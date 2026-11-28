به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، صادق میرحسینی روز جمعه ۶ آذرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این رویداد فرهنگی و هنری با همکاری فرمانداری ویژه شهرستان زابل، شهرداری، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان و با هدف حمایت از هنرمندان، معرفی ظرفیت‌های بومی و فراهم‌سازی زمینه عرضه مستقیم محصولات صنایع‌دستی برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زابل افزود: در این روز بازار، هنرمندان زابلی آثار و تولیدات خود را در رشته‌های مختلف از جمله سیاه‌دوزی، خامه‌دوزی، سفالگری، عروسک‌بافی، پارچه‌بافی و سوزن‌دوزی به نمایش گذاشتند و فرصتی برای معرفی هنرهای اصیل و سنتی سیستان به شهروندان و بازدیدکنندگان فراهم شد.

او ادامه داد: برگزاری این رویداد در آستانه ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، به‌عنوان الگوی والای کرامت و جایگاه زن و مادر، فرصتی ارزشمند برای ارج نهادن به نقش زنان هنرمند و کارآفرین سیستانی بود؛ بانوانی که با دستان هنرمند خود، میراث گران‌بهای گذشتگان را زنده نگه داشته و در مسیر تولید، اشتغال و رونق اقتصاد خانواده و جامعه گام برمی‌دارند.

به گفته میرحسینی، روزبازار صنایع‌دستی علاوه بر ایجاد فرصت فروش و بازاریابی برای تولیدات بومی، گامی در راستای احیای هنرهای سنتی، تقویت اقتصاد فرهنگ و گردشگری و معرفی هویت تاریخی و فرهنگی سیستان به شمار می‌رود.

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