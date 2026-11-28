به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید نارویی روز شنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: ژیلا میرمُرادزهی، مدیرکل امور بانوان استانداری سیستان و بلوچستان در جریان سفر به شهرستان بمپور، ضمن حضور در کارگاه‌های آموزشی و تخصصی این شهرستان، در جمع صنعت‌گران و فعالان اقتصادی منطقه نیز حاضر شده و با آنها به گفت وگو نشست.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بمپور افزود: مدیرکل امور بانوان استاندار در این بازدیدها از نزدیک در جریان روند برگزاری کارگاه‌ها و ظرفیت‌های آموزشی شهرستان قرار گرفت و با صنعت‌گران بمپور درباره مسائل، چالش‌ها و فرصت‌های توسعه صنعتی منطقه گفت‌وگو کرد.

او تصریح کرد: همچنین در ادامه این حضور، جمعی از فعالان حوزه گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان با طرح مطالبات خود، زمینه‌ساز نشستی صمیمی با مدیرکل امور بانوان استانداری شدند. این مطالبه‌گری که با پیگیری خانم امیریان و این اداره صورت گرفت، بر ضرورت حمایت از هنرمندان صنایع دستی، رونق گردشگری بومی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی منطقه تأکید داشت.

به گفته نارویی، در این برنامه، فرماندار شهرستان بمپور نیز حضور داشت و با تأکید بر هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، از تلاش‌های صورت‌گرفته برای پیوند آموزش، صنعت، گردشگری و صنایع دستی در شهرستان قدردانی کرد. این جلسه با استقبال کارآموزان، مدرسان، صنعت‌گران و فعالان گردشگری همراه بود و بر اهمیت تعامل میان حوزه‌های آموزشی، صنعت، گردشگری و صنایع دستی برای رشد پایدار شهرستان تأکید شد.

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