داود یایجی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کاپان ارمنستان، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با اشاره به ظرفیت‌های همکاری میان آذربایجان‌شرقی و منطقه کاپان بیان کرد: این منطقه از قابلیت‌های مناسبی برای شکل‌گیری همکاری‌های مشترک برخوردار است و می‌توان با تکیه بر ظرفیت‌های دو طرف، زمینه ارتباط مؤثرتر در حوزه گردشگری فرامرزی را فراهم کرد.



سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کاپان ارمنستان ادامه داد: آذربایجان‌شرقی در حوزه‌های فرهنگی، تاریخی، گردشگری و صنایع‌دستی ظرفیت‌های گسترده‌ای دارد که معرفی و بهره‌برداری مشترک از آن‌ها می‌تواند به توسعه مناسبات منطقه‌ای کمک کند. در این میان، کاپان نیز می‌تواند به‌عنوان یکی از مسیرهای ارتباطی و ظرفیت‌های مکمل در برنامه‌ریزی گردشگری میان دو کشور مورد توجه قرار گیرد.



او با اشاره به تمرکز بخش قابل توجهی از تعاملات گردشگری ایران و ارمنستان بر ایروان اظهار کرد: ممکن است کاپان از نظر وسعت و جمعیت در اولویت نخست مقاصد گردشگری قرار نگیرد، اما موقعیت جغرافیایی آن اهمیت ویژه‌ای دارد. گردشگرانی که از مسیر زمینی به ایروان سفر می‌کنند، از این منطقه عبور می‌کنند و همین موضوع فرصتی برای معرفی جاذبه‌ها، توسعه توقف‌های گردشگری و ایجاد مسیرهای متنوع‌تر سفر فراهم می‌آورد.



یایجی در کاپان افزود: در رایزنی‌هایی که با استاندار آذربایجان‌شرقی انجام شده، موضوع مساعدت و همکاری برای توسعه گردشگری مورد توجه قرار گرفته است و با توجه به ظرفیت‌های موجود، نسبت به شکل‌گیری همکاری‌های مؤثر در این زمینه خوش‌بین هستم.



او همچنین با اشاره به تجربه سفر گروهی از فارسی‌آموزان ارمنستان به شهرستان جلفا خاطرنشان کرد: سفر یک‌روزه این گروه به جلفا اتفاق مثبتی بود و نشان داد که زمینه مناسبی برای گسترش برنامه‌های فرهنگی و گردشگری میان دو منطقه وجود دارد. درخواست‌ها و علاقه‌مندی‌های متعددی نیز برای توسعه تبادلات در حوزه‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری مطرح شده که می‌توان از آن‌ها برای طراحی برنامه‌های مشترک بهره گرفت.



یایجی در پایان با اعلام آمادگی برای میزبانی از هیئت‌های فرهنگی، گردشگری و تخصصی آذربایجان‌شرقی گفت: با تمام وجود پذیرای هیئت‌های ایرانی هستم و امیدوارم با استمرار رایزنی‌ها و تقویت ارتباطات، زمینه حضور متقابل گروه‌ها و شکل‌گیری همکاری‌های عملیاتی میان دو طرف بیش از پیش فراهم شود.

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