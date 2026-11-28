دره کشوه در حدود ۷۰ کیلومتری مشهد مقدس و ۲۰ کیلومتری باغ‌شهر گلمکان، در محدوده روستای پایه قرلر واقع شده است. این منطقه با برخورداری از طبیعت چشم‌نواز، رودخانه جاری، چشمه‌های زلال و مسیرهای پیاده‌روی در دل طبیعت، یکی از جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده اما ارزشمند گردشگری منطقه به شمار می‌رود.

جریان رودخانه گلمکان در کنار درختان بلند و پوشش گیاهی متنوع، به‌ویژه در فصل پاییز که برگ درختان به رنگ‌های طلایی، نارنجی و سرخ درمی‌آیند، جلوه‌ای بی‌نظیر به این دره می‌بخشد و آن را به مقصدی جذاب برای علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی و گردشگری پاییزی تبدیل می‌کند.

وجود اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مراکز پذیرایی، تولیدات بومی و محلی و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی منطقه گلمکان، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری و رونق اقتصادی جوامع محلی فراهم کرده است. حضور گردشگران در این منطقه، علاوه بر ایجاد خاطرات خوش از سفر، می‌تواند نقش مؤثری در حمایت از کسب‌وکارهای محلی، معرفی محصولات بومی و شکوفایی اقتصاد مردم منطقه داشته باشد.

مسیر دسترسی به دره کشوه نیز از جذابیت‌های این سفر به شمار می‌رود؛ گردشگران پس از عبور از گلمکان و گذر از صخره‌های مینیاتوری زیبا و روستاها و کلاته‌های کوچک چنار، حسن‌آقه، ارکی و چاه‌ملا، می‌توانند پیش از ورودی اصلی روستای پایه، وارد مسیر پیاده‌روی دره کشوه شوند و از زیبایی‌های طبیعی این منطقه لذت ببرند.

پاییز، یکی از بهترین فصل‌ها برای بازدید از این دره زیباست؛ فصل هزاررنگ طبیعت که در کنار جریان آب، زیبایی قنات‌ها و چشمه‌های زلال، عطر و طعم محصولات پاییزی گلمکان همچون گردو، سیب، گلابی و به، همچنین محصولات ارگانیک، عسل مرغوب گلمکان و گیاهان دارویی، تجربه‌ای دلنشین و متفاوت از گردشگری طبیعت را برای مسافران رقم می‌زند.









علی‌اکبر احمدزاده مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گلبهار، با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری منطقه اظهار کرد: شهرستان گلبهار و گلمکان، نگین گردشگری غرب مشهد مقدس و مقصدی نوین در گردشگری کشور هستند.

او با معرفی دره کشوه گلمکان به‌عنوان یکی از زیباترین جاذبه‌های طبیعی شهرستان افزود: جریان رودخانه گلمکان، درختان سر به فلک کشیده و رنگ‌های چشم‌نواز برگ‌ها در فصل پاییز، این دره را به یکی از زیباترین مقاصد گردشگری تبدیل کرده است.

احمدزاده با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی منطقه تصریح کرد: وجود اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مراکز پذیرایی، تولیدات بومی و محلی و مردم خونگرم و مهمان‌نواز باغ‌شهر گلمکان موجب شده حضور گردشگران در این منطقه، علاوه بر ایجاد خاطرات خوش، به رونق و شکوفایی اقتصادی مردم بومی کمک شایانی کند.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گلبهار تصریح کرد: یکی از بهترین مسیرهای دسترسی به دره کشوه، حدود ۲۰ کیلومتر پس از گلمکان و با عبور از کنار صخره‌های مینیاتوری زیبا و روستاها و کلاته‌های کوچک چنار، حسن‌آقه، ارکی و چاه‌ملا، پیش از ورودی اصلی روستای پایه است که گردشگران می‌توانند از آنجا وارد مسیر پیاده‌روی دره شوند.

فصل پاییز، به‌ویژه زمان جلوه‌گری طبیعت هزاررنگ، یکی از بهترین زمان‌ها برای سفر به این منطقه است؛ جایی که جریان آب، زیبایی قنات‌ها و چشمه‌های زلال، در کنار عطر محصولات پاییزی گلمکان از جمله گردو، سیب، گلابی و به، محصولات ارگانیک، عسل و گیاهان دارویی، طراوت و آرامش خاصی به روح و جان گردشگران می‌بخشد.

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