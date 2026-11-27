به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد رکنی امروز جمعه ششم آذر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این تور آشناسازی با حضور جمعی از فعالان صنعت گردشگری، شامل اصحاب رسانه، راهنمایان گردشگری، عکاسان حرفه‌ای، مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و مدیران اقامتگاه‌ها برگزار شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: در نخستین بخش این برنامه، شرکت‌کنندگان با حضور در جشنواره حلوا مغزی روستای باب‌الحکم از توابع شهرستان بردسکن، با این شیرینی سنتی و ظرفیت‌های فرهنگی و خوراک محلی منطقه آشنا شدند.

رکنی گفت: در ادامه این تور، فعالان گردشگری از تعدادی از آثار تاریخی ارزشمند شهرستان بردسکن بازدید کردند که از جمله آن‌ها می‌توان به برج تاریخی روستای علی‌آباد کشمر، متعلق به دوره سلجوقیان، رباط کبودان مربوط به دوره قاجاریه و مناره فیروزآباد، از آثار برجای‌مانده از دوره سلجوقی اشاره کرد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی افزود: قرارگیری این آثار تاریخی در مسیر راه ابریشم، بر اهمیت تاریخی و گردشگری آن‌ها افزوده و بیانگر نقش این منطقه در ارتباطات فرهنگی و تجاری گذشته است.

رکنی با اشاره به ویژگی‌های معماری آثار دوره سلجوقی گفت: تزئینات آجری چشم‌نواز و کاشی‌کاری‌های زیبا از شاخصه‌های برجسته معماری این دوره به شمار می‌رود که در برخی از آثار تاریخی منطقه جلوه‌ای ویژه دارد.

او یاد آور شد: برگزاری تورهای تخصصی با حضور فعالان گردشگری، رسانه‌ها و عکاسان حرفه‌ای، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده شهرستان‌ها، توسعه گردشگری فرهنگی و تاریخی و ایجاد زمینه برای طراحی و اجرای مسیرهای جدید گردشگری در خراسان رضوی است.

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