیوند آب، جنگل، کوهستان، ساحل و کشاورزی، ظرفیت آن را دارد که از یک استان هدف و گذرگاه گردشگری به مقصدی متمایز در گردشگری کشاورزی شمال ایران تبدیل شود؛ تحولی که تحقق آن بیش از هر چیز به بازتعریف نگاه برنامه‌ریزی، پیوند اقتصاد گردشگری با اقتصاد تولید و سازمان‌دهی ظرفیت‌های سرزمینی در قالب یک نظام یکپارچه نیاز دارد.

گیلان را نمی‌توان صرفاً با جاذبه‌های گردشگری، شهرهای شناخته‌شده یا چشم‌اندازهای طبیعی آن تعریف کرد. این استان، یک جغرافیای منحصربه‌فرد و به‌هم‌پیوسته است؛ جغرافیایی که در آن دریای خزر، نوار ساحلی، تالاب‌ها، جلگه‌های حاصلخیز، شالیزارها، باغ‌های چای، جنگل‌های هیرکانی و ارتفاعات کوهستانی، در کنار فرهنگ تولید، زندگی روستایی و تنوع محصولات کشاورزی، مجموعه‌ای از مزیت‌های کم‌نظیر برای شکل‌گیری یک الگوی متمایز توسعه گردشگری فراهم کرده‌اند.

در چنین بستری، کشاورزی صرفاً یکی از فعالیت‌های اقتصادی گیلان نیست؛ بلکه بخش مهمی از هویت سرزمینی، ساختار معیشت، فرهنگ محلی و ظرفیت اقتصادی استان به آن وابسته است. بنابراین، به اعتقاد من، آینده گردشگری گیلان باید نه در فاصله گرفتن از بنیان‌های کشاورزی و طبیعی آن، بلکه در پیوند هوشمندانه گردشگری با همین ظرفیت‌ها تعریف شود. گیلان می‌تواند به الگویی از گردشگری تبدیل شود که در آن تولید کشاورزی، حفاظت از طبیعت، فرهنگ بومی، خدمات گردشگری و سرمایه‌گذاری، در یک زنجیره مکمل و ارزش‌آفرین قرار گیرند.

از شالیزارهای برنج و باغ‌های چای تا زیتون رودبار، فندق اشکورات، مرکبات لنگرود، کیوی، هندوانه چاف، پنیر سیاهمزگی، گل‌گاوزبان، ماهی و ده‌ها محصول دیگر، گیلان مجموعه‌ای متنوع از ظرفیت‌های تولیدی دارد که می‌توانند فراتر از ارزش اقتصادی اولیه خود، به عناصر شکل‌دهنده محصولات گردشگری تبدیل شوند. این ظرفیت‌ها در کنار جغرافیای طبیعی استان، زمینه ایجاد مسیرهای موضوعی، تجربه‌های گردشگری، رویدادهای محلی، اقامتگاه‌های روستایی، بازارهای محصولات بومی و شبکه‌ای از خدمات گردشگری را فراهم می‌کنند.

مسئله اصلی، کمبود جاذبه یا فقدان ظرفیت نیست؛ بلکه ضرورت حرکت از شناخت ظرفیت‌ها به طراحی محصولات گردشگری و از محصولات پراکنده به شکل‌دهی یک نظام یکپارچه گردشگری است. گردشگری زمانی به یک فعالیت اقتصادی پایدار و اثرگذار تبدیل می‌شود که گردشگر بتواند تجربه‌ای کامل، پیوسته و قابل برنامه‌ریزی از مقصد داشته باشد؛ تجربه‌ای که از مبادی ورود و مسیرهای دسترسی آغاز شود و در ادامه، با مراکز پذیرش و اطلاع‌رسانی، اقامت، خوراک، تفریح، خرید، تجربه‌های فرهنگی، فعالیت‌های کشاورزی و خدمات پشتیبان تکمیل شود.

برای مثال، چای گیلان نباید صرفاً به‌عنوان یک محصول کشاورزی یا کالایی برای عرضه در بازار دیده شود. باغ‌های چای می‌توانند محور شکل‌گیری یک محصول گردشگری باشند؛ محصولی متشکل از بازدید از باغ، آشنایی با مراحل برداشت و فرآوری، تجربه چای‌نوشی، اقامت در محیط‌های متناسب، خوراک محلی، خرید مستقیم و مشارکت در تجربه زندگی. همین الگو می‌تواند برای برنج، زیتون، فندق، مرکبات، کیوی، محصولات دامداری، شیلات و سایر مزیت‌های تولیدی استان نیز طراحی و اجرا شود.

این رویکرد، مستلزم طراحی مسیرهای گردشگری موضوعی و منطقه‌ای است؛ مسیرهایی که به‌جای تمرکز بر چند جاذبه منفرد، ظرفیت‌های کشاورزی، طبیعی، فرهنگی و خدماتی مناطق مختلف را به یکدیگر متصل کنند. در این چارچوب، هر منطقه می‌تواند بر اساس مزیت‌های واقعی خود، نقش مشخصی در شبکه گردشگری استان داشته باشد و گردشگر را از یک بازدید کوتاه و پراکنده به تجربه‌ای چندوجهی، متنوع و با ماندگاری بیشتر هدایت کند.

در این میان، موقعیت و ظرفیت منطقه آزاد انزلی نیز می‌تواند در پیوند میان گردشگری، کشاورزی، تجارت، خدمات، سرمایه‌گذاری و بازارهای فرامرزی نقش مکمل و راهبردی ایفا کند. منطقه آزاد، در صورت برخورداری از رویکردی هماهنگ با برنامه توسعه سرزمینی استان، می‌تواند به بستری برای توسعه بازار محصولات کشاورزی و بومی، معرفی ظرفیت‌های گردشگری گیلان، جذب سرمایه‌گذاری هدفمند، توسعه خدمات گردشگری، تقویت ارتباطات تجاری و تسهیل عرضه محصولات و تجربه‌های گردشگری در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شود.

این ظرفیت زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که منطقه آزاد و سایر پهنه‌های اقتصادی استان، در چارچوب یک چشم‌انداز مشترک برای توسعه گردشگری کشاورزی ایفای نقش کنند؛ چشم‌اندازی که گردشگری، تجارت، تولید، لجستیک، خدمات و سرمایه‌گذاری را در یک ساختار هم‌افزا قرار دهد.

در عین حال، توسعه گردشگری در گیلان باید متناسب با ویژگی‌های طبیعی، اکولوژیک و تولیدی این استان طراحی شود. گیلان سرزمینی نیست که توسعه گردشگری در آن الزاماً به افزایش ساخت‌وساز، تغییر کاربری اراضی یا گسترش مداخلات کالبدی وابسته باشد. ارزش اصلی این استان در پیوستگی طبیعت، جغرافیای تولید، فرهنگ محلی و کیفیت زیست محیطی آن نهفته است. از این رو، برنامه‌ریزی گردشگری باید به‌جای تغییر ساختار سرزمین برای انطباق با گردشگری، نظام گردشگری را با ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و مزیت‌های سرزمین سازگار کند.

حفاظت از زمین‌های کشاورزی، منابع طبیعی، جنگل‌های هیرکانی، ساحل، تالاب‌ها و هویت روستایی، نه مانعی برای توسعه گردشگری، بلکه یکی از پیش‌شرط‌های شکل‌گیری مزیت رقابتی پایدار در گیلان است. گردشگری کشاورزی می‌تواند در صورت طراحی اصولی، به تقویت اقتصاد تولید، ایجاد انگیزه برای حفظ زمین‌های کشاورزی، افزایش ارزش محصولات بومی و توسعه فرصت‌های درآمدی مکمل برای جوامع محلی کمک کند.

یکی از معیارهای مهم در ارزیابی آینده گردشگری استان نیز باید میزان مشارکت جامعه محلی و سهم آن از ارزش اقتصادی ایجادشده باشد. توسعه گردشگری صرفاً با افزایش تعداد گردشگران، تعداد پروژه‌ها یا حجم سرمایه‌گذاری سنجیده نمی‌شود. مهم‌تر آن است که چه میزان از درآمد گردشگری به کشاورزان، تولیدکنندگان، خانواده‌های روستایی، کسب‌وکارهای محلی، فعالان صنایع غذایی، صنایع‌دستی و خدمات بومی اختصاص می‌یابد و چه میزان از ظرفیت تولیدی استان به فرصت‌های اقتصادی پایدار تبدیل می‌شود.

اگر شبکه گردشگری به‌گونه‌ای طراحی شود که گردشگر بتواند در مسیر سفر خود با تولیدکنندگان، محصولات، تجربه‌های محلی، بازارهای بومی، اقامتگاه‌ها و خدمات منطقه‌ای ارتباط برقرار کند، گردشگری می‌تواند به یکی از ابزارهای تقویت اقتصاد محلی و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی تبدیل شود. در این صورت، توزیع جریان سفر در جغرافیای استان نیز نه صرفاً با هدف افزایش تردد، بلکه با هدف ایجاد فرصت‌های اقتصادی متوازن‌تر، کاهش تمرکز بر چند مقصد و ارتقای کیفیت تجربه گردشگر دنبال خواهد شد.

از این منظر، پرسش راهبردی برای گیلان این نیست که چگونه تعداد بیشتری گردشگر وارد استان شوند؛ بلکه این است که چگونه ظرفیت‌های استان در قالب یک شبکه منسجم گردشگری سازمان‌دهی شوند، چگونه ماندگاری گردشگر و تنوع تجربه‌های سفر افزایش یابد، چگونه جریان گردشگری به اقتصاد تولید و خدمات محلی متصل شود و چگونه گیلان در نظام برنامه‌ریزی گردشگری شمال کشور، جایگاهی روشن، متمایز و مبتنی بر مزیت‌های واقعی خود تعریف کند.

به اعتقاد من، گیلان باید به‌تدریج از منطق جاذبه‌محوری پراکنده عبور کند و به سمت شکل‌دهی یک نظام یکپارچه گردشگری کشاورزی حرکت کند؛ نظامی که در آن جغرافیای ساحل، جلگه، جنگل و کوهستان، ظرفیت‌های کشاورزی، روستاها، شهرها، منطقه آزاد، زیرساخت‌های خدماتی و شبکه‌های سرمایه‌گذاری، در چارچوب یک برنامه توسعه مکمل و هماهنگ قرار گیرند. نظامی که هر منطقه در آن بر اساس مزیت‌های خود نقش داشته باشد، مسیرهای گردشگری به یکدیگر متصل شوند، محصولات کشاورزی به تجربه‌های گردشگری تبدیل شوند و اقامت، خوراک، تفریح، خرید، تجارت و سرمایه‌گذاری در خدمت تکمیل زنجیره ارزش گردشگری قرار گیرند.

لذا هدف نهایی، تبدیل گیلان به استانی صرفاً پرتردد نیست؛ بلکه شکل‌دهی به مقصدی است که گردشگری آن بر پایه تولید، هویت سرزمینی، حفاظت از طبیعت، تنوع تجربه و مشارکت واقعی جامعه محلی استوار باشد.

استان گیلان با برخورداری از پیوند کم‌نظیر کشاورزی، طبیعت، فرهنگ، جغرافیای متنوع و ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری، امکان آن را دارد که به مقصد و پایتخت گردشگری کشاورزی شمال ایران تبدیل شود؛ جایگاهی که تحقق آن نه از مسیر توسعه پراکنده پروژه‌ها و ساخت‌وسازهای بیشتر، بلکه از مسیر بازتعریف نظام برنامه‌ریزی گردشگری، طراحی مسیرهای موضوعی، محصول‌سازی از ظرفیت‌های بومی و پیوند واقعی گردشگری با اقتصاد کشاورزی، روستایی، خدماتی و تجاری استان حاصل خواهد شد.

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