به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا حبیبی روز پنج‌شنبه ۵آذرماه ۱۴۰۵ در جریان بازدید از روستای تاریخی قلعه‌نو به همراه معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیرکل میراث فرهنگی استان اظهار کرد: این روستا از ظرفیت‌های منحصر به‌ فرد تاریخی برخوردار است و حفظ و احیای آن با توجه به ارزش‌های فرهنگی و گردشگری نیازمند توجه و حمایت ویژه است.

سرپرست مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل و مدیریت دانش سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به مشکل شبکه فاضلاب به‌عنوان یکی از عوامل آسیب‌زا برای بافت تاریخی قلعه‌نو افزود: با توجه به اهمیت این روستا، موضوع تأمین اعتبار از محل بودجه ملی برای نوسازی شبکه فاضلاب آن را پیگیری خواهم کرد تا با رفع مشکل از آسیب بیشتر به بافت تاریخی جلوگیری شود.

او همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مرمت بافت تاریخی قلعه‌نو گفت: بخشی از مرمت این بافت انجام شده و ضرورت دارد روند احیا و مرمت آن با جدیت دنبال شود که موضوع نیز بررسی و پیگیری ویژه خواهد شد.

حبیبی با اشاره به ظرفیت‌ گردشگری روستای قلعه‌نو بیان کرد: ارگ تاریخی این روستا نیز در مسیر واگذاری به بخش خصوصی با هدف بهره‌برداری گردشگری قرار دارد که می‌تواند زمینه رونق گردشگری و ایجاد فرصت‌های اقتصادی در منطقه را فراهم کند.

او همچنین در جریان بازدید از بازارچه مرزی چوتو در شهرستان زهک این مجموعه را دارای ظرفیت مناسب برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و مرزی دانست و بر ضرورت استمرار فعالیت و تقویت زیرساخت‌های آن تأکید کرد.

فرماندار شهرستان زهک نیز در این بازدید با اشاره به اهمیت حفظ و احیای میراث تاریخی شهرستان گفت: مرمت بافت تاریخی قلعه‌نو، رفع مشکل فاضلاب و تکمیل زیرساخت‌ نیاز مهم روستاست که امیدواریم با پیگیری‌ انجام‌شده زمینه تحقق آن‌ها فراهم شود.

روح‌الله جهانتیغ افزود: در بازدید از بازارچه مرزی چوتو نیز مسائل مربوط به توسعه فعالیت‌ها، مناسب‌سازی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز مورد بررسی قرار گرفت و پیگیری این موضوعات برای تقویت ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان ضروری است.

او خاطرنشان کرد: روستای تاریخی قلعه‌نو از آثار ارزشمند تاریخی منطقه سیستان در شهرستان زهک به شمار می‌رود که بخشی از بافت آن مرمت شده و ارگ تاریخی آن نیز با هدف بهره‌برداری و توسعه گردشگری در حال واگذاری به بخش خصوصی است.

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