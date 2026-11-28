به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز شنبه هفتم آذرماه در دیدار سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان با نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی، ضمن بررسی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهرستان کوهدشت، درباره راهکارهای توسعه زیرساخت‌ها، رفع مشکلات موجود و تقویت ظرفیت‌های گردشگری این منطقه به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند.

یکی از محورهای مهم این نشست، موضوع ثبت جهانی تنگه شیرز به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین جاذبه‌های طبیعی و گردشگری لرستان بود. در این بخش، مسائل و چالش‌های پیش‌روی این مجموعه ارزشمند، ضرورت تکمیل زیرساخت‌ها، رفع موانع موجود و پیگیری اقدامات کارشناسی و اجرایی لازم برای ارتقای جایگاه ملی و بین‌المللی این اثر مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای سفر مقام عالی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به شهرستان کوهدشت، این نشست به‌عنوان فرصتی برای هماهنگی‌های اولیه، احصای مسائل و اولویت‌بندی مطالبات شهرستان و آماده‌سازی زمینه پیگیری موضوعات در سطح ملی مورد توجه قرار گرفت.

در ادامه این برنامه، نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی از مجموعه تاریخی و باستانی قلعه فلک‌الافلاک نیز بازدید کرد و از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، اقدامات و برنامه‌های مرتبط با حفاظت و سامان‌دهی این اثر ارزشمند تاریخی قرار گرفت.

این دیدار در راستای تقویت تعامل و هم‌افزایی میان اداره‌کل میراث فرهنگی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، با هدف پیگیری مسائل شهرستان‌ها، صیانت از میراث تاریخی و طبیعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری برای توسعه پایدار استان لرستان برگزار شد.

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