رجبعلی لباف خانیکی باستان‌شناس و پژوهشگر میراث‌فرهنگی در یادداشتی نوشت: رشته کوه سیاه در جنوب گناباد که از شرق به غرب کشیده شده و مرز میان خراسان رضوی و خراسان جنوبی محسوب می‌شود، دارای دره‌های متعددی است که از شمال به جنوب کشیده شده و عمدتا بن‌بست و به «کلاته» معروف‌اند، در دره روستای دیسفان مزاری وجود دادر که نماد دیرینگی و قدمت این منطقه است.

یکی از آن دره‌ها که از روستای دیسفان در دامنهٔ شمالی کوه سیاه آغاز شده و از روستای خانیک در جنوب دیسفان عبور می‌کند و در نهایت از طریق گردنه‌ای به نام «شِشتوک» به آن سوی دامنه‌های جنوبی کوه سیاه معروف به «پی‌کوه» در شمال فردوس می‌رسد از گذشته‌های بسیار دور تا دهه‌های اخیر راهی پر رفت و آمد از طریق این دره بوده و روستاهای فردوس و سرایان را به کاخک، گناباد و قاین پیوند می‌داده است. روستاهای خانیک و دیسفان هم از قِبَلِ آن راه به مبادلهٔ کالا و فرهنگ می‌پرداختند.

مطالعات و کاوش‌های باستان‌شناسی سال‌های اخیر نشان داده است که از دوران پارینه سنگی (حدود بیست هزار سال پیش) تا پایان عصر برنز (حدود پنج هزار سال پیش) در محوطه‌های باستانی مانند «کلاته شور» (نزدیک سرایان)، «کله کوب» (در مجاورت آیسک) و «گَوَند» (در باغستان فردوس) اقوام شکارگر، کشاورز و دامدار با فرهنگ‌های پیشرفته زندگی می‌کردند و ضمن عبور از درهٔ خانیک و دیسفان به زیستگاه‌های کهن شمال کوه سیاه مثل «تپه حصار» (نزدیک عمرانی بر کناره کال شور)، «تپه اروک» (نزدیک بیدخت)، «تپه پشن» (نزدیک نوده) و «تپه نقاره خانه» (در پسکلوت گناباد) می‌رسیدند و احتمالا درهٔ پر آب و سر سبز دیسفان و خانیک (به معنی چشمه سار) را جهت ییلاق و چرای احشام مورد استفاده قرار می‌دادند و حتی آثاری از خود به جا گذاشته‌اند مانند سنگ‌نگاره‌هایی بر بدنهٔ کوه «سر کشمو» در خانیک که از عصر برنز تا اوایل اسلام تاریخ‌گذاری می‌شوند و یکی از اسناد معتبر و دیرینهٔ نحوه زندگی و باورهای مردم منطقه محسوب می‌شوند.

در نقاطی از درهٔ دیسفان و خانیک آثار و نشانه‌هایی از دوران اشکانی و ساسانی به طور جسته و گریخته مشاهده شده اما نشانه‌ای از سکونت دائم مانند بقایای معماری دیده نشده و دلیلش این است که احتمالا تا دوران ایلخانی (قرن‌های ۷و۸ ه. ق) دره دیسفان و خانیک صرفا به عنوان چراگاه و ییلاق مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفته است.

در اواسط قرن هفتم ه. ق «هلاکو خان» مغول بعد از قلع و قمع قلعه‌های اسماعیلیه در الموت، قلعه‌های اسماعیلیه در قهستان را نیز مورد تهاجم قرار داد و با قتل‌عامی که در تون (فردوس) مرتکب شد، بر نواحی جنوب خراسان چیره شد.

در عصر غازان خان در سال ۷۰۵ه. ق شمال قهستان به تصرف «مولائیان» درامد و بزرگان آن خاندان به نام «امیر مولای» (امیرالامرای غازان خان) و بعد از او پسرش «امیر عبدالله» و بعد از او فرزندش «امیر محمد بیگ» از اواخر قرن هفتم ه. ق به مدت ۵۰ سال در گناباد مستقر شدند و بر شمال قهستان حکم می‌راندند.

مولائیان که با اقتدار بر قهستان حکومت می‌کردند، ظاهرا در جهت عمران و آبادی قهستان اقداماتی انجام داده و آثاری از خود به یادگار گذاشته‌اند که بنای شبستان مسجد جامع گناباد، بنای چهار طاقی جغتین گیسور و بنای چهارطاقی «مزار دیسفان» از جملهٔ آنان می‌باشند.

مزار اولیهٔ دیسفان با توجه به نقشهٔ مربع و ساقهٔ هشت ضلعی گنبد و ساختار کلی بنا با بناهای «امام زاده یحیی» در ورامین (۷۰۷ _۶۶۳ه. ق)، «مقبره الجایتو» در سلطانیهٔ زنجان (۷۱۳ ه. ق)، بقعهٔ هارونیه در طوس (اوایل قرن هشتم ه. ق)، «مسجد جامع ورامین» (۷۰۷ه. ق)، «مقبرهٔ سید رکن‌الدین» در یزد(۷۲۵ ه. ق) و «مسجد دشتی» در اصفهان (۷۲۵ه. ق) قابل مقایسه است. احداث چنان بنای معتبری در دیسفان ایجاب می‌کرده است که در آن دوران جمعیتی به فراخور آن بنا در آن روستا ساکن باشند.

بنابر این بر اهالی فرهیختهٔ دیسفان فرض است که از مزار دیسفان که نماد قدمت و اعتبار روستا محسوب می‌شود مراقبت و از دگرگونی آن اجتناب کنند.

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