جعفر خاندوزی مدیر کاخ موزه گرگان در یادداشت نوشت: در جهان کنونی، گردشگری دیگر تنها پدیده‌ای مبتنی بر جابه‌جایی انسان‌ها از نقطه‌ای به نقطه دیگر نیست. این صنعت در پیوندی ژرف با فرهنگ، ارتباطات، اقتصاد، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و حتا فلسفه‌ی زندگی قرارگرفته‌است. انسان امروز سفر می‌کند تا جهان‌های تازه‌ای را تجربه کند، با تفاوت‌های فرهنگی روبرو شود، از روزمرگی فاصله بگیرد و به درکی متفاوت از زندگی دست یابد. در چنین شرایطی، آن‌چه پیش از سفر در ذهن گردشگر شکل می‌گیرد، به اندازه‌ی آن‌چه پس از ورود به مقصد تجربه می‌کند، اهمیت دارد.

گردشگر پیش از آن‌که چمدان خود را ببندد، با یک تصویر ذهنی مواجه است؛ تصویری که ممکن است از طریق یک گزارش رسانه‌ای، مستند تلویزیونی، عکس، فیلم سینمایی، روایت یک دوست، محتوای شبکه‌های اجتماعی یا یک داستان ادبی شکل گرفته باشد. به همین روی، مقصدهای گردشگری در جهان امروز تنها با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی با یک‌دیگر رقابت نمی‌کنند، بلکه در عرصه‌ی روایت، بازنمایی و ساختن تصویر ذهنی نیز به رقابت می‌پردازند.

در این میان، روزنامه‌نگاری گردشگری به یکی از مؤلفه‌های تعیین‌کننده‌ی توسعه‌ی مقصد تبدیل شده است. رسانه دیگر تنها ابزاری برای اطلاع‌رسانی درباره‌ی یک منطقه یا معرفی یک جاذبه نیست؛ بلکه در شکل‌گیری هویت گردشگری، تولید معنا، ایجاد انگیزه سفر، تقویت اعتماد عمومی و حتا جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری نقش ایفا می‌کند.

از این نگرگاه، بایستی روزنامه‌نگاری گردشگری را فراتر از یک فعالیت خبری و تبلیغاتی تعریف کرد. این گونه‌ی(ژانر) روزنامه‌نگاری، گونه‌ایی روایتگری تخصصی است که می‌تواند میان جغرافیا، تاریخ، فرهنگ، انسان و اقتصاد ارتباط برقرار کند و از مجموعه‌ای از ظرفیت‌های پراکنده، تصویری منسجم و معنادار از یک مقصد بسازد.

روزنامه‌نگاری گردشگری؛ فراتر از معرفی جاذبه‌ها

یکی از برداشت‌های محدودکننده درباره‌ روزنامه‌نگاری گردشگری، فروکاستن آن به معرفی اماکن دیدنی، انتشار تصاویر زیبا، معرفی هتل‌ها، مسیرهای سفر و ارائه‌ی اطلاعات عمومی به گردشگران است. اگرچه این موضوعات بخشی از وظایف رسانه‌های فعال در حوزه‌ی گردشگری‌اند، اما نمی‌توانند همه‌ی ماهیت و کارکرد این گونه‌ی تخصصی روزنامه‌نگاری را توضیح دهند. این گونه، در معنای حرفه‌ای خود، بایستی بتواند پشت ظاهر جاذبه‌ها را ببیند. یک بنای تاریخی تنها یک سازه‌ معماری نیست؛ بلکه بخشی از حافظه‌ی تاریخی و هویت تمدنی یک جامعه است.

یک روستای گردشگری تنها مجموعه‌ای از خانه‌ها، کوچه‌ها و مناظر طبیعی نیست؛ بلکه رخ‌نمون شیوه‌ی زیست، مناسبات اجتماعی، دانش بومی و تجربه تاریخی مردمانی است که در آن زندگی می‌کنند. و نیز صنایع دستی را نمی‌توان تنها از نگرگاه تولید و فروش محصول معرفی کرد. هر اثر دست‌آفرین، دربردارنده‌ بخشی از فرهنگ، زیبایی‌شناسی، حافظه و جهان‌بینی جامعه‌ای است که آن را آفریده‌است. بنابراین، روزنامه‌نگار گردشگری بایستی توانایی عبور از سطح اشیا و مکان‌ها و رسیدن به لایه‌های پنهان معنایی آن‌ها را داشته باشد.

در واقع، تفاوت میان یک محتوای تبلیغاتی و یک گزارش حرفه‌ایی گردشگری در همین نقطه آشکار می‌شود. محتوای تبلیغاتی می‌کوشد مخاطب را به بازدید از یک مکان ترغیب کند؛ اما روزنامه‌نگاری حرفه‌ایی علاوه بر معرفی مقصد، به مخاطب کمک می‌کند آن مکان را بشناسد، زمینه‌های فرهنگی و تاریخی آن را درک کند و نسبت خود را با تجربه‌ایی که قرار است به دست آورد، تعریف کند.

از جغرافیای مکان تا جغرافیای معنا

یکی از دگرگونی‌های مهم در مطالعات نوین گردشگری، توجه به ابعاد ذهنی، ادراکی و معنایی مقصد است. مقصد گردشگری تنها یک محدوده‌ی جغرافیایی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از برداشت‌ها، خاطرات، انتظارها، تصاویر و تجربه‌هایی است که در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد. ممکن است دو منطقه از نظر برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی ظرفیت‌های کمابش مانند هم داشته باشند، اما یکی از آن‌ها به دلیل برخورداری از روایت رسانه‌ای قدرتمندتر، جایگاه‌ی برجسته‌تری در ذهن گردشگران پیدا کند. این واقعیت نشان می‌دهد که در جهان گردشگری، داشتن ظرفیت به‌تنهایی کافی نیست؛ ظرفیت بایستی دیده شود، شناخته شود، روایت شود و در انتها به یک تصویر ذهنی دیگرگونه تبدیل شود. این‌جاست که نقش روزنامه‌نگاری گردشگری از اطلاع‌رسانی فراتر می‌رود و به عرصه‌ی هویت‌سازی و معناپردازی وارد می‌شود.

روزنامه‌نگار گردشگری باید بتواند به این پرسش پاسخ دهد که چرا یک مقصد باید در ذهن مخاطب ماندگار شود؟ چه ویژگی فرهنگی، تاریخی، انسانی یا طبیعی آن را از دیگر مقصدها متمایز می‌کند؟ چه داستانی در آن وجود دارد که در هیچ جای دیگری به همان شکل تکرار نمی‌شود؟ این پرسش‌ها، روزنامه‌نگاری گردشگری را از گزارشگری ساده درباره‌ی مکان‌ها به نوعی شناخت ژرف مقصد بالا می‌کشد.

رسانه و شکل‌گیری برند مقصد

برند گردشگری را نباید با لوگو، نشان تجاری، شعار تبلیغاتی یا طراحی گرافیکی یک مقصد اشتباه گرفت. برند واقعی هنگامی روی‌می‌دهد که مجموعه‌ای از ارزش‌ها، تجربه‌ها، ویژگی‌های فرهنگی و ادراکات عمومی در ذهن مخاطب به تصویری کمابیش پایدار و متمایز تبدیل شوند. در این فرآیند، رسانه یکی از بازیگران اصلی است. یک مقصد ممکن است از ظرفیت‌های بسیاری برخوردار باشد، اما اگر نتواند روایت قابل‌فهم و کششمندی از هویت خود نشان دهد، در رقابت برای جلب توجه مخاطبان با مشکل مواجه خواهد شد.

روزنامه‌نگاری گردشگری می‌تواند با تولید روایت‌های پیاپی و معتبر، به شکل‌گیری این برند کمک کند. روایت زندگی مردم، معرفی آیین‌ها، مستندسازی فرهنگ بومی، گزارش از جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده، معرفی شخصیت‌های فرهنگی و هنری و پرداختن به تجربه گردشگران، همگی می‌توانند در ساختن تصویر ذهنی مقصد مؤثر باشند.

نکته‌ درخور آن است که برند مقصد از دل واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی آن شکل می‌گیرد، نه از شعارهایی که تنها برای تبلیغات طراحی شده‌اند. از این منظر، رسانه بایستی به جای آن‌که تنها بپرسد چگونه می‌توان یک مقصد را تبلیغ کرد، این پرسش را مطرح کند که چه چیزی در هویت این مقصد وجود دارد که شایسته‌ی روایت‌شدن است؟

روزنامه‌نگاری گردشگری و اقتصاد تجربه

اقتصاد گردشگری در سال‌های اخیر کم‌کم از الگوی سنتی عرضه‌ی جاذبه و خدمات به سمت اقتصادِ تجربه حرکت کرده است. در این الگو، ارزش گردشگری تنها به امکانات اقامتی، حمل‌ونقل، مراکز تفریحی یا تعداد جاذبه‌های موجود وابسته نیست؛ بلکه کیفیت تجربه‌ای که گردشگر به دست می‌آورد، اهمیت تعیین‌کننده‌ای پیدا می‌کند.

گردشگر امروز ممکن است برای حضور در یک جشنواره محلی، آشنایی با یک استادکار صنایع دستی، تجربه‌ی پخت یک غذای بومی، شنیدن موسیقی اقوام یا مشارکت در یک آیین سنتی، مسافتی طولانی را طی کند. در چنین شرایطی، روزنامه‌نگاری گردشگری می‌تواند به کشف و معرفی این تجربه‌ها کمک کند.

رسانه با روایت دقیق و کششمند یک تجربه‌ی فرهنگی، آن را از محدوده‌ زندگی محلی بیرون برد و به موضوعی برای شناخت و علاقه‌مندی مخاطبان گسترده‌تر تبدیل می‌سازد. برای نمونه، گزارش درباره‌ی زندگی یک هنرمند حصیرباف، تنها معرفی یک شغل یا محصول نیست؛ بلکه می‌تواند روایتی درباره‌ رابطه انسان با طبیعت، انتقال دانش میان نسل‌ها، اقتصاد خانواده، زیبایی‌شناسی بومی و استمرار یک سنت فرهنگی باشد. چنین گزارشی علاوه بر ارزش رسانه‌ای، می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری فرهنگی، افزایش تقاضا برای محصولات بومی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای جامعه محلی شود.

روزنامه‌نگاری گردشگری و توسعه اقتصادی

یکی از ابعادی که در سیاست‌گذاری گردشگری کم‌تر مورد توجه قرارگرفته، ظرفیت رسانه در تحریک تقاضا و تسهیل سرمایه‌گذاری است.. رسانه می‌تواند با معرفی ظرفیت‌های یک منطقه، انتشار گزارش‌های تخصصی، تحلیل وضعیت زیرساخت‌ها، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بازتاب تجربیات موفق، فضای شناختی مناسبی برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.

سرمایه‌گذار پیش از ورود به یک منطقه، نیازمند شناخت ظرفیت‌ها، مزیت‌های رقابتی، وضعیت زیرساخت‌ها، شرایط اجتماعی و چشم‌انداز اقتصادی آن است. رسانه تخصصی گردشگری می‌تواند بخشی از این اطلاعات را در قالب گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر در اختیار جامعه اقتصادی قرار دهد.

از دیگر سو، روزنامه‌نگاری گردشگری می‌تواند صدای فعالان کوچک و متوسط این صنعت باشد؛ کسانی که در حوزه‌ی اقامتگاه‌های بومگردی، صنایع دستی، راهنمایی گردشگری، حمل‌ونقل، خوراک محلی و خدمات گردشگری فعالیت می‌کنند. باید توجه داشت که گردشگری تنها با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ توسعه پیدا نمی‌کند.

بخش مهمی از اقتصاد گردشگری بر دوش کسب‌وکارهای کوچک، خانوادگی و محلی قرار دارد. رسانه می‌تواند با معرفی این ظرفیت‌ها، به افزایش دیده‌شدن آنها و تقویت پیوندشان با بازار کمک کند. البته این نقش نباید به تبلیغ یک‌طرفه‌ی سرمایه‌گذاری محدود شود. روزنامه‌نگاری حرفه‌ای باید مشکلات محیط کسب‌وکار، موانع اداری، ضعف زیرساخت‌ها و چالش‌های مدیریتی را نیز بررسی کند. رسانه‌ای که تنها موفقیت‌ها را بازتاب می‌دهد، نمی‌تواند تصویر کاملی از واقعیت اقتصادی مقصد نشان دهد.

روزنامه‌نگاری گردشگری؛ پیوند میان میراث فرهنگی و آینده

میراث فرهنگی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های گردشگری است؛ اما نگاه‌ی صرفا اقتصادی به میراث می‌تواند به تضعیف ارزش‌های اصیل آن منجر شود. آثار تاریخی، آیین‌ها، موسیقی، زبان‌های بومی، هنرهای سنتی، شیوه‌های زیست و دانش محلی، بخشی از سرمایه‌های تمدنی یک جامعه هستند. این سرمایه‌ها نه‌تنها برای جذب گردشگر اهمیت دارند، بلکه در شکل‌گیری هویت اجتماعی و استمرار حافظه فرهنگی نیز نقش اساسی ایفا می‌کنند.

این گونه روزنامه‌نگاری می‌تواند میان ضرورت بهره‌برداری اقتصادی و مسئولیت حفاظت از میراث فرهنگی تعادل ایجاد کند. برای دستیابی به این هدف، رسانه باید از گزارش‌های سطحی عبور کرده و به موضوعاتی مانند تخریب آثار تاریخی، فراموشی آیین‌های بومی، کاهش استادکاران صنایع دستی، تغییرات نامتوازن در بافت‌های تاریخی و تهدیدهای زیست‌محیطی بپردازد.

در این چارچوب، میراث فرهنگی تنها به‌عنوان یک کالای قابل عرضه در بازار گردشگری معرفی نمی‌شود؛ بلکه باید به‌عنوان سرمایه‌ای زنده و متعلق به نسل‌های گذشته، حال و آینده مورد توجه قرار گیرد. از همین رو، روزنامه‌نگاری گردشگری می‌تواند به توسعه نوعی آگاهی عمومی کمک کند که در آن حفاظت از میراث فرهنگی، نه مانعی در برابر توسعه، بلکه یکی از پیش‌شرط‌های توسعه پایدار گردشگری تلقی شود.

جامعه محلی؛ قهرمانان کمتر دیده‌شده روایت‌های گردشگری

یکی از آسیب‌های رایج در تولید محتوای گردشگری، تمرکز بیش از اندازه بر مکان‌ها و جاذبه‌ها و کم‌توجهی به انسان‌هایی است که هویت واقعی مقصد را شکل می‌دهند. در بسیاری از روایت‌های گردشگری، از جنگل، دریا، کوه، بناهای تاریخی و چشم‌اندازهای طبیعی سخن گفته می‌شود، اما مردم و زندگی روزمره آنان در حاشیه قرار می‌گیرند. این در حالی است که مقصد گردشگری بدون جامعه میزبان، معنای کاملی ندارد.

کشاورزی که شیوه کشت سنتی را حفظ کرده، هنرمندی که دانشی چندنسلی را به نسل جوان انتقال می‌دهد، زنی که در خانه خود هنر بومی را زنده نگه داشته، راهنمای محلی که تاریخ سرزمینش را روایت می‌کند و خانواده‌ای که با راه‌اندازی اقامتگاه بوم‌گردی به اقتصاد روستای خود کمک می‌کند، همگی بخشی از هویت گردشگری یک منطقه هستند.

روزنامه‌نگاری گردشگری باید این انسان‌ها را از حاشیه به متن بیاورد. این تغییر نگاه، دو پیامد مهم دارد: نخست آن‌که روایت مقصد به واقعیت اجتماعی و فرهنگی آن نزدیک‌تر می‌شود؛ دوم، جامعه محلی احساس می‌کند در فرآیند توسعه گردشگری دیده شده و سهمی در بازنمایی هویت خود دارد. در واقع، گردشگری پایدار زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم یک مقصد تنها موضوع گزارش‌های رسانه‌ای نباشند، بلکه خود به راویان و مشارکت‌کنندگان اصلی روایت سرزمینشان تبدیل شوند.

روزنامه‌نگاری گردشگری در عصر رسانه‌های دیجیتال

گسترش شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های برخط، پلتفرم‌های اشتراک ویدئو و ابزارهای تولید محتوای دیجیتال، ساختار اطلاع‌رسانی گردشگری را دگرگون کرده است.

امروزه هر گردشگر می‌تواند با انتشار چند تصویر یا یک ویدئوی کوتاه، تجربه‌ی سفر خود را با هزاران یا حتا میلیون‌ها مخاطب به اشتراک بگذارد. این تحول، فرصت‌های کم‌مانندی برای شناساندن مقاصد گردشگری ایجاد کرده است. با این حال، افزایش حجم محتوا الزاما به معنای افزایش کیفیت اطلاع‌رسانی نیست.

بخش قابل‌توجهی از محتوای گردشگری در فضای مجازی به تصاویر تکراری، اطلاعات ناقص، روایت‌های اغراق‌آمیز و معرفی‌های فاقد پشتوانه پژوهشی محدود شده است. گاهی یک مقصد تنها به دلیل یک تصویر جذاب در فضای مجازی مورد توجه قرارمی‌گیرد، بی‌آن‌که مخاطب شناخت درستی از شرایط واقعی، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های آن داشته باشد. در چنین فضایی، روزنامه‌نگاری حرفه‌ایی باید نقش مرجعیت اطلاعاتی خود را حفظ کند.

دقت در صحت اطلاعات، راستی‌آزمایی روایت‌ها، توجه به زمینه‌های فرهنگی، رعایت اخلاق حرفه‌ای، استفاده از داده‌های معتبر و پرهیز از بازنمایی غیرواقعی مقصد، از مهم‌ترین الزامات ژورنالیسم گردشگری در عصر دیجیتال است.

هم‌چنین بهره‌گیری از قالب‌های نوین مانند روزنامه‌نگاری چندرسانه‌ای، پادکست، مستند کوتاه، گزارش تصویری، روایت تعاملی و نقشه‌های داستانی می‌تواند به ارتقای کیفیت محتوای گردشگری کمک کند. در این میان، هوش مصنوعی نیز ظرفیت‌های تازه‌ای برای ترجمه، تحلیل داده‌ها، تولید محتوای چندزبانه و شناخت رفتار مخاطبان ایجاد کرده است؛ اما بهره‌گیری از این فناوری نباید جایگزین مشاهده‌ی میدانی، پژوهش، تجربه‌ی انسانی و مسوولیت روزنامه‌نگار شود.

روزنامه‌نگاری گردشگری و مسوولیت اجتماعی رسانه

گردشگری صنعتی است که آثار آن تنها به حوزه‌ی اقتصاد محدود نمی‌شود. توسعه نامتوازن گردشگری می‌تواند پیامدهایی مانند تخریب منابع طبیعی، افزایش فشار بر زیرساخت‌های محلی، تغییرات نامطلوب در فرهنگ بومی و تجاری‌شدن افراطی فضاهای تاریخی را به دنبال داشته باشد. شاید بتوان گفت در جهان امروز، پیش از آنکه گردشگر به مقصدی سفر کند، روایت آن مقصد به ذهنش سفر کرده است.

این گزاره، اهمیت روزنامه‌نگاری گردشگری را به‌خوبی آشکار می‌کند. مقصدی که نتواند خود را روایت کند، ممکن است با وجود برخورداری از ظرفیت‌های فراوان، در رقابت برای جلب توجه جهانیان دیده نشود. بنابراین، روزنامه‌نگاری گردشگری نه فعالیتی حاشیه‌ای و نه تنها ابزاری تبلیغاتی، بلکه یکی از زیرساخت‌های نرم توسعه گردشگری است؛ زیرساختی که با تولید آگاهی، ساختن تصویر ذهنی، تقویت هویت مقصد، حمایت از میراث فرهنگی و ایجاد پیوند میان جامعه محلی و مخاطبان جهانی، می‌تواند به یکی از موتورهای اصلی توسعه پایدار گردشگری تبدیل شود.

آینده‌ گردشگری را فقط کسانی نمی‌سازند که مقصدی برای سفر فراهم می‌کنند؛ کسانی نیز در ساختن این آینده نقش دارند که بتوانند آن مقصد را به‌درستی بشناسند، روایت کنند و در حافظه جهان ماندگار سازند. از این نگرگاه، روزنامه‌نگاری یادشده دارای مسوولیتی فراتر از معرفی جاذبه‌هاست. رسانه باید بتواند درباره کیفیت توسعه گردشگری پرسشگری کند. آیا افزایش تعداد گردشگران به بهبود کیفیت زندگی مردم محلی منجر شده است؟ آیا منابع طبیعی و فرهنگی منطقه در برابر فشارهای ناشی از گردشگری محافظت می‌شوند؟ آیا منافع اقتصادی به شکل عادلانه میان ذی‌نفعان توزیع می‌شود؟ آیا جامعه میزبان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آینده مقصد مشارکت دارد؟

این پرسش‌ها نشان می‌دهند که روزنامه‌نگاری گردشگری می‌تواند به ابزاری برای نظارت عمومی و ارتقای حکمرانی گردشگری تبدیل شود. رسانه‌ای که تنها از افزایش آمار ورود گردشگران سخن می‌گوید، ممکن است بخش مهمی از واقعیت را نادیده بگیرد. معیار موفقیت گردشگری فقط تعداد مسافران نیست؛ کیفیت تجربه، میزان رضایت جامعه میزبان، حفاظت از منابع و توزیع منافع اقتصادی نیز باید مورد توجه قرار گیرند.

ضرورت تخصص‌گرایی در روزنامه‌نگاری گردشگری

یکی از پیش‌نیازهای ارتقای جایگاه‌ی روزنامه‌نگاری گردشگری، شکل‌گیری روزنامه‌نگاری تخصصی در این حوزه است. گردشگری دانشی میان‌رشته‌ای است و شناخت آن مستلزم آشنایی با حوزه‌هایی مانند جغرافیا، تاریخ، مردم‌شناسی، اقتصاد، مدیریت، محیط‌زیست، میراث فرهنگی و ارتباطات است. روزنامه‌نگاری که درباره یک اثر تاریخی گزارش می‌نویسد، بایستی دستکم شناختی از ارزش‌های تاریخی و معماری آن داشته باشد. کسی که درباره‌ی یک آیین بومی مطلب تهیه می‌کند، باید به زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی آن توجه کند.

گزارشگر حوزه طبیعت‌گردی نیز باید با اصول حفاظت محیط‌زیست و ظرفیت برد مقصد آشنا باشد. بنابراین، آموزش تخصصی روزنامه‌نگاران گردشگری، برگزاری کارگاه‌های حرفه‌ای، ایجاد رشته‌ها و دوره‌های آموزشی مرتبط و تقویت ارتباط میان دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و نهادهای گردشگری می‌تواند به ارتقای کیفیت این حوزه کمک کند.

هم‌چنین ضروری است که رسانه‌های کشور به جای نگاه‌ی مقطعی و مناسبتی به گردشگری، برای این حوزه سیاست تحریریه‌ای مشخص و مستمر داشته باشند. گردشگری نباید فقط در ایام تعطیلات، مناسبت‌های ملی یا فصل‌های پرمسافر به صفحات رسانه‌ها راه پیدا کند. این حوزه به پوشش دائمی، تحلیل تخصصی و تولید محتوای پیوسته نیاز دارد.

روزنامه‌نگاری گردشگری و دیپلماسی فرهنگی

یکی دیگر از ابعاد راهبردی روزنامه‌نگاری گردشگری، ارتباط آن با دیپلماسی فرهنگی است. گردشگری یکی از مسیرهای مؤثر برای شناخت متقابل ملت‌هاست.

گردشگر با ورود به یک مقصد، تنها از یک مکان بازدید نمی‌کند؛ بلکه با زبان، فرهنگ، سبک زندگی، تاریخ، ارزش‌ها و مناسبات اجتماعی جامعه میزبان مواجه می‌شود. رسانه‌ها می‌توانند این مواجهه را پیش از سفر آغاز کنند و زمینه‌ی شناخت عمیق‌تر ملت‌ها از یکدیگر را فراهم آورند. در این چارچوب، روزنامه‌نگاری گردشگری می‌تواند به ابزاری برای معرفی چهره فرهنگی کشور، تقویت ارتباطات میان‌فرهنگی، کاهش کلیشه‌ها و ایجاد زمینه‌های همکاری فرهنگی و اقتصادی تبدیل شود.

البته دیپلماسی فرهنگی زمانی اثرگذار خواهد بود که روایت رسانه‌ای بر واقعیت‌های مستند و تجربه‌های اصیل استوار باشد، نه بر بازنمایی‌های تصنعی و تبلیغاتی.

از روزنامه‌نگاری رویدادمحور تا روزنامه‌نگاری آینده‌نگر

یکی از مشکلات رایج در پوشش رسانه‌ای گردشگری، غلبه‌ی رویکرد رویدادمحور است. در این رویکرد، رسانه‌ها عمدتا زمانی به گردشگری توجه می‌کنند که جشنواره‌ای برگزار شود، پروژه‌ای افتتاح شود، مسوولی سخنرانی کند یا آمار جدیدی از ورود گردشگران منتشر شود. اگرچه پوشش این رویدادها ضروری است، اما نمی‌تواند جایگزین تحلیل روندها و بررسی مسائل بنیادین گردشگری شود. روزنامه‌نگاری گردشگری باید از گزارش رویداد عبور کند و به روزنامه‌نگاری آینده‌نگر نزدیک شود؛ یعنی به جای آن‌که تنها رویدادهای رخ‌داده را روایت کند، روندهای پیش‌رو، فرصت‌های نوظهور، تهدیدهای احتمالی و تغییرات رفتار گردشگران را نیز بررسی کند.

برای نمونه، دگرگونی‌های اقلیمی چه تأثیری بر آینده مقاصد طبیعی خواهد داشت؟ تحولات فناوری چگونه رفتار گردشگران را تغییر می‌دهد؟ نسل‌های جدید چه انتظاراتی از تجربه سفر دارند؟ گردشگری روستایی چگونه می‌تواند به ماندگاری جمعیت در روستاها کمک کند؟ چه فرصت‌هایی برای توسعه گردشگری خلاق وجود دارد؟

بهر روی، باید پذیرفت که گردشگری در جهان امروز تنها بر پایه‌ی جاذبه، زیرساخت و خدمات توسعه پیدا نمی‌کند. آن‌چه به یک مقصد امکان می‌دهد در میان انبوهی از مقاصد رقیب دیده شود و در حافظه مخاطبان جایگاه پیدا کند، برخورداری از هویت متمایز و روایت قابل‌اعتماد است.

روزنامه‌نگاری گردشگری در این میان، حلقه اتصال میان ظرفیت‌های واقعی مقصد و ادراک عمومی از آن است. رسانه می‌تواند جاذبه را به تجربه، تجربه را به روایت، روایت را به تصویر ذهنی و تصویر ذهنی را به انگیزه سفر تبدیل کند. اما این مأموریت هنگامی به‌درستی انجام می‌شود که روزنامه‌نگاری گردشگری از سطح تبلیغات و معرفی‌های تکراری عبور کند و به حوزه شناخت، تحلیل، نقد، پژوهش و روایتگری مسوولانه وارد شود.

باید به این نکته توجه داشت که گردشگری فقط فروش خدمات سفر نیست؛ بلکه عرضه تجربه‌ای از زندگی، فرهنگ و هویت یک سرزمین است. در این معنا، رسانه تنها درباره گردشگری نمی‌نویسد، بلکه در ساختن معنای گردشگری و شکل‌دادن به آینده‌ی آن مشارکت می‌کند.

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