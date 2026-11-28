محسن حاجی‌سعید، کارشناس و فعال گردشگری و رئیس کارگروه گردشگری شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به محدودیت دسترسی گردشگران خارجی به شبکه پرداخت بانکی ایران، راه‌اندازی کارت گردشگری را اقدامی برای کاهش موانع مالی سفر دانست و گفت: یکی از کاستی‌های زیرساختی گردشگری ورودی کشور، ناگزیر بودن گردشگران به حمل پول نقد و دشواری پرداخت‌های روزمره است، مسئله‌ای که با استانداردهای متعارف گردشگری بین‌المللی فاصله دارد.

او افزود: کارت گردشگری می‌تواند با فراهم کردن امکان پرداخت الکترونیکی، مدیریت هزینه‌ها و کاهش وابستگی به واسطه‌ها، استقلال مالی گردشگران را افزایش دهد و زمینه بهره‌مندی مستقیم‌تر کسب‌وکارهای کوچک و جوامع محلی از درآمد گردشگری را فراهم کند. این سازوکار همچنین از درگیر شدن راهنمایان گردشگری با مسائل روزمره تأمین و تبدیل ارز می‌کاهد و امکان تمرکز بیشتر آنان بر وظایف حرفه‌ای را فراهم می‌سازد.

کارت گردشگری؛ راهکار موقت برای یک محدودیت زیرساختی

رئیس کارگروه گردشگری شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی با تاکید بر تفاوت میان راهکارهای جبرانی و اصلاحات بنیادین زیرساختی تصریح کرد: اتصال شبکه بانکی کشور به نظام پرداخت بین‌المللی و فراهم شدن امکان استفاده مستقیم از کارت‌هایی مانند ویزاکارت و مسترکارت، راهکار اصولی و مطلوب است اما با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی، تحقق آن در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست. بنابراین، کارت گردشگری را باید راهکاری متناسب با اقتضائات کنونی کشور دانست، نه جایگزینی دائمی برای اتصال به شبکه‌های پرداخت جهانی.

حاجی‌سعید خاطرنشان کرد: این کارت بیش از آنکه مزیت رقابتی جدیدی برای گردشگری ایران ایجاد کند، درصدد جبران یکی از کاستی‌های زیرساختی این صنعت است. کاهش حمل پول نقد نیز می‌تواند خطر سرقت، مفقودی و سوءاستفاده مالی را محدود کند، با این حال، امنیت مالی گردشگر به حذف پول نقد خلاصه نمی‌شود و شفافیت هزینه‌ها، امکان پیگیری تراکنش‌ها، دسترسی مستمر به خدمات بانکی و اطمینان از استرداد مانده اعتبار را نیز در بر می‌گیرد.

شفافیت ضوابط بانکی؛ پیش‌شرط اعتماد گردشگران

این فعال گردشگری با اشاره به روشن نبودن برخی جزئیات اجرایی کارت گردشگری، خواستار تبیین ضوابط آن از سوی بانک مرکزی و وزارت میراث‌فرهنگی پیش از عرضه گسترده شد و گفت: میزان کارمزد صدور، شارژ و استرداد موجودی، نحوه محاسبه نرخ تبدیل ارز، مدت اعتبار کارت، زمان صدور، سقف تراکنش‌ها، امکان برداشت وجه نقد و سازوکار مسدودسازی و صدور مجدد کارت در صورت سرقت یا مفقودی، از جمله موضوعاتی است که باید به‌صورت شفاف مشخص شود.

او افزود: همچنین باید روشن باشد که گردشگران برای شارژ کارت به تمامی بانک‌های عامل دسترسی دارند یا این خدمت از طریق بانک صادرکننده یا مبادی ورودی ارائه می‌شود. پاسخ روشن به این پرسش‌ها، از الزامات اعتمادسازی و کارآمدی این طرح است.

کارت بانکی، اپلیکیشن و سیم‌کارت؛ سه ضلع یک خدمت یکپارچه

حاجی‌سعید با تاکید بر ضرورت پرهیز از نگاه بانکی به این طرح اظهار داشت: کارت گردشگری نباید محصولی مستقل و جدا از سایر نیازهای سفر باشد بلکه باید در پیوند با اپلیکیشن بانکی چندزبانه و سیم‌کارت گردشگری، به بخشی از یک بسته یکپارچه خدمات تبدیل شود.

او توضیح داد: اپلیکیشن بانکی باید قابلیت مشاهده موجودی و سوابق تراکنش‌ها، مدیریت هزینه‌ها، مسدودسازی کارت و ارتباط با پشتیبانی را داشته باشد. همچنین ارسال پیامک یا اعلان تراکنش‌های مالی، مشابه خدمات بانکی در دسترس شهروندان ایرانی، در افزایش اطمینان و امنیت مالی گردشگران موثر است. تحقق این مجموعه مستلزم هماهنگی بانک مرکزی، بانک‌های عامل، وزارت میراث‌فرهنگی و اپراتورهای تلفن همراه است.

ضرورت ایجاد مراکز خدمات بانکی شبانه‌روزی در مقاصد گردشگری

رئیس کارگروه گردشگری شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، دسترسی آسان و مستمر به خدمات را از الزامات موفقیت طرح دانست و گفت: گردشگری صنعتی شبانه‌روزی است و ارائه خدمات مالی به گردشگران نباید به ساعات اداری بانک‌ها محدود شود.

او پیشنهاد کرد علاوه بر مبادی ورودی کشور، در شهرهای اصلی گردشگرپذیر از جمله تهران، اصفهان، یزد، شیراز و مشهد و نیز مرزهای پرتردد با عراق و افغانستان، مراکز خدمات بانکی شبانه‌روزی ویژه گردشگران پیش‌بینی شود. همچنین با همکاری بانک‌های عامل، امکان صدور، شارژ و پشتیبانی کارت در هتل‌های گردشگرپذیر و مراکز منتخب خدمات گردشگری فراهم شود تا گردشگران زمان سفر خود را صرف یافتن شعب بانکی، انتظار در صف و تشریفات اداری نکنند.

ضرورت آماده‌سازی خدمات بانکی پیش از ورود گروه‌های گردشگری

این فعال گردشگری با اشاره به تفاوت نیازهای گردشگران مستقل و گروه‌های سازمان‌یافته، طراحی فرایندهای اجرایی متناسب با هر دو گروه را ضروری دانست و گفت: برای مثال، اگر صدور هر کارت سه دقیقه زمان ببرد، آماده‌سازی کارت برای یک گروه ۴۰ نفره از طریق یک باجه، بدون احتساب سایر مراحل، حدود دو ساعت زمان می‌برد؛ موضوعی که می‌تواند پس از پرواز طولانی و تشریفات ورود، به تجربه‌ای نامطلوب برای گردشگران تبدیل شود.

او افزود: باید با رعایت ضوابط احراز هویت و مقررات بانکی، امکان فراهم‌سازی مقدمات صدور کارت، تهیه سیم‌کارت و آماده‌سازی خدمات دیجیتال از طریق دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری، پیش از ورود مسافران فراهم شود، به‌گونه‌ای که پس از ورود، مراحل ضروری نهایی‌سازی و فعال‌سازی انجام گیرد. همچنین شارژ کارت از طریق بانک‌های عامل باید بدون تشریفات زائد و اتلاف وقت امکان‌پذیر باشد.

حاجی‌سعید تاکید کرد: برای گروه‌های گردشگری سازمان‌یافته، کارت بانکی، اپلیکیشن و سیم‌کارت باید حتی‌الامکان پیش از ورود به کشور و در قالب یک فرایند هماهنگ آماده شده باشند.

او در پایان خواستار مشارکت تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان، هتلداران، بانک‌های عامل و اپراتورهای تلفن همراه در طراحی و اجرای این طرح شد و گفت: بانک مرکزی و وزارت میراث‌فرهنگی باید با همکاری فعالان صنعت، تمامی مراحل سفر گردشگر، از پیش از ورود تا زمان خروج از کشور، را بررسی و فرایند ارائه خدمات را بر اساس نیازهای واقعی مسافران طراحی کنند.

رئیس کارگروه گردشگری شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی خاطرنشان کرد: معیار موفقیت کارت گردشگری، تعداد بانک‌های مشارکت‌کننده، شمار کارت‌های صادرشده یا برگزاری مراسم رونمایی نیست بلکه میزان کاهش دغدغه‌های مالی و نیاز به حمل پول نقد، افزایش امنیت، تسهیل پرداخت، کاهش اتلاف وقت و در نهایت ارتقای کیفیت تجربه سفر گردشگران در ایران است.

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