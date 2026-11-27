به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید میکائیل موسوی امروز جمعه ۶ آذرماه، اظهار کرد: نقش رویدادهای محلی، به‌ویژه جشنواره ملی زیتون طارم، در توسعه این بخش‌ها و تأثیر آن بر اقتصاد و فرهنگ استان بسیار گسترده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: جشنواره‌ها، به‌ویژه جشنواره‌هایی که بر پایه محصولات بومی و اصیل بنا شده‌اند، در واقع «دروازه‌های ورود گردشگر» هستند. جشنواره زیتون طارم تنها یک جشن برای برداشت محصول نیست؛ بلکه یک پلتفرم جامع برای معرفی هویت شهرستان طارم و در نهایت، استان زنجان است. وقتی گردشگر برای تماشای زیتون به طارم می‌آید، در واقع با فرهنگ، آداب و رسوم، موسیقی سنتی و صنایع‌دستی این منطقه نیز روبه‌رو می‌شود. این رویداد باعث می‌شود که گردشگری از حالت فصلی و گذرا خارج شده و به یک تجربه فرهنگی عمیق تبدیل شود.

او ادامه داد: حضور ما در جشنواره، وظیفه‌ای است که از منظر مدیریت میراث فرهنگی بر عهده داریم. گردشگر وقتی در یک جشنواره حضور دارد، ممکن است تنها بر روی محصول تمرکز کند، اما هدف ما این است که او را از این محصول به سمت «سفر» هدایت کنیم. با توزیع بروشورها و معرفی دقیق جاذبه‌های تاریخی و طبیعی اطراف طارم، ما تلاش می‌کنیم یک زنجیره گردشگری ایجاد کنیم. هدف این است که گردشگر پس از خرید زیتون، بداند در منطقه چه آثار تاریخی و چه ظرفیت‌های اقامتی و طبیعی وجود دارد که می‌تواند آن‌ها را جذب کند. ما می‌خواهیم گردشگر از یک «خرید ساده» به یک «سفر کامل» برسد.

موسوی گفت: این دقیقاً همان نقطه‌ای است که ما به آن «ارزش افزوده» می‌گوییم. صنعتگرانی که در طارم و سایر نقاط استان مشغول به تولید نمد، جاجیم، چوپ و گلیم هستند، نباید تنها منتظر مشتریان محلی بمانند. جشنواره زیتون، بازار مستقیمی را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. وقتی گردشگری از خارج از استان یا حتی خارج از کشور در جشنواره حضور دارد، صنایع‌دستی ما را به عنوان بخشی از هویت این منطقه می‌بیند. فروش مستقیم این محصولات در جشنواره، باعث چرخش سرمایه در میان خانواده‌های هنرمند می‌شود و مستقیماً بر بهبود معیشت و ترویج این هنرها تأثیر می‌گذارد. این یعنی تبدیل فرهنگ به اقتصاد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان می گوید: چالش اصلی، «پایداری» است. ما نباید اجازه دهیم جشنواره‌ها تنها در چند روز محدود به یک رویداد سالانه تقلیل یابند. چالش ما این است که چگونه می‌توانیم زیرساخت‌های گردشگری، از جمله اقامتگاه‌های بومی و مسیرهای دسترسی را به گونه‌ای توسعه دهیم که این جذابیت‌ها در تمام طول سال برای گردشگر قابل استفاده باشد. همچنین، هماهنگی میان بخش‌های مختلف کشاورزی، میراث فرهنگی و مدیریت شهری نیازمند یک نگاه یکپارچه است تا تجربه گردشگر در هر مرحله از سفر، بی‌نقص باشد.

او ادامه داد: این یکی از حیاتی‌ترین مسائل است. میراث فرهنگی بدون حضور نسل جوان، تنها به مجموعه‌ای از اشیاء قدیمی تبدیل می‌شود. ما باید از طریق آموزش و ایجاد فرصت‌های شغلی در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی، جوانان را به سمت این مسیر سوق دهیم. وقتی یک جوان ببیند که از طریق تولید یک محصول صنایع‌دستی یا مدیریت یک اقامتگاه بومی، می‌تواند به درآمد پایدار برسد، با اشتیاق بیشتری به حفظ این میراث خواهد پرداخت. جشنواره‌ها، بستری عالی برای نمایش توانمندی‌های جوانان در حوزه‌هایی مثل موسیقی سنتی یا مدیریت رویداد هستند.

موسوی بیان کرد: چشم‌انداز ما، تبدیل کردن زنجان به قطبی از گردشگری فرهنگی و روستایی در ایران است. ما می‌خواهیم زنجان نه تنها به عنوان یک استان صنعتی یا کشاورزی، بلکه به عنوان مقصدی شناخته شود که در آن، گردشگر می‌تواند با اصالت، هنر و طبیعت پیوند برقرار کند. هدف ما این است که جشنواره‌هایی مانند زیتون طارم، الگویی برای سایر شهرستان‌ها باشند؛ الگویی که در آن، محصول کشاورزی، هنر دست و میراث تاریخی در کنار هم، یک چرخه اقتصادی و فرهنگی پایدار را رقم می‌زنند.

او تأکید کرد: ایجاد محتوای بصری جذاب از صنایع‌دستی و جاذبه‌های گردشگری، می‌تواند مرزهای جغرافیایی را جابه‌جا کرده و گردشگران بین‌المللی را به سمت طارم و سایر نقاط استان سوق دهد. به باور او، ترکیب هنر سنتی با ابزارهای مدرن، کلید اصلی بازاریابی موفق در دنیای امروز است.

موسوی بر ضرورت حمایت‌های دولتی و تعامل بخش خصوصی برای تکمیل زنجیره گردشگری تأکید و خاطرنشان کرد: ایجاد زیرساخت‌های اقامتی استاندارد و بهبود کیفیت خدمات، تنها زمانی می‌تواند منجر به ماندگاری گردشگر شود که با روح و فرهنگ بومی منطقه همسو باشد. وی تصریح کرد که میراث فرهنگی نباید تنها به عنوان یک موضوع حفاظتی دیده شود، بلکه باید به عنوان یک سرمایه استراتژیک در برنامه‌های توسعه اقتصادی استان گنجانده شود.

او با نگاهی به آینده، جشنواره‌های محلی را نقطه عزیمت برای رسیدن به توسعه پایدار دانست و یادآور شد: موفقیت در این مسیر، نیازمند مشارکت همه‌جانبه از سوی مردم، دولت و فعالان اقتصادی است تا بتوان زنجیره‌ای از رویدادهای فرهنگی ایجاد کرد که در آن، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، هم‌گام با هم، مسیر شکوفایی استان زنجان را هموار کنند.

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