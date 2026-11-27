به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عباس حسنی رئیس اداره میراث‌فرهنگی طارم روز جمعه ۶ آذرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در جریان برگزاری ششمین جشنواره ملی زیتون طارم، همکاران اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان با هدف آشناسازی بازدیدکنندگان، به توزیع بروشورهای معرفی جاذبه‌های گردشگری و صنایع‌دستی منطقه می پردازد. در این میان، بخش ویژه‌ای از فضای جشنواره به فروش محصولات صنایع‌دستی نظیر چوپ و گلیم اختصاص داشت که با استقبال گسترده شرکت‌کنندگان همراه است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان طارم، با تأکید بر توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و بومی منطقه افزود: برای ایجاد فضایی شاد و مفرح و جلب توجه گردشگران، برنامه‌های متنوعی از جمله اجرای موسیقی سنتی و استندآپ کمدی اجرا می‌شود.

او همچنین با اشاره به اهمیت اقتصادی این رویدادبیان کرد: جشنواره زیتون فرصتی ارزشمند برای معرفی کیفیت محصولات کشاورزی شهرستان طارم، تقویت بازار فروش زیتون، رونق گردشگری و ایجاد ارزش افزوده برای تولیدکنندگان است. باید با برنامه‌ریزی منسجم، زمینه بهره‌مندی حداکثری مردم منطقه از این ظرفیت فراهم شود.

حسنی خاطرنشان کرد: طارم نه تنها به عنوان قطب تولید طلای سبز، بلکه به عنوان یکی از مقصدهای اصلی گردشگری فرهنگی و طبیعی شناخته می‌شود و این رویداد گامی مؤثر در معرفی هرچه بهتر این ظرفیت‌هاست.

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