به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم شهرانی روز شنبه هفتم آذر جاری گفت: صدور این مجوزها برای ساخت و راه‌اندازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مجتمع‌های گردشگری، هتل‌آپارتمان، هتل، اردوگاه گردشگری، محیط و پارک طبیعت گردشگری روستایی، مرکز تفریحی و سرگرمی گردشگری و سفره‌خانه‌های سنتی در شهرستان‌های ۱۲ گانه چهارمحال و بختیاری است.

وی افزود: از این تعداد هفت مجوز در شهرکرد، ۹ مجوز در اردل، چهار مجوز در بروجن، ۲ مجوز در بن، یک مجوز در خانمیرزا، ۱۷ مجوز در سامان، ۶ مجوز در فارسان، یک مجوز در فرخ‌شهر، یک مجوز در فلارد، پنج مجوز در کوهرنگ، سه مجوز در لردگان و چهار مجوز در کیار است.

شهرانی هزینه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری این تعداد طرح گردشگری را ۳۱ هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: با تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها زمینه اشتغال مستقیم ۵۳۲ نفر فراهم می‌شود.

وی یادآور شد: با این میزان سرمایه‌گذاری ۶۰۲ هزار و ۸۸۶ مترمربع به عرصه‌ها و ۶۴۰ هزار و ۴۹۰ مترمربع به زیربناهای گردشگری چهارمحال و بختیاری افزوده خواهد شد.

سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: این استان برای رونق سرمایه‌گذاری و حوزه گردشگری از ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها و جاذبه‌های گردشگری، طبیعی و عشایری بکر و دست‌نخورده‌ای برخوردار است.

شهرانی گفت: چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران، بیشترین ارتفاع از سطح دریا را دارد و سرچشمه رودخانه‌های بزرگی مانند زاینده‌رود و کارون و بخشی از رودخانه دز بوده که به‌واسطه جاذبه‌های بی‌شمار در حوزه طبیعت‌گردی به‌عنوان بهشت بوم‌گردی ایران معروف شده است.

انتهای پیام/