به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی مشهدی امروز شنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: این نمایشگاه با مشارکت ۱۵ بانوی هنرمند و کارآفرین برگزار شد و فرصتی ارزشمند برای عرضه و معرفی دستاوردها، توانمندی‌ها و تولیدات بومی بانوان فعال در حوزه صنایع‌دستی و مشاغل خانگی فراهم کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خمین افزود: بانوان هنرمند و کارآفرین نقش مهمی در حفظ و تداوم هنرهای سنتی، رونق تولید و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارند و حمایت از فعالیت‌های آنان می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار، تقویت اقتصاد خانواده و توسعه کسب‌وکارهای کوچک و محلی باشد.

او با تأکید بر ضرورت فراهم‌سازی بستر مناسب برای معرفی و فروش محصولات صنایع‌دستی تصریح کرد: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی علاوه بر ایجاد فرصت مناسب برای بازاریابی و عرضه مستقیم محصولات، زمینه تعامل هنرمندان با مردم و آشنایی بیشتر جامعه با ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی را فراهم می‌کند.

مشهدی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از بانوان هنرمند، تقویت کارآفرینی و معرفی هنرهای اصیل ایرانی از جمله رویکردهای مهم این اداره در مسیر توسعه صنایع‌دستی و رونق اقتصاد محلی است و برگزاری رویدادهای مشابه با جدیت دنبال خواهد شد.



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