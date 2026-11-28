به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد برفر روز جمعه ۶ آذرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت روز زن و در راستای نمایش توانمندی‌های زنان، همایشی با حضور بانوان فعال و هنرمند در شهرستان سرباز برگزار شد که در این همایش، غرفه‌های صنایع‌دستی شامل سفال سنتی دستی، سوزن‌دوزی و حصیربافی برپا شد و مورد استقبال شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سرباز با اشاره به اهمیت نقش زنان در حفظ و احیای هنرهای سنتی افزود: برپایی این غرفه‌ها فرصتی برای معرفی توانمندی‌های بانوان هنرمند منطقه و حمایت از تولیدات خانگی و اشتغال‌زایی آنان است.

او ادامه داد: صنایع دستی همچون سفال، سوزن‌دوزی و حصیربافی بخشی از هویت فرهنگی منطقه هستند و اداره میراث‌فرهنگی از توسعه و ترویج این هنرها حمایت می‌کند.

به گفته برفر، در این همایش، بانوان هنرمند علاوه بر عرضه محصولات خود، به صورت زنده به نمایش مراحل تولید آثار پرداختند و با استقبال بازدیدکنندگان مواجه شدند.

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