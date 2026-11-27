به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نصرالله ابراهیمی امروز جمعه ۶ آذر ۱۴۰۵ اظهار کرد: آب همواره یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری و تداوم تمدن‌ها در منطقه خلیج‌فارس بوده و بررسی پیشینه تاریخی مدیریت منابع آبی، سازه‌های آبی و باورهای فرهنگی مرتبط با آب، نقش مهمی در شناخت عمیق‌تر تاریخ و تمدن این منطقه دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر افزود: سومین همایش بین‌المللی دوسالانه تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج‌فارس با محوریت «آب، آبیاری و مدیریت منابع آبی در کرانه‌ها و پس‌کرانه‌های خلیج‌فارس» به همت گروه تاریخ دانشگاه خلیج‌فارس و با همکاری شرکت آب منطقه‌ای بوشهر، با حضور استادان، پژوهشگران و صاحب‌نظران ملی و بین‌المللی برگزار می‌شود.

او با اشاره به اهمیت محورهای علمی این رویداد بیان کرد: تاریخ حکمرانی آب در کرانه‌ها و پس‌کرانه‌های خلیج‌فارس، مهندسی سازه‌های تاریخی و باستانی آب، مطالعات باستان‌شناسی سازه‌های آبی و همچنین جایگاه و تقدس آب در فرهنگ و باورهای سنتی مردمان منطقه، از مهم‌ترین محورهای این همایش است.

ابراهیمی ادامه داد: مطالعه و مستندسازی میراث تاریخی مرتبط با آب، به‌ویژه سازه‌های آبی و شیوه‌های سنتی بهره‌برداری و مدیریت منابع آب در جنوب کشور، می‌تواند زمینه‌ساز شناخت ظرفیت‌های ارزشمند میراث‌فرهنگی منطقه و معرفی هرچه بهتر دستاوردهای تمدنی ساکنان کرانه‌های خلیج‌فارس باشد.

او با تأکید بر ضرورت پیوند میان پژوهش‌های تاریخی، مطالعات باستان‌شناسی و دانش مدیریت منابع آب خاطرنشان کرد: چنین رویدادهایی فرصت ارزشمندی برای تبادل تجربیات علمی، تقویت همکاری‌های پژوهشی و معرفی میراث تاریخی و فرهنگی استان بوشهر در سطح ملی و بین‌المللی فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر در پایان گفت: این همایش ۹ آذرماه ۱۴۰۵ در دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر و ۱۱ آذرماه در شرکت مدیریت منابع آب ایران در تهران برگزار خواهد شد.

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