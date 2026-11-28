به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۷ آذرماه با اعلام اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های ترویجی موزه و با هدف ارتقای سواد میراثی دانش‌آموزان، برنامه «زنگ میراث» در مدارس استان ایلام برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: این برنامه با رویکردی آموزشی و کاربردی و با تمرکز بر معرفی نقش موزه‌ها در حفظ و انتقال هویت تاریخی و فرهنگی، زمینه آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با ارزش‌های میراث‌فرهنگی استان را فراهم کرد.



شریفی با اشاره به معرفی آثار تاریخی و فرهنگی در جریان اجرای این برنامه تصریح کرد: در این طرح، آثاری ارزشمند از جمله سفالینه‌های پیش از تاریخ به دانش‌آموزان معرفی شد و آنان با اهمیت پایگاه‌های ملی استان و نقش موزه‌ها در حفاظت از آثار تاریخی و انتقال هویت ملی به نسل‌های آینده آشنا شدند.



او ادامه داد: آشنایی نسل جوان با پیشینه تاریخی و فرهنگی استان، زمینه‌ساز تقویت احساس تعلق به سرزمین و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال حفاظت از میراث‌فرهنگی است.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام در پایان تأکید کرد: آموزش و فرهنگ‌سازی در میان دانش‌آموزان یکی از مهم‌ترین راهکارهای حفاظت پایدار از میراث‌فرهنگی است و اجرای برنامه‌هایی همچون «زنگ میراث» می‌تواند نسل آینده را به سفیران حفاظت از آثار تاریخی و هویت فرهنگی استان تبدیل کند.

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