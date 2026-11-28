به گزارش میراث آریا، فرزاد اوجانی، مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از برگزاری همایش تخصصی «فروش آنلاین صنایع دستی در پلتفرم باسلام» در شهر اصفهان خبر داد.



اوجانی در این رابطه تصریح کرد که هدف از برگزاری این رویداد، ایجاد بستر مناسب برای ورود جدی هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی به بازارهای دیجیتال و کاهش فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده است.



وی افزود: «این همایش با حضور نمایندگان و کارشناسان پلتفرم باسلام، فرصتی است تا هنرمندان اصفهانی با ابزارهای مدرن فروش آشنا شده و بتوانند محصولات خود را در سطح ملی عرضه کنند.»

به گفته مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی، این برنامه با هدف افزایش میزان فروش، توسعه بازارهای داخلی ،ترویج فرهنگ مصرف و مدیریت بازاریابی در شرایط بحرانی برگزار می شود تا هنرمندان بتوانند به راحتی از ظرفیت‌های بزرگترین بازار آنلاین ایران بهره‌مند شوند.



این همایش روز پنج‌شنبه مورخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی امیرکبیر اصفهان برگزار خواهد شد.

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