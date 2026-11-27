یاسر امانی، پژوهشگر فرهنگی و رئیس پایگاه ملی موزه میراث روستایی گیلان در یادداشتی نوشت: لاهیجان را نمی‌توان تنها با زیبایی‌های طبیعی، باغ‌های سرسبز چای، کوهستان‌های باشکوه و چشم‌اندازهای دل‌انگیزش شناخت. این شهر سرزمینی است که در آن طبیعت، تاریخ، اقتصاد، مذهب و فرهنگ در کنار یکدیگر هویتی ماندگار آفریده‌اند؛ شهری که در دامنه‌های سرسبز البرز قرار گرفته و از سوی دیگر به جلگه‌های حاصلخیز و دریای کاسپین نزدیک است. این موقعیت جغرافیایی ویژه، در طول تاریخ زمینه مناسبی برای شکل‌گیری زندگی اجتماعی، رونق اقتصادی و بالندگی فرهنگی فراهم آورده است.

طبیعت؛ بستر شکل‌گیری هویت

یکی از ویژگی‌های ممتاز لاهیجان، هم‌نشینی کوهستان، جنگل، جلگه و نزدیکی به دریاست. قرار گرفتن شهر در پای کوه و برخورداری از اقلیم مرطوب و طبیعت سرسبز، نه‌تنها چشم‌اندازی کم‌نظیر پدید آورده، بلکه در شکل‌گیری شیوه زندگی، معیشت، معماری و فرهنگ مردم آن نیز تأثیرگذار بوده است.

در این جغرافیای ارزشمند، کوه و جنگل تنها عناصر طبیعی نیستند؛ بلکه بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی مردم به شمار می‌روند. باغ‌های چای، شالیزارها، توتستان‌ها و باغ‌های مرکبات، روایت‌گر پیوند دیرینه انسان و طبیعت در این سرزمین‌اند.

ابریشم؛ شکوه تاریخی و اقتصادی لاهیجان

پیش از آنکه چای به نماد شناخته‌شده لاهیجان تبدیل شود، ابریشم و نوغانداری از مهم‌ترین پایه‌های اقتصادی و اجتماعی این منطقه بودند. لاهیجان و نواحی پیرامون آن از مراکز مهم پرورش کرم ابریشم و تولید پیله در گیلان به شمار می‌رفتند.

وجود درختان توت، شرایط اقلیمی مناسب و تجربه نسل‌های متوالی در پرورش کرم ابریشم، زمینه رونق این فعالیت را فراهم کرده بود. ابریشم گیلان در دوره‌های مختلف تاریخی، به‌ویژه در تجارت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، جایگاه ارزشمندی داشت و لاهیجان نیز در این چرخه اقتصادی سهمی مهم ایفا می‌کرد.

نوغانداری صرفاً یک فعالیت تولیدی نبود؛ بلکه با زندگی خانوارهای روستایی، مشاغل سنتی، بازارها و مهارت‌های بومی پیوند خورده بود. از این رو، ابریشم را باید بخشی از میراث ناملموس و هویت اقتصادی و فرهنگی لاهیجان دانست.

امروز بازشناسی این پیشینه و توجه به احیای نوغانداری، حفظ توتستان‌ها، معرفی شیوه‌های سنتی تولید ابریشم و حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان این حوزه می‌تواند زمینه‌ای برای پیوند دوباره میراث گذشته با اقتصاد فرهنگی و گردشگری امروز فراهم آورد.

لاهیجان؛ خاستگاه تاریخی و کانون گسترش فرهنگ تشیع

یکی از ابعاد کمتر بازشناخته‌شده اما بسیار مهم هویت تاریخی لاهیجان، جایگاه آن در تاریخ اسلام و گسترش تشیع در شمال ایران است. شرق گیلان و منطقه تاریخی بیه‌پیش، از جمله لاهیجان، از مراکز مهم حضور و گسترش اندیشه‌های شیعی در سده‌های نخستین اسلامی به شمار می‌رفتند.

با ورود و فعالیت علویان در سرزمین‌های گیلان و دیلمستان، زمینه گسترش تشیع، به‌ویژه تشیع زیدی، در این نواحی فراهم شد. در اوایل قرن چهارم هجری، حسن بن علی اطروش، معروف به ناصر کبیر، در گسترش تشیع زیدی در شرق گیلان نقش مهمی ایفا کرد. بعدها حکومت محلی آل‌کیا نیز در تحکیم جایگاه مذهبی و سیاسی تشیع در منطقه بیه‌پیش تأثیرگذار بود.

لاهیجان در این تحولات تنها یک شهر جغرافیایی نبود، بلکه به‌عنوان یکی از مراکز مهم سیاسی و مذهبی شرق گیلان، در شکل‌گیری و تداوم فرهنگ شیعی نقش داشت. در دوره‌های بعد نیز با گسترش حکومت صفوی و رواج تشیع دوازده‌امامی، سیمای مذهبی این منطقه دستخوش تحول شد.

از رویدادهای مهم تاریخی مرتبط با لاهیجان، پناه گرفتن شاه اسماعیل صفوی در سال‌های پیش از تأسیس حکومت صفوی نزد میرزا علی کیا، حاکم وقت بیه‌پیش، است. اقامت شاه اسماعیل در نزدیکی لاهیجان از سال ۱۴۹۳ تا ۱۴۹۹ میلادی، این شهر را در یکی از مقاطع سرنوشت‌ساز تاریخ مذهبی و سیاسی ایران قرار داد.

همچنین حضور شخصیت‌هایی چون شیخ زاهد گیلانی و پیوند معنوی او با شیخ صفی‌الدین اردبیلی، نشان‌دهنده اهمیت این منطقه در تاریخ عرفان و تصوف ایرانی و شکل‌گیری پیوندهای فکری و معنوی خاندان صفوی است.

از این رو، لاهیجان را می‌توان یکی از کانون‌های تاریخی و اثرگذار در شکل‌گیری و گسترش فرهنگ تشیع در ایران دانست؛ جایگاهی که در کنار میراث طبیعی، اقتصادی و فرهنگی، بخش مهمی از هویت تاریخی این شهر را تشکیل می‌دهد.

مفاخر؛ سرمایه انسانی و فرهنگی لاهیجان

شکوه لاهیجان تنها در طبیعت و پیشینه اقتصادی و مذهبی آن خلاصه نمی‌شود. این شهر در طول تاریخ و دوران معاصر، خاستگاه و محل زندگی و فعالیت شخصیت‌هایی بوده است که در عرصه‌های علم، فرهنگ، هنر، ادبیات و اندیشه نامی ماندگار از خود بر جای گذاشته‌اند.

در عرصه علم و آموزش عالی، نام دکتر محمدعلی مجتهدی، استاد برجسته دانشگاه و از چهره‌های اثرگذار نظام آموزشی کشور، جایگاهی ویژه دارد. او با خدمات علمی و مدیریتی خود، سهمی ارزشمند در توسعه آموزش عالی ایران ایفا کرد.

در حوزه هنرهای تجسمی، استاد حسین محجوبی، نقاش و هنرمند برجسته معاصر، از مفاخر ارزشمند لاهیجان است. آثار او با الهام از طبیعت سرسبز شمال ایران، به‌ویژه درختان، اسب‌ها، مزارع و چشم‌اندازهای روستایی، جلوه‌ای از پیوند عمیق هنر و طبیعت را به نمایش می‌گذارند.

در عرصه ادبیات معاصر، بیژن نجدی، شاعر و داستان‌نویس صاحب‌سبک، جایگاهی متمایز دارد. او با نگاهی متفاوت به انسان، طبیعت و زندگی، از چهره‌های تأثیرگذار داستان‌نویسی معاصر ایران محسوب می‌شود. هرچند زادگاهش خاش بود، لاهیجان بخش مهمی از زندگی و فعالیت ادبی او را در خود جای داد و آرامگاهش نیز در این شهر قرار دارد.

در عرصه دانش پزشکی و خدمات اجتماعی نیز دکتر محمدصادق پیروز لاهیجی از شخصیت‌های ارزشمند این شهر است. خدمات علمی و پزشکی و اقدامات نیکوکارانه او، از جمله نقش‌آفرینی در توسعه امکانات درمانی لاهیجان، نمونه‌ای از پیوند دانش، مسئولیت اجتماعی و خدمت به مردم است.

همچنین نام شیخ زاهد گیلانی، عارف نامدار سده هفتم و هشتم هجری و استاد شیخ صفی‌الدین اردبیلی، با تاریخ معنوی و فرهنگی منطقه لاهیجان پیوند خورده است. بقعه تاریخی او در روستای شیخانبر، در نزدیکی شهر لاهیجان، از آثار ارزشمند میراث تاریخی و معنوی گیلان به شمار می‌رود.

در کنار این شخصیت‌ها، عالمان، شاعران، نویسندگان و هنرمندان دیگری نیز در تاریخ این سرزمین حضور داشته‌اند که هر یک بخشی از هویت علمی و فرهنگی آن را شکل داده‌اند.

میراث فرهنگی؛ روایت‌گر زندگی و هویت

هویت فرهنگی لاهیجان را باید در مجموعه‌ای از عناصر به‌هم‌پیوسته جست‌وجو کرد؛ از بناها و محوطه‌های تاریخی گرفته تا آیین‌ها، زبان و گویش بومی، موسیقی محلی، صنایع‌دستی، خوراک، مهارت‌های سنتی و شیوه‌های زندگی مردم.

میراث این شهر تنها در آثار تاریخی و بناهای قدیمی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه دانش و تجربه نسل‌هایی را نیز در بر می‌گیرد که با شناخت طبیعت و بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های محیطی، شیوه‌ای از زندگی متناسب با اقلیم و جغرافیای منطقه پدید آورده‌اند.

از این منظر، ابریشم، چای، معماری بومی، کشاورزی، آیین‌ها، باورهای مذهبی و هنرهای سنتی، هر یک قطعه‌ای از پازل هویت تاریخی و فرهنگی لاهیجان هستند.

از میراث گذشته تا چشم‌انداز آینده

امروز حفاظت از این سرمایه‌ها نیازمند نگاهی جامع و آینده‌نگر است. توجه به میراث تاریخی، احیای نوغانداری و توتستان‌ها، پاسداشت باغ‌های چای، معرفی مفاخر، مستندسازی فرهنگ بومی و مذهبی، حمایت از هنرمندان و تقویت گردشگری فرهنگی و تاریخی، می‌تواند جایگاه واقعی لاهیجان را در حافظه فرهنگی کشور تثبیت کند.

همچنین معرفی این داشته‌ها به نسل جوان، فرصتی برای ایجاد حس تعلق، شناخت ریشه‌های تاریخی و تقویت مسئولیت اجتماعی در قبال میراث گذشتگان فراهم می‌آورد. نسل امروز باید بداند آنچه از طبیعت، تاریخ، فرهنگ، باورهای دینی و دانش گذشتگان به یادگار مانده، سرمایه‌ای ارزشمند برای ساختن آینده است.

سخن پایانی

لاهیجان را باید سرزمین پیوندها دانست؛ پیوند کوه و دریا، جنگل و جلگه، ابریشم و چای، تاریخ و طبیعت، تشیع و عرفان، دانش و هنر و سنت و زندگی معاصر.

شهری که روزگاری با رشته‌های ابریشم، ارتباطی گسترده با بازارهای تجاری برقرار می‌کرد و در تحولات مذهبی و سیاسی ایران نقش داشت و امروز با عطر چای، زیبایی طبیعت و نام بزرگان علم، هنر و فرهنگ خود شناخته می‌شود.

بی‌تردید، لاهیجان تنها یک مقصد گردشگری نیست؛ بلکه روایتی زنده از هم‌نشینی طبیعت، تاریخ، اندیشه، ایمان و فرهنگ ایرانی است. پاسداشت این میراث چندوجهی، احترام به گذشته و سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای است که در آن هویت تاریخی و فرهنگی شهر، پشتوانه توسعه پایدار و گردشگری آن خواهد بود.

لاهیجان؛ شهری که طبیعتش چشم‌نواز، تاریخش افتخارآمیز، ابریشمش یادآور شکوه گذشته، باورهایش ریشه‌دار و مفاخرش چراغ راه آینده‌اند.

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