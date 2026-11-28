به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی شامگاه پنج‌شنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۵ در برنامه تلویزیونی «شب‌های زعفرانی» با اشاره به ظرفیت‌های متنوع فرهنگی، تاریخی و هنری خراسان جنوبی، اظهار کرد: گردشگری فرهنگی و مذهبی از ظرفیت‌های ارزشمند استان برای جذب گردشگر و معرفی آداب‌ورسوم، باورهای مذهبی و داشته‌های تاریخی مناطق مختلف است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: آشنایی گردشگران با فرهنگ بومی، سنت‌ها و اعتقادات مذهبی جوامع محلی می‌تواند زمینه‌ساز معرفی بهتر جاذبه‌های فرهنگی و تقویت پیوند گردشگری با هویت تاریخی مناطق باشد.

او با اشاره به توانمندی‌های استان در حوزه گوهرسنگ، شهر خور را به‌عنوان شهر گوهرسنگ و فردوس را به‌عنوان دومین شهر دارای ظرفیت در این حوزه معرفی کرد و بر ضرورت شناساندن قابلیت‌های این مناطق در زمینه گوهرسنگ، هنرهای سنتی و صنایع‌دستی تأکید کرد.

برآبادی در ادامه، حفظ و احیای هنرهای سنتی و مهارت‌های بومی را از الزامات صیانت از میراث فرهنگی ناملموس دانست و گفت: انتقال دانش و تجربه هنرمندان به نسل جوان، توسعه آموزش‌های تخصصی و فراهم‌کردن زمینه حضور علاقه‌مندان در این عرصه، نقش مهمی در تداوم و پویایی هنرهای بومی دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی، به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده و خلاق، ایجاد فرصت‌های آموزشی و فراهم‌سازی بستر اشتغال پایدار را از دیگر محورهای مهم توسعه این حوزه برشمرد و بر ضرورت توجه به توانمندی‌های نسل جوان در رونق صنایع‌دستی استان تأکید کرد.

او در پایان، همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مراکز آموزشی و فعالان حوزه فرهنگ و هنر را برای صیانت از میراث ناملموس، معرفی ظرفیت‌های گوهرسنگ و توسعه صنایع‌دستی ضروری دانست و بر بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در مسیر رونق اقتصادی و توسعه پایدار جوامع محلی تأکید کرد.

انتهای پیام/