محمدرضا اکبری، در پاسخ به پرسش اختصاصی خبرنگار میراث‌آریا، با تشریح چشم‌انداز این اداره‌کل برای آینده گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی استان اظهار کرد: راهبرد توسعه استان همدان از سال‌ها پیش بر اساس مطالعات و بررسی ظرفیت‌های موجود، بر محور گردشگری استوار شده است. از ابتدای فعالیت نیز تلاش کرده‌ایم با استفاده از خرد جمعی و ایجاد حکمرانی مشارکتی، زمینه حضور و نقش‌آفرینی همه ذی‌نفعان این حوزه را فراهم کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان، با بیان اینکه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی صرفاً مسئولیت یک دستگاه اجرایی نیست، افزود: فرهنگ به همه جامعه تعلق دارد، گردشگری با مشارکت همه بخش‌های جامعه شکل می‌گیرد و صنایع‌دستی نیز در زندگی و خانه‌های خانواده‌های ایرانی ریشه دارد. بنابراین رویکرد ما باید مبتنی بر مشارکت اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی باشد.

هدف‌گذاری برای کسب رتبه نخست کشور تا افق ۱۴۱۰

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به تدوین سند توسعه این سه حوزه تا افق ۱۴۱۰ بیان کرد: بر اساس این سند، هدف‌گذاری کرده‌ایم که استان همدان با کمک همه ذی‌نفعان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و صنایع‌دستی خود، به رتبه نخست کشور دست پیدا کند.

اکبری یکی از محورهای اصلی تحقق این هدف را تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری دانست و گفت: با توجه به ظرفیت‌های متنوع استان، توسعه گردشگری را در شاخه‌هایی همچون گردشگری کشاورزی، تاریخی و تمدنی، طبیعت‌گردی، بوم‌گردی، سلامت، عرفان و ادیان، حکمت و گردشگری ورزشی دنبال می‌کنیم.

او با اشاره به ظرفیت‌های مذهبی و عرفانی همدان افزود: وجود آرامگاه چند پیامبر در استان، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری ادیان فراهم کرده است. همچنین در حال پیگیری هستیم تا با موافقت وزیر میراث‌فرهنگی، یکی از نقاط استان همدان به مسیر گردشگری عرفانی کشور که از نیشابور آغاز می‌شود و به بارگاه شمس تبریزی در خوی می‌رسد، اضافه شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی همدان همچنین به ظرفیت‌های استان در حوزه گیاهان دارویی اشاره کرد و گفت: همدان در تولید برخی گیاهان دارویی جایگاه ممتازی دارد. سیر و گشنیز از جمله محصولاتی هستند که استان در تولید آن‌ها جایگاه نخست جهانی را دارد. رازیانه نیز از دیگر محصولات شاخص همدان است. وجود بیش از ۵۰ روستا با نام‌هایی برگرفته از گیاهان دارویی، نشان‌دهنده پیوند تاریخی و فرهنگی مردم این منطقه با این ظرفیت طبیعی و اقتصادی است.

احیای خانه‌های تاریخی با مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران

اکبری در ادامه با تشریح برنامه‌های حوزه میراث‌فرهنگی استان اظهار کرد: یکی از رویکردهای محوری ما اجتماعی‌سازی مرمت و بهره‌برداری از بناهای تاریخی است. اعتقاد داریم که حفاظت پایدار از آثار تاریخی بدون ایجاد پیوند میان مرمت، مشارکت اجتماعی و بهره‌برداری اقتصادی امکان‌پذیر نیست.

او افزود: با توجه به تعدد آثار تاریخی در استان، اگر بهره‌برداری اقتصادی را به‌عنوان پیوست حفاظت در نظر نگیریم، در بلندمدت نمی‌توانیم نگهداری، مرمت و حفاظت از این آثار را به شکل پایدار دنبال کنیم. پایداری اقتصادی یکی از ارکان اصلی حفاظت از میراث‌فرهنگی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی همدان با اشاره به آغاز روند جذب سرمایه‌گذاران برای مرمت خانه‌های تاریخی گفت: خوشبختانه با تلاش همکاران اداره‌کل، توانسته‌ایم سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری را به سمت خرید، مرمت و احیای خانه‌های تاریخی در سطح استان هدایت کنیم. در یک ماه گذشته نیز، به گفته وی، بیش از چهار تا پنج خانه تاریخی در بازار خریداری شده و عملیات اجرایی مرمت آن‌ها آغاز شده است.

او با اشاره به تجربه کاشان در زمینه احیای خانه‌های تاریخی و تبدیل آن‌ها به ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری تصریح کرد: امیدواریم نهضت احیای خانه‌های تاریخی در همدان نیز به مرحله‌ای از بلوغ برسد که در دو سال آینده شاهد اتفاقات و خبرهای امیدوارکننده‌ای در زمینه مرمت، حفاظت و بهره‌برداری از آثار تاریخی استان باشیم.

همدان در مسیر تبدیل‌شدن به قطب صادرات صنایع‌دستی

اکبری در بخش دیگری از این گفت‌وگو به ظرفیت‌های صادراتی صنایع‌دستی همدان اشاره کرد و گفت: همدان در حوزه صنایع‌دستی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد. سالانه حدود هفت‌ونیم میلیون دلار سفال از مرزهای غربی کشور صادر می‌شود که بخش عمده‌ای از این صادرات به شکل فله‌ای یا از طریق واسطه‌ها صورت می‌گیرد و سهم تولیدکنندگان و هنرمندان از ارزش واقعی محصولات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

او یکی از برنامه‌های این اداره‌کل را ایجاد مرکز یا پایانه تخصصی صادرات صنایع‌دستی عنوان کرد و افزود: تلاش می‌کنیم با ایجاد زیرساخت‌های تخصصی، زمینه عرضه مستقیم‌تر محصولات، سامان‌دهی فرآیند صادرات و افزایش ارزش افزوده صنایع‌دستی استان را فراهم کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی همدان با اشاره به جایگاه استان در تولید مبلمان منبت اظهار کرد: همدان در حوزه مبل و منبت جایگاه نخست کشور را دارد و بیش از ۵۰ درصد تولید این محصول در کشور به این استان اختصاص دارد.

او ادامه داد: محصولات مبل و منبت همدان پیش از بروز تحولات و شرایط اخیر، به‌طور مستقیم به کشورهای اروپایی صادر می‌شدند. در حال حاضر نیز بخشی از صادرات از طریق کشورهای عراق و ترکیه و همچنین مسیرهای زمینی انجام می‌شود. امیدواریم با بهبود شرایط و راه‌اندازی پایانه تخصصی صادرات، زمینه توسعه صادرات این محصولات فراهم شود و همدان بتواند در آینده به یکی از صادرکنندگان بزرگ صنایع‌دستی و محصولات وابسته در کشور تبدیل شود.

تعیین تکلیف پروژه‌های راکد و نیمه‌تمام گردشگری

اکبری در ادامه با اشاره به برنامه‌های حوزه سرمایه‌گذاری گردشگری گفت: در کنار جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، تعیین تکلیف پروژه‌های راکد و متوقف‌شده را در دستور کار قرار داده‌ایم. اعتقاد داریم در شرایطی که تقاضا برای سرمایه‌گذاری در تأسیسات جدید گردشگری با محدودیت‌هایی مواجه است، باید ابتدا ظرفیت‌های موجود را فعال کنیم.

او افزود: در همین راستا، بیش از ۱۷ پروژه گردشگری راکد و متوقف‌شده، شامل هتل‌های یک تا پنج‌ستاره و اقامتگاه‌های سنتی، شناسایی شده‌اند که برای تعیین تکلیف و بازگشت آن‌ها به چرخه فعالیت برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همدان با اشاره به شرایط اقتصادی و وضعیت کشور خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود، برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی این پروژه‌ها با ملاحظات زمانی و اجرایی دنبال می‌شود و تلاش داریم در نیمه دوم سال، زمینه فعال‌سازی و تکمیل این طرح‌ها را فراهم کنیم.

او در پایان تأکید کرد: دستیابی به چشم‌انداز ترسیم‌شده برای همدان، نیازمند مشارکت همه بخش‌ها، سرمایه‌گذاران، فعالان فرهنگی، هنرمندان صنایع‌دستی و جامعه محلی است. اعتقاد داریم با تکیه بر ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی، فرهنگی و اقتصادی استان و استفاده از خرد جمعی، می‌توان همدان را به جایگاه شایسته‌تری در عرصه ملی و بین‌المللی رساند.

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