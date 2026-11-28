به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری، عصر پنجشنبه ۵ آذرماه، با اشاره به برگزاری نشست شورای راهبردی گردشگری استان همدان با حضور مقاماتی از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در محل استانداری همدان اظهار کرد: دانایی مردم درباره ارزش میراث‌فرهنگی بی‌نظیر و غیر قابل انکار است اما نهضت احیاگری و روایت مردمی همچنان آگاهی بخشی لازم را دارد که ما سعی داریم به این جریان کمک کنیم.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان نقش استاندار را به‌عنوان مقام ارشد اجرایی استان در توجه دادن مسئولان و مردم به نقش مهم گردشگری و توسعه اقتصادی استان همدان، خاطر نشان کرد: استاندار همدان با تعیین کار ویژه پنجشنبه‌های گردشگری، توجه همگان را به تنها فرصت پیشرفت در شرایط تحریم ظالمانه معطوف کرده و شایسته است نهادهای دولتی و خصوصی با تعامل و همپوشانی ضریب بهره‌برداری از فرصت‌های گردشگری را ارتقا دهند.

اکبری در پایان تصریح کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان نقش هماهنگ کننده برای دستگاه‌ها، نهادهای مردمی و جامعه نخبگانی ایفا می‌کند تا مقاصد اقتصادی در بستر دیپلماسی استانی دست یافتنی شوند.

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