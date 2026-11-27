به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هم‌زمان با برگزاری پنجمین جشن ملی برگ‌ریزان پاییزی همدان در روزهای ۵ و ۶ آذرماه، ۴۰ خبرنگار از رسانه‌های ملی و بین‌المللی در حوزه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری، به دعوت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در قالب یک برنامه آشناسازی رسانه‌ای از جاذبه‌ها و ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری این استان بازدید کردند.

این برنامه فرصتی فراهم کرد تا فعالان رسانه‌ای ضمن حضور در جشن پاییزی همدان، از شماری از آثار تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهر، از جمله محوطه ثبت جهانی هگمتانه، حمام تاریخی حاجی، باغ و خانه تاریخی نظری، آرامگاه باباطاهر و آرامگاه بوعلی‌سینا دیدن کنند و با بخشی از داشته‌های تاریخی و تمدنی این استان آشنا شوند. بازدید از شهر جهانی لالجین و آشنایی با ظرفیت‌های سفال و سرامیک این شهر نیز از دیگر بخش‌های این سفر بود.

در حاشیه این برنامه، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای دیدگاه‌های خود را درباره اهمیت سفرهای آشناسازی، نقش رسانه‌ها در معرفی ظرفیت‌های گردشگری، ضرورت استمرار رویدادهای فرهنگی و راهکارهای ارتقای برنامه‌های رسانه‌ای وزارت میراث‌فرهنگی مطرح کردند.

رویدادهای رسانه‌ای؛ ابزاری برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان‌ها

محمد ثابت اقلیدی، معاون روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری کشور اظهار کرد: وزارت میراث‌فرهنگی متولی سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است و هر سه حوزه برای توسعه و رونق اقتصادی به معرفی مناسب نیاز دارند.

او افزود: همان‌طور که معرفی محصولات و خدمات در سایر کسب‌وکارها به توسعه بازار کمک می‌کند، در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری نیز معرفی ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز جذب گردشگران داخلی و خارجی باشد. ایران از نظر برخورداری از آثار و محوطه‌های تاریخی در شمار کشورهای برجسته جهان قرار دارد و این ظرفیت‌ها می‌توانند به اهرمی برای جذب گردشگر تبدیل شوند.

معاون روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به تأثیر گردشگری بر اقتصاد جوامع محلی گفت: رونق گردشگری به‌عنوان یک محرک اقتصادی، زمینه فعالیت و اشتغال بسیاری از مشاغل مرتبط، از جمله تولیدکنندگان هنرهای سنتی و صنایع‌دستی را فراهم می‌کند.

اقلیدی برگزاری رویدادها و برنامه‌های آشناسازی را یکی از ابزارهای مؤثر معرفی ظرفیت‌های گردشگری دانست و افزود: تجربه نشان داده است که این برنامه‌ها در مقایسه با بسیاری از روش‌های تبلیغاتی، هزینه کمتری دارند و می‌توانند بازخورد مناسبی ایجاد کنند.

او با تأکید بر جایگاه خبرنگاران در معرفی مقصدهای گردشگری بیان کرد: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به دلیل جایگاه اجتماعی و ارتباط گسترده با افکار عمومی، می‌توانند نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایفا کنند. همان‌طور که در تورهای آشناسازی گردشگری، توراپراتورها و راهنمایان گردشگری با توانمندی‌های یک مقصد آشنا می‌شوند، حضور خبرنگاران نیز می‌تواند پلی برای انتقال این ظرفیت‌ها به جامعه هدف باشد.

اقلیدی با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی همدان اظهار کرد: آثار متعلق به دوره‌های ماد، هخامنشی، اشکانی و ساسانی، آرامگاه مشاهیری همچون بوعلی‌سینا و باباطاهر و همچنین تنوع صنایع‌دستی، از جمله سفال و سرامیک لالجین، بخشی از داشته‌های ارزشمند این استان به شمار می‌روند.

او خاطرنشان کرد: با وجود این ظرفیت‌های برجسته، میزان میزبانی گردشگران در همدان هنوز متناسب با قابلیت‌های این استان نیست و بسیاری از جاذبه‌های ارزشمند آن همچنان به مقصدهای شناخته‌شده گردشگری تبدیل نشده‌اند.

معاون روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی تأکید کرد: هدف از برگزاری تورهای آشناسازی رسانه‌ای، معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده استان‌ها به جامعه است تا این اطلاع‌رسانی در نهایت به توسعه گردشگری، رونق اقتصادی و تقویت کسب‌وکارهای جوامع محلی منجر شود.

همدان؛ مقصدی با تاریخ، طبیعت پاییزی و مردمانی مهمان‌نواز

وسام اسد، خبرنگار شبکه لبنانی المنار، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با ابراز رضایت از حضور در همدان و شرکت در جشن ملی برگ‌ریزان پاییزی گفت: مردم همدان بسیار دوست‌داشتنی و مهمان‌نواز هستند و این شهر از جاذبه‌های تاریخی، تفریحی و طبیعی فراوانی برخوردار است.

او طبیعت پاییزی همدان را از جذاب‌ترین بخش‌های این سفر دانست و افزود: حضور مردم در جشن پاییزی و علاقه آن‌ها به این فصل برایم جالب توجه بود. بازدید از حمام تاریخی حاجی، باغ و خانه تاریخی نظری و آرامگاه باباطاهر نیز تجربه‌ای فراتر از انتظارم بود.

این خبرنگار با اشاره به فضای فرهنگی آرامگاه باباطاهر گفت: اجرای موسیقی و خواندن اشعار در این مکان تاریخی، فضای بسیار دلنشینی ایجاد کرده بود و احساس خوبی داشتم.

اسد با اشاره به آشنایی خود با تاریخ ایران، به‌ویژه دوره هخامنشیان، اظهار کرد: پیش‌تر از شیراز، تخت‌جمشید و آثار مرتبط با کوروش بازدید کرده‌ام، اما تاریخ ایران بسیار گسترده و جذاب است و نمی‌توان این کشور را در یک سفر شناخت.

او همچنین شهر جهانی لالجین را مقصدی جالب توجه توصیف کرد و گفت: صنعت سفال و سرامیک در این شهر پیشرفت قابل توجهی داشته و ظرفیت حضور گسترده‌تر در بازارهای جهانی را دارد. فعالیت بخش زیادی از مردم شهر در این صنعت و اشتغال‌زایی حاصل از آن نیز برایم قابل توجه بود.

جشن برگ‌ریزان؛ فرصتی برای تقویت نشاط و همبستگی اجتماعی

افشین مجلسی، خبرنگار روزنامه تهران‌تایمز، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و ادبی همدان اظهار کرد: این استان از جاذبه‌های گردشگری منحصربه‌فردی برخوردار است؛ از آثار ارزشمند تاریخی و محوطه ثبت جهانی هگمتانه گرفته تا غار علیصدر، جاذبه‌های طبیعی و میراث ادبی.

او با اشاره به حضور چشمگیر مردم در جشنواره برگ‌ریزان پاییزی گفت: آنچه در این سفر بیش از همه برایم برجسته بود، مشارکت گسترده مردم در این رویداد بود. با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و فشارهایی که جامعه در سال‌های اخیر تجربه کرده است، مشاهده حضور و مشارکت مردم در یک رویداد شاد و اجتماعی بسیار ارزشمند بود.

این خبرنگار تنوع اقشار و گروه‌های حاضر در جشنواره را قابل توجه دانست و افزود: فضای پارک میزبان جشنواره مملو از جمعیت شده بود و مردم در کنار یکدیگر لحظات شادی را سپری می‌کردند. در کنار این فضای اجتماعی، بخشی از صنایع‌دستی و جاذبه‌های گردشگری همدان نیز معرفی شده بود که با استقبال خوبی همراه شد.

مجلسی برگزاری جشنواره برگ‌ریزان را ایده‌ای تازه و قابل توجه دانست و گفت: امیدوارم این رویداد در سال‌های آینده نیز استمرار داشته باشد. مهم‌ترین دستاورد آن، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های همدان، ایجاد وفاق، نشاط و شور اجتماعی بود.

او در ادامه با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی زودهنگام برنامه سفرهای رسانه‌ای پیشنهاد کرد: بهتر است برنامه سفرها دست‌کم یک هفته زودتر در اختیار خبرنگاران قرار بگیرد تا آن‌ها بتوانند برنامه‌های کاری خود را هماهنگ کنند.

مجلسی همچنین بر ضرورت بازدید از کارگاه‌های تولیدی صنایع‌دستی تأکید کرد و افزود: برای نمونه، در شهر لالجین می‌توان به‌جای محدود شدن به بازدید از فروشگاه‌های صنایع‌دستی، از کارگاه‌های تولیدی دیدن کرد و با استادکاران و فعالان این حوزه به گفت‌وگو پرداخت؛ چراکه چنین دیدارهایی برای تولید محتوای رسانه‌ای ارزش بیشتری دارند.

سفرهای رسانه‌ای؛ سرمایه‌ای برای تولید محتوای ماندگار

فاطیما کریمی، خبرنگار روزنامه آگاه، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با اشاره به تجربه حضور در برنامه‌های آشناسازی وزارت میراث‌فرهنگی اظهار کرد: سفر با کارشناسان و متخصصان حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری باعث می‌شود نگاه خبرنگاران به جاذبه‌ها و ظرفیت‌های هر استان عمیق‌تر و تخصصی‌تر شود.

او افزود: در این سفرها، امکان بهره‌گیری از اطلاعات کارشناسان و آشنایی با ابعاد مختلف تاریخی، فرهنگی و گردشگری مناطق فراهم می‌شود. این تجربه‌ها به اندوخته‌ای ارزشمند برای فعالیت رسانه‌ای تبدیل می‌شوند و ممکن است اطلاعات به‌دست‌آمده در یک سفر، نه در همان روز، بلکه ماه‌ها یا حتی سال‌های بعد در قالب گزارش، مصاحبه و برنامه تلویزیونی مورد استفاده قرار بگیرد.

کریمی تأکید کرد: خروجی سفرهای رسانه‌ای نباید صرفاً به انتشار خبرهای همان سفر محدود شود؛ خبرنگار باید بتواند اطلاعات و تجربه‌های خود را در زمان‌های مختلف و متناسب با موضوعات رسانه‌ای به کار بگیرد.

این روزنامه‌نگار پیشنهاد کرد: در کنار سفرهای گروهی، امکان برگزاری سفرهای اختصاصی برای خبرنگاران نیز فراهم شود تا آن‌ها فرصت و آزادی بیشتری برای انتخاب سوژه‌ها، گفت‌وگو با افراد مختلف و تولید محتوای مستقل داشته باشند.

او با اشاره به نقش رسانه‌ها در توسعه جوامع محلی گفت: انتشار گزارش‌ها، تصاویر و اخبار درباره مناطق کمتر شناخته‌شده می‌تواند زمینه حضور گردشگران و رونق اقتصادی این مناطق را فراهم کند.

کریمی همچنین بر ضرورت توجه به مسئولیت اجتماعی در معرفی مقصدهای گردشگری تأکید کرد و افزود: خبرنگاران باید در کنار معرفی جاذبه‌ها، موضوعاتی همچون احترام به جوامع محلی، حفاظت از محیط‌زیست، رعایت فرهنگ بومی و حمایت از تولیدکنندگان محلی را نیز مورد توجه قرار دهند.

او پیشنهاد کرد: سفرهای رسانه‌ای تنها به خبرنگاران حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری محدود نشود و خبرنگاران حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیست، عکاسان و تصویربرداران نیز در این برنامه‌ها حضور داشته باشند تا ظرفیت‌های گردشگری از زوایای مختلف معرفی شوند.

رسانه‌ها؛ حلقه ارتباطی گردشگری ایران و ترکیه

هارون آیکاچ، خبرنگار شبکه تی‌آرتی ترکیه، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با اشاره به فعالیت رسانه‌ای خود در ایران گفت: حدود سه سال است که در ایران زندگی می‌کنم و همراه با همکار تصویربردارم، برنامه‌ها و گزارش‌هایی را تهیه و برای پخش به ترکیه ارسال می‌کنیم.

او با اشاره به بازخورد مثبت مخاطبان ترکیه درباره برنامه‌های مربوط به ایران افزود: برخی مخاطبان در ترکیه به من گفته‌اند که گزارش‌های مربوط به ایران را از شبکه تی‌آرتی دنبال می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد فعالیت رسانه‌ای در معرفی ظرفیت‌های ایران و تقویت روابط میان دو کشور اهمیت زیادی دارد.

این خبرنگار با تأکید بر نقش سفرهای آشناسازی در تولید گزارش‌های حرفه‌ای بیان کرد: حضور در کنار کارشناسان و متخصصان حوزه میراث‌فرهنگی و بازدید از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی با همراهی مجموعه‌های تخصصی، امکان دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر و تهیه گزارش‌های کامل‌تر را فراهم می‌کند.

آیکاچ با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری ایران و ترکیه اظهار کرد: در حال حاضر شمار گردشگران ایرانی که به ترکیه سفر می‌کنند، بیشتر از گردشگران ترکیه‌ای است که به ایران می‌آیند. از این رو، رسانه‌های دو کشور می‌توانند با معرفی متقابل ظرفیت‌های گردشگری، برای افزایش سفرها و شناخت بیشتر مردم از یکدیگر تلاش کنند.

او با اشاره به اشتراکات فرهنگی دو کشور گفت: فرهنگ ایران و ترکیه شباهت‌های بسیاری دارد و مردم دو کشور از نظر فرهنگی به یکدیگر نزدیک هستند. مرزهای جغرافیایی نباید مانعی برای شناخت بیشتر این اشتراکات باشد.

این خبرنگار ترکیه‌ای همچنین بر ضرورت معرفی بین‌المللی مفاخر و شخصیت‌های تاریخی و فرهنگی ایران، از جمله مولانا، بوعلی‌سینا و باباطاهر تأکید کرد.

بازدید میدانی؛ مکمل روایت‌های رسمی از میراث‌فرهنگی

فرزانه حسنی، خبرنگار روزنامه جمله، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، نیز با اشاره به اهمیت بازدیدهای میدانی در فعالیت رسانه‌ای گفت: رسانه‌ها برای آگاهی از اتفاقات و عملکرد دستگاه‌های اجرایی، علاوه بر دریافت گزارش‌های رسمی مدیران، نیاز دارند از نزدیک با فعالیت‌ها و ظرفیت‌های موجود آشنا شوند.

او افزود: بازدیدهای میدانی بسیار نتیجه‌بخش هستند؛ زیرا خبرنگار در جریان این دیدارها می‌تواند واقعیت‌ها را از نزدیک مشاهده کند و اطلاعات دقیق‌تر و ملموس‌تری به دست بیاورد.

حسنی با اشاره به تجربه حضور در همدان اظهار کرد: این سفر فرصت مناسبی برای بازدید از مکان‌هایی فراهم کرد که پیش از این ندیده بودم. آرامگاه باباطاهر و حمام تاریخی حاجی از جمله جاذبه‌هایی بودند که بازدید از آن‌ها برایم تازگی داشت.

این خبرنگار پیشنهاد کرد در برنامه‌های آشناسازی، دیدار با استادکاران صنایع‌دستی، سفالگران، مرمتگران و فعالان باسابقه گردشگری نیز در اولویت قرار بگیرد تا خبرنگاران بتوانند از تجربه‌ها و اطلاعات ارزشمند این افراد بهره‌مند شوند.

او تأکید کرد: خبرنگاران نباید گزارش‌ها و مشاهدات خود را صرفاً به مدت زمان برگزاری سفر محدود کنند، بلکه لازم است در فرصت‌های بعدی نیز با انجام مصاحبه، تهیه گزارش و انتشار یادداشت، ظرفیت‌های معرفی‌شده را دنبال کنند.

استمرار ارتباط خبرنگاران با هنرمندان و فعالان میراث‌فرهنگی

رضا پورزارعی، خبرنگار روزنامه هنرمند، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با مثبت ارزیابی کردن برگزاری سفرهای رسانه‌ای وزارت میراث‌فرهنگی اظهار کرد: دعوت از خبرنگاران و همراه کردن آن‌ها با رویدادهای فرهنگی و گردشگری، زمینه آشنایی بیشتر فعالان رسانه‌ای با ظرفیت‌های هر استان را فراهم می‌کند.

او افزود: این سفرها علاوه بر افزایش اطلاعات خبرنگاران درباره شهرها و استان‌ها، فرصتی برای آشنایی و گفت‌وگو با هنرمندان صنایع‌دستی، مرمتگران، باستان‌شناسان و مدیران حوزه میراث‌فرهنگی ایجاد می‌کند. این ارتباطات می‌تواند در طول سال نیز ادامه پیدا کند و به شکل‌گیری سوژه‌های خبری و گزارش‌های تخصصی منجر شود.

پورزارعی با اشاره به تجربه حضور در جشنواره برگ‌ریزان همدان گفت: پیش‌تر به واسطه برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان با همدان آشنا شده بودم، اما این سفر از جهت حضور در جشنواره پاییزی و آشنایی با ظرفیت‌های دیگر شهر برایم جذابیت متفاوتی داشت.

او برگزاری جشنواره برگ‌ریزان را اقدامی مثبت از سوی شهرداری همدان و مجموعه‌های مشارکت‌کننده دانست و افزود: این رویداد فرصت مناسبی فراهم کرد تا در یک بازه زمانی کوتاه از بخش‌هایی از شهر بازدید کنیم و با مدیران و ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری همدان بیشتر آشنا شویم.

این خبرنگار پیشنهاد کرد وزارت میراث‌فرهنگی پیش از نهایی کردن برنامه هر سفر، طرح پیشنهادی خود را با خبرنگاران به اشتراک بگذارد و از آن‌ها درباره اولویت‌های بازدید نظرسنجی کند.

او همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به استان‌ها و شهرهای کمتر شناخته‌شده تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های گردشگری کشور محدود به چند استان شناخته‌شده نیست. استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان و بوشهر نیز ظرفیت‌های ارزشمندی دارند که باید بیشتر در برنامه سفرهای رسانه‌ای قرار بگیرند.

معرفی میراث تاریخی همدان در تراز مخاطبان بین‌المللی

محسن رضایی، خبرنگار خبرگزاری ایران‌پرس، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با اشاره به اهمیت سفرهای رسانه‌ای در معرفی آثار تاریخی و فرهنگی کشور اظهار کرد: حضور در این برنامه‌ها فرصتی فراهم می‌کند تا آثار تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ایران را از نزدیک ببینیم و آن‌ها را به مخاطبان داخلی و بین‌المللی معرفی کنیم.

او با اشاره به فعالیت‌های بین‌المللی خبرگزاری ایران‌پرس افزود: مخاطبان این خبرگزاری در کشورهای مختلف حضور دارند و محتوای تصویری آن از طریق ماهواره برای حدود ۶۰ کشور ارسال می‌شود. همچنین با شماری از خبرگزاری‌های جهان در زمینه تبادل محتوای تصویری همکاری داریم.

رضایی با تأکید بر ضرورت معرفی پیشینه تمدنی ایران گفت: وقتی از قدمت تاریخی و تمدنی ایران سخن می‌گوییم، باید آثار و شواهد این پیشینه را نیز به مخاطبان جهانی نشان دهیم؛ به‌ویژه مخاطبانی که شناخت کافی از ریشه‌های تاریخی و تمدنی ایران ندارند.

او همدان را استانی برخوردار از ظرفیت‌های ارزشمند برای جذب گردشگران خارجی دانست و افزود: این استان باید با برنامه‌ریزی مناسب در سطح بین‌المللی معرفی شود.

این خبرنگار با اشاره به نقش اقتصادی گردشگری اظهار کرد: افزایش شمار گردشگران ورودی به استان‌هایی مانند همدان، علاوه بر ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای جوامع محلی، امکان تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز را نیز فراهم می‌کند.

رضایی درباره جشن برگ‌ریزان پاییزی همدان نیز گفت: فضای جشنواره و حضور مردم برایم جالب بود. پیش‌تر نمونه‌هایی از چنین برنامه‌هایی را در تاجیکستان دیده بودم که با هدف ایجاد نشاط اجتماعی برگزار می‌شدند و مشاهده برگزاری چنین رویدادی در همدان نیز تجربه خوبی بود.

او در پایان بر ضرورت توجه به ملاحظات فرهنگی و اجتماعی در برگزاری رویدادها تأکید کرد و گفت: امیدوارم برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای باشد که ضمن ایجاد نشاط اجتماعی و مشارکت مردم، ملاحظات فرهنگی و عرفی نیز مورد توجه قرار گیرد.

از معرفی جاذبه‌ها تا توسعه گردشگری پایدار

مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی خبرنگاران حاضر در پنجمین جشن ملی برگ‌ریزان همدان نشان می‌دهد که سفرهای آشناسازی رسانه‌ای، فراتر از یک برنامه بازدید و تولید خبر کوتاه‌مدت، می‌توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری ارتباطات حرفه‌ای، تولید محتوای ماندگار و معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده کشور باشند.

توجه به تجربه‌های میدانی، گفت‌وگو با استادکاران و فعالان صنایع‌دستی، آشنایی با مسائل و چالش‌های حوزه میراث‌فرهنگی، اطلاع‌رسانی زودهنگام برنامه سفرها، مشارکت دادن خبرنگاران در انتخاب مقصدهای بازدید و حضور فعالان رسانه‌ای حوزه‌های مختلف از جمله پیشنهادهایی بود که در این گفت‌وگوها مطرح شد.

از سوی دیگر، پنجمین جشن ملی برگ‌ریزان همدان نشان داد که رویدادهای فصلی و فرهنگی، در صورت برخورداری از برنامه‌ریزی مناسب و مشارکت شهروندان، می‌توانند علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، بستری برای معرفی جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و صنایع‌دستی یک مقصد گردشگری باشند.

در این میان، بازدید خبرنگاران از محوطه ثبت جهانی هگمتانه، بناهای تاریخی شهر همدان، آرامگاه مشاهیر و شهر جهانی لالجین، فرصتی برای بازنمایی بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی این استان در رسانه‌های داخلی و خارجی فراهم کرد.

آنچه از این سفر رسانه‌ای اهمیت دارد، ضرورت استمرار ارتباط میان خبرنگاران، متولیان میراث‌فرهنگی و فعالان گردشگری پس از پایان برنامه است؛ ارتباطی که می‌تواند به تولید گزارش‌های تخصصی، معرفی ظرفیت‌های مغفول‌مانده، حمایت از صنایع‌دستی و در نهایت رونق گردشگری و تقویت اقتصاد جوامع محلی منجر شود.

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