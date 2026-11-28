به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین محمودی امروز شنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۵ با اشاره به جایگاه ویژه ساوه به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید انار کشور اظهار کرد: پنجمین جشنواره انار ساوه فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های کشاورزی، فرهنگی، اقتصادی و گردشگری این شهرستان و بستری مناسب برای پیوند میان تولیدکنندگان، فعالان گردشگری، هنرمندان و علاقه‌مندان به فرهنگ و سنت‌های بومی است.

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی افزود: جشنواره انار تنها یک رویداد با محوریت عرضه محصول کشاورزی نیست، بلکه فرصتی برای معرفی هویت تاریخی و فرهنگی ساوه، احیای آیین‌ها و سنت‌های محلی، نمایش ظرفیت‌های صنایع‌دستی و ایجاد شورونشاط اجتماعی در میان شهروندان و گردشگران به شمار می‌رود.

او با تأکید بر نقش رویدادهای فرهنگی و گردشگری در رونق اقتصادی مناطق بیان کرد: برگزاری چنین جشنواره‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز جذب گردشگران، حمایت از مشاغل بومی، تقویت اقتصاد جوامع محلی و معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های استان مرکزی در سطح ملی باشد.

محمودی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری ساوه و مشارکت دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان محلی، پنجمین جشنواره انار در فضایی شاد، پرنشاط و در شأن جایگاه این شهرستان برگزار شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی در پایان از عموم مردم، گردشگران و علاقه‌مندان به فرهنگ و آیین‌های ایرانی دعوت کرد با حضور در این رویداد، ضمن آشنایی با ظرفیت‌های متنوع ساوه، در معرفی و پاسداشت میراث فرهنگی و محصولات بومی این منطقه مشارکت داشته باشند.

پنجمین جشنواره انار از ۹ آذر به مدت ۱۰ روز برگزار می‌شود.



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