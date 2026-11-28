به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدهادی طهرانی‌مقدم روز شنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: با توجه به برگزاری جلسه هماهنگی راه‌اندازی خانه شاهنامه در استان سیستان و بلوچستان، این اداره‌کل موقعیت مکانی مناسبی را که در محوطه جانبی اداره میراث‌فرهنگی شهرستان زابل قرار داشت را به این منظور پیشنهاد داد که در گام اول مورد موافقت اعضای جلسه قرار گرفت و در ادامه نیز پس از بازدید میدانی سرپرست مرکز روابط عمومی، امور بین الملل و مدیریت دانش سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون سیاسی اجتماعی استاندار و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و بررسی ظرفیت‌ها و شرایط موجود، محل پیش‌بینی شده برای استقرار این مجموعه فرهنگی مورد تأیید قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان افزود: به همین منظور برنامه‌ریزی‌ها لازم به‌گونه‌ای انجام شد که این مجموعه فرهنگی پس از تخصیص اعتبار لازم و طی دو فاز به بهره‌برداری برسد.

او با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی سیستان در تمدن و هویت ایران‌زمین و با قدردانی از نگاه ویژه سازمان برنامه و بودجه به امر مهم فرهنگی بیان کرد: ایجاد خانه شاهنامه در زابل، اقدامی ارزشمند در راستای تقویت پیوند نسل امروز با میراث ادبی و حماسی ایران، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی منطقه و تبدیل سیستان به یکی از کانون‌های مهم پاسداشت شاهنامه و فرهنگ فردوسی خواهد بود.

به گفته طهرانی مقدم، اداره میراث فرهنگی شهرستان زابل سال‌هاست که به صورت منظم میزبان برگزاری محافل شاهنامه خوانی است و این روند کماکان ادامه دارد که با راه اندازی خانه شاهنامه در این اداره، شاهد روزهای پررونق‌تر و بهتری خواهیم بود.

در ادامه این بازدید، سرپرست مرکز روابط عمومی، امور بین الملل و مدیریت دانش سازمان برنامه و بودجه کشور نیز ضمن قدردانی از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان برای اختصاص مکان ویژه راه‌اندازی خانه شاهنامه، ابراز امیدواری کرد این مجموعه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی منطقه، به محفلی ارزشمند برای ایران‌دوستان، شاهنامه‌پژوهان و عاشقان حکیم ابوالقاسم فردوسی تبدیل شود.

علیرضا حبیبی افزود: راه‌اندازی خانه شاهنامه در زابل، افزون بر ایجاد فضایی تخصصی برای معرفی شاهنامه و میراث فردوسی، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت برگزاری برنامه‌های فرهنگی، نشست‌های ادبی، شاهنامه‌خوانی و فعالیت‌های پژوهشی با محوریت حماسه ملی ایران باشد.

انتهای پیام/