به گزارش میراث آریا، صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به پیش‌بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز شنبه ۷ آذرماه در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار مستقر است. یکشنبه ۸ آذرماه با ورود سامانه بارشی به شمال غرب کشور، ابرناکی و بارش باران و برف در مناطقی از شمال غرب و غرب آغاز می‌شود.

او افزود: دوشنبه ۹ آذرماه گستره فعالیت سامانه کل نوار غربی کشور همچنین دامنه‌های جنوبی البرز و غرب اصفهان و قم را در بر خواهد گرفت همچنین با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر، در شرق اردبیل و گیلان نیز ابرناکی و بارش همراه با وزش باد شمالی و کاهش دما رخ می‌دهد.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سه‌شنبه ۱۰ آذرماه فعالیت سامانه در این مناطق تقویت می‌شود و به غرب مازندران و فارس نیز گسترش می‌یابد.

ضیاییان افزود: چهارشنبه ۱۱ آذرماه ضمن تشدید بارش در غرب کشور، علاوه بر مناطق یادشده، در مناطقی از جنوب، شمال شرق و برخی مناطق مرکزی کشور بارش ادامه خواهد داشت.

او اضافه کرد: طی روزهای سه‌شنبه ۱۰ و چهارشنبه ۱۱ آذرماه در نیمه غربی کشور کاهش محسوس دما و در مناطق مرتفع و سردسیر بارش برف انتظار می‌رود. در غرب و جنوب غرب کشور مه‌آلودگی و کاهش دید و در برخی نقاط رگبار و رعد و برق رخ می‌دهد.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تا صبح دوشنبه ۹ آذرماه در شهرهای صنعتی و پرجمعیت واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و مرکز کشور تجمع آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا انتظار می‌رود.

ضیاییان درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران فردا یکشنبه ۸ آذرماه صاف تا قسمتی ابری و غبار محلی با حداقل ۹ و حداکثر دمای ۱۷ درجه سانتیگراد و طی دوشنبه ۹ آذرماه کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی به‌تدریج افزایش ابر گاهی بارش پراکنده با حداقل دمای ۹ و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

او در پایان گفت: طی فردا یکشنبه ۸ و پس فردا دوشنبه ۹ آذرماه اهواز و بندرعباس با دمای ۲۸ و ۲۷ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۶- و ۵- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.

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