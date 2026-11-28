به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدر صادقی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، روز شنبه هفتم آذرماه اظهار کرد: بازرس کل قضایی چهارمحال و بختیاری به‌همراه مدیرکل دیوان محاسبات استان و تعدادی از کارشناسان این نهادهای نظارتی هفته قبل از پروژه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در شهرستان‌های بروجن، لردگان خانمیرزا بازدید کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: بازرس کل قضایی استان به‌همراه مدیرکل دیوان محاسبات استان و تعدادی از کارشناسان این نهادهای نظارتی در شهرستان بروجن از پروژه موزه شارقی بروجن بازدید داشتند.

صادقی تصریح کرد: بازرس کل قضایی چهارمحال و بختیاری به‌همراهی مدیرکل دیوان محاسبات استان و تعدادی از کارشناسان این نهادهای نظارتی همچنین از قلعه تاریخی ضرغام‌السلطنه فرادنبه در شهرستان بروجن بازدید به‌عمل آوردند.

او یادآور شد: بازرس کل قضایی چهارمحال و بختیاری به‌همراهی مدیرکل دیوان محاسبات استان و تعدادی از کارشناسان این نهادهای نظارتی در این برنامه از پروژه تپه کل‌دالو شهرستان لردگان بازدید کردند.

صادقی اضافه کرد: بازرس کل قضایی چهارمحال و بختیاری به‌همراهی مدیرکل دیوان محاسبات استان و تعدادی از کارشناسان این نهادهای نظارتی پروژه تپه قلعه گلی روستای قلعه افغان شهرستان خانمیرزا بازدید داشتند.

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