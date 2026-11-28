‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی بهنیا اظهار کرد: در راستای حفاظت، صیانت و احیای آثار تاریخی و ارزشمند شهرستان بیجار، امسال چهار بنای تاریخی این شهرستان با تخصیص اعتبارات مرمتی مورد مرمت و ساماندهی قرار گرفتند.

معاون میراث‌فرهنگی کردستان افزود: این اقدامات شامل مرمت و تکمیل تیمچه امیرتومان، مرمت و ساماندهی تیمچه حاجی شهباز، اجرای عملیات مرمت اضطراری یک دهانه باقی‌مانده از پل تاریخی و منحصربه‌فرد قجور و همچنین مرمت بخش‌هایی از برج و باروی قلعه صلوات‌آباد بوده است.

او با اشاره به اهمیت حفاظت از آثار تاریخی به‌عنوان بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی منطقه عنوان کرد: برای اجرای این پروژه‌ها در مجموع اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد تومان هزینه شده است.

بهنیا یادآور شد: حفاظت و مرمت آثار تاریخی با هدف جلوگیری از تخریب و آسیب به این بناها، حفظ اصالت معماری و صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی استان در دستور کار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان قرار دارد.

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