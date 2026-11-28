به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شهر جهانی میبد در روزهای ۹ و ۱۰ آذرماه میزبان یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های گردشگری کمپر کشور خواهد بود که با حضور ۵۰۰ گردشگر و ۲۵۰ دستگاه کمپر برگزار می‌شود.

در نشست برنامه‌ریزی و هماهنگی این سفر که روز پنج شنبه ۵ آذرماه برگزار شد، مسعود سعادت‌بخش، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ویژه میبد، با اشاره به ظرفیت این رویداد در معرفی جاذبه‌های گردشگری شهرستان، گردشگران را سفیران فرهنگی و گردشگری میبد دانست و بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و امدادی برای میزبانی شایسته از این گروه تأکید کرد.

سعادت‌بخش با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی میبد اظهار کرد: این شهرستان با برخورداری از بیش از ۷۰۰ هکتار بافت تاریخی، آثار ارزشمند متعلق به دوره‌های مختلف تاریخی و همچنین نشان جهانی زیلو و نشان ملی کاربافی و موتابی، از مقاصد شاخص گردشگری استان یزد به شمار می‌رود.

او افزود: حضور این گروه بزرگ گردشگری، فرصت مناسبی برای معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و صنایع‌دستی شهر جهانی میبد به گردشگران سراسر کشور است.

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