به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهزاد مریدی روز جمعه ۶ آذرماه، در حاشیه برپایی میز خدمت در محل برگزاری آیین نماز جمعه شیراز که به مناسبت هفته بسیج، انجام شده بود، با اشاره به پیشنهاد ارزشمند برگزاری برنامه‌ای با موضوع «تطابق آیات قرآن کریم با غزلیات حافظ» با حضور حافظان قرآن، تأکید کرد که این رویداد فرهنگی از سوی اداره کل پیگیری می‌شود تا در آینده‌ای نزدیک در فضای حافظیه اجرایی شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، درباره میز خدمت در محل نماز جمعه شهر شیراز نیز گفت: میز ارتباطات مردمی در حرم مطهر حضرت شاه‌چراغ (ع) مستقر شد و علاوه بر پاسخگویی به مطالبات شهروندان، برنامه‌های فرهنگی جدیدی را نیز در دستور کار قرار دارد. در این میز، به پرسش‌های تخصصی مردم درباره وضعیت کالبدی و حفاظتی بافت‌های قدیمی و نیاز به استحکام‌بخشی به برخی اماکن ثبتی پاسخ داده شد.

او تصریح کرد: پرسش‌های مطرح‌شده درباره وضعیت ایمنی و پایداری برخی منازل و آثار تاریخی بسیار دقیق و مهم بود؛ تمامی این موارد یادداشت شده و از طریق بخش‌های مربوطه به‌صورت جدی پیگیری خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس همچنین با یادآوری پیشنهاد «اتصال سومین حرم اهل بیت (ع) به دو حرم اهل بیت در قم و مشهد از طریق خط کرامت»، ابراز امیدواری کرد که این طرح به‌عنوان یک پروژه راهبردی در استان دنبال شود.

او در پایان، این نوع تعاملات مستقیم را اتفاقی مؤثر دانست و از شهروندان خواست تا در صورت بروز هرگونه مسئله یا پرسش، از طریق این مسیرهای مستقیم و شفاف با اداره کل در ارتباط باشند.

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