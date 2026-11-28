به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مصطفی پاشایی، مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لالجینروز پنجشنبه ‍5آذر اظهار کرد: در حاشیه برگزاری جشنواره پاییزه همدان، طی برنامه‌ای ویژه، هیئتی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای از فروشگاه‌ها و کارگاه‌های تولید سفال در شهر جهانی سفال، لالجین، بازدید کردند.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لالجین افزود: برای نخستین بار، شاهد حضور پررنگ رسانه‌های بین‌المللی در کنار خبرنگاران داخلی در شهر جهانی سفال هستیم.

او ادامه داد: در این برنامه، ۲۸ خبرنگار از رسانه‌های مختلف داخلی، ۹ خبرنگار از رسانه‌های خارجی و ۸ فعال حوزه فضای مجازی و تولیدکننده محتوا، از پتانسیل‌های گردشگری و هنری لالجین بازدید کردند.

پاشایی گفت: رسانه‌هایی از کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، چین، روسیه، عراق و لبنان در این برنامه مشارکت فعال داشتند.

این تور رسانه‌ای که به همت اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان همدان برگزار شده بود با حضور در قلب کارگاه‌های هنری، از نزدیک با مراحل ظریف و پیچیده تولید سفال توسط هنرمندان لالجین آشنا شدند و با تهیه گزارش‌های مکتوب و تصویری، تلاش کردند هنر اصیل این شهر را به مخاطبان جهانی معرفی کنند.

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