به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز پنجشنبه 5 آذرماه، نشست کارگروه تخصصی میراث‌فرهنگی استان یزد به ریاست سیدمهدی طلائی‌مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد و با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

در این نشست، اقدامات اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان طی دو سال گذشته در حوزه مرمت، احیا و حفاظت از آثار تاریخی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

همچنین آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌های مرمتی شهر یزد از جمله مجموعه صدرالعلما (موزه بزرگ یزد)، مرمت برج و باروی تاریخی شهر، دروازه مهریز، بازار سنتی یزد، لایروبی مسیر قنات حسن‌آباد و رفع تصرف و مرمت آسیاب حسن‌آباد بررسی شد.

توجه ویژه شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان به موضوع حفاظت، مرمت و احیای آثار و بناهای تاریخی و نقش مدیریت‌های محلی در صیانت از میراث فرهنگی نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

سیدمهدی طلائی‌مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد، در این نشست با اشاره به اهمیت حفاظت از آثار تاریخی استان اظهار کرد: طی دو سال گذشته، با نگاه ویژه استاندار یزد و مجموعه مدیریتی استان، مرمت و احیای آثار تاریخی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی برنامه‌های حوزه عمرانی دنبال شده است.

او بر ضرورت تداوم اقدامات مرمتی، تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در حفاظت و احیای میراث تاریخی استان تأکید کرد.

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