به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمداسماعیل اعلایی روز جمعه ۶ آذرماه ۱۴۰۵، در نشست به مناسبت هفته بسیج و با حضور مسئولان، با اشاره به جایگاه برجسته ادبیات فارسی و آثار حکیمان و شاعران بزرگ ایرانی، اظهار کرد: ادبیات ایران سرشار از آثار ارزشمند و انسان‌ساز است که علاوه بر زیبایی‌های ادبی، حامل مفاهیم عمیق اخلاقی، فلسفی، معرفتی و تربیتی بوده و می‌تواند نقش مؤثری در شکل‌گیری شخصیت نسل جوان ایفا کند.

فرماندار شهرستان خدابنده با اشاره به آثار ارزشمند فریدالدین عطار نیشابوری، از جمله منطق‌الطیر، تذکرةالاولیا و الهی‌نامه افزود: عطار از جمله شاعران و اندیشمندانی است که مفاهیم فلسفی و عرفانی را در قالب شعر و داستان بیان کرده و آثار وی، به‌ویژه منطق‌الطیر، ظرفیت‌های فراوانی برای شناخت ابعاد وجودی انسان، ضعف‌های اخلاقی، خودشناسی و حرکت در مسیر تعالی دارد.

او با بیان اینکه داستان سیمرغ و سفر مرغان به سوی آن در منطق‌الطیر، صرفاً یک روایت ادبی نیست، بلکه بیانگر سیر تحول انسان و عبور از موانع درونی است، تصریح کرد: هر یک از پرندگان در این اثر نماد بخشی از ضعف‌ها، غرایز، تعلقات و ویژگی‌های انسانی هستند و شناخت این نمادها می‌تواند زمینه تأمل در رفتار، باورها و نگرش‌های فردی و اجتماعی را فراهم سازد.

اعلایی ادامه داد: مفاهیمی همچون ترس، قدرت‌طلبی، خودخواهی، ناامیدی، تعلقات ظاهری و غفلت از حقیقت، در قالب شخصیت پرندگان به تصویر کشیده شده و در نهایت، سفر آنان، سفری برای رهایی از منیت‌ها و رسیدن به حقیقت و معرفت است؛ موضوعی که می‌تواند برای جامعه امروز و به‌ویژه نسل نوجوان و جوان، آموزه‌های ارزشمند و کاربردی به همراه داشته باشد.

او با اشاره به مراحل هفت‌گانه سلوک در منطق‌الطیر، شامل وادی طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت و فقر و فنا، خاطرنشان کرد: این مراحل، بیانگر مسیر دشوار اما ارزشمند انسان برای عبور از خودخواهی‌ها و محدودیت‌های درونی و دستیابی به حقیقت و تعالی معنوی است و توجه به چنین مفاهیمی می‌تواند در تقویت نگاه عمیق‌تر به زندگی و مسئولیت‌های انسانی مؤثر باشد.

فرماندار شهرستان خدابنده گفت: شهر سهرورد خدابنده به واسطه برخورداری از پیشینه غنی تاریخی و جایگاه شخصیت‌های برجسته‌ای همچون شیخ اشراق، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی، ادبی و معرفتی دارد.

او بیان کرد: در این محفل ادبی که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد، ابعاد مختلف اندیشه‌های فلسفی، عرفانی و ادبی شیخ اشراق مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت شناخت و معرفی مفاخر علمی، ادبی و فرهنگی ایران اسلامی، به‌ویژه شخصیت‌های برجسته‌ای که در شکل‌گیری و غنای تمدن ایرانی و اسلامی نقش‌آفرین بوده‌اند، تأکید شد.

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