جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با ارزیابی مثبت راه‌اندازی کارت گردشگری برای اتباع خارجی، این طرح را اقدامی زیرساختی در مسیر رفع موانع مالی سفر به ایران و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی صنعت گردشگری کشور دانست.

او با اشاره به یکی از چالش‌های دیرپای گردشگران خارجی در سفر به ایران اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی گردشگران بین‌المللی، به‌ویژه گردشگران کشورهای همسایه، از جمله زائران و گردشگران سلامت، محدودیت دسترسی به خدمات پرداخت بانکی و دشواری تبدیل ارز در داخل کشور بوده است. از آنجا که کارت‌های بانکی بین‌المللی در ایران قابل استفاده نیستند، گردشگران ناچار بوده‌اند بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های سفر خود را به‌صورت نقدی همراه داشته باشند و برای تبدیل ارز نیز به صرافی‌ها و واسطه‌ها مراجعه کنند.

رئیس جامعه هتلداران ایران افزود: ایجاد سازوکاری رسمی برای تبدیل ارز با نرخ توافقی و اختصاص کارت ریالی با قابلیت استفاده در شبکه پرداخت داخلی، می‌تواند بخش مهمی از این محدودیت‌ها را برطرف کند و تجربه مالی گردشگران خارجی در ایران را بهبود بخشد.

حمزه‌زاده با تاکید بر اینکه کارکرد این طرح نباید فقط به تسهیل مبادلات بانکی محدود شود، تصریح کرد: از منظر جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران، کارت گردشگری فراتر از یک ابزار پرداخت است و می‌تواند به‌عنوان یکی از مولفه‌های پشتیبان توسعه بازار گردشگری خارجی، افزایش قدرت جذب گردشگر، شفافیت جریان ورود ارز و رونق فعالیت بنگاه‌های اقتصادی این حوزه ایفای نقش کند.

او با اشاره به الزامات اجرایی و ضرورت طراحی سازوکارهای مکمل برای اثربخشی این طرح گفت: نخستین ضرورت، فراهم‌سازی امکان اتصال عملیاتی و بدون محدودیت هتل‌ها و مراکز اقامتی کشور به این سامانه است تا تمامی واحدهای اقامتی بتوانند هزینه اقامت و سایر خدمات خود را از طریق کارت گردشگری دریافت کنند.

رئیس جامعه هتلداران ایران، تسویه سریع و شفاف وجوه را دومین الزام موفقیت این طرح برشمرد و افزود: اطمینان از واریز به‌موقع مبالغ به حساب هتل‌ها و سایر ارائه‌دهندگان خدمات گردشگری، از دلایل استقبال فعالان حرفه‌ای صنعت از این سازوکار است. هرگونه تاخیر یا پیچیدگی در فرآیند تسویه می‌تواند کارآمدی عملیاتی طرح را تحت تاثیر قرار دهد.

حمزه‌زاده همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی هدفمند و بین‌المللی درباره کارت گردشگری تاکید کرد و گفت: این ابزار باید در مبادی ورودی کشور، فرودگاه‌ها، مرزهای زمینی، سفارتخانه‌ها، دفاتر خدمات مسافرتی و از طریق آژانس‌های گردشگری خارجی معرفی شود تا مسافران پیش از ورود به ایران با قابلیت‌ها و نحوه استفاده از آن آشنا باشند.

او توسعه دامنه پذیرندگان کارت گردشگری را از دیگر الزامات این طرح دانست و اظهار کرد: اثربخشی این ابزار زمانی افزایش می‌یابد که استفاده از آن به مراکز اقامتی محدود نماند و رستوران‌ها، مراکز خرید، شبکه حمل‌ونقل، جاذبه‌های گردشگری و مجموعه‌های تفریحی نیز به‌صورت موثر در این شبکه مشارکت داشته باشند. در چنین شرایطی، گردشگر می‌تواند بخش گسترده‌تری از نیازهای مالی و خدماتی خود را از طریق یک سازوکار منسجم و قابل اطمینان تامین کند.

رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه، رقابتی بودن نرخ تبدیل ارز را از عوامل تعیین‌کننده در موفقیت این طرح عنوان کرد و یادآور شد: نرخ توافقی باید به‌گونه‌ای تعیین شود که گردشگر برای تبدیل ارز از مسیر رسمی انگیزه کافی داشته باشد و مراجعه به بازارهای غیررسمی برای او مزیت بیشتری ایجاد نکند. تحقق این هدف، مستلزم طراحی سازوکاری شفاف، قابل پیش‌بینی و متناسب با شرایط بازار است.

حمزه‌زاده با اعلام حمایت جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران از اجرای این طرح، آمادگی این تشکل را برای همکاری با وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: جامعه هتلداران ایران آمادگی دارد ظرفیت‌های گسترده هتل‌ها و مراکز اقامتی کشور را برای استقرار و اجرای موفق کارت گردشگری به کار گیرد.

او با بیان اینکه توسعه گردشگری خارجی نیازمند نگاهی فراتر از تبلیغات و معرفی جاذبه‌های گردشگری است، خاطرنشان کرد: جذب گردشگران بین‌المللی زمانی به نتایج اقتصادی پایدار منجر می‌شود که زیرساخت‌های بانکی، حمل‌ونقل، اقامت و خدمات گردشگری نیز متناسب با انتظارات و نیازهای بازارهای هدف توسعه یابند. معرفی ظرفیت‌های گردشگری کشور بدون رفع موانع عملیاتی سفر، نمی‌تواند به‌تنهایی زمینه‌ساز بهره‌برداری کامل از فرصت‌های این بازار باشد.

رئیس جامعه هتلداران ایران در پایان تاکید کرد: اگر بتوانیم فرآیند ورود گردشگر، تبدیل ارز و هزینه‌کرد او را در چارچوبی آسان، شفاف و مطمئن سامان‌دهی کنیم، کارت گردشگری می‌تواند به یکی از ابزارهای موثر در افزایش درآمدهای ارزی کشور، تقویت گردش مالی بنگاه‌های گردشگری و ارتقای جایگاه اقتصادی این صنعت تبدیل شود.

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