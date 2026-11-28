به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این برنامه که در روز پنجشنبه ۵آذر و با هماهنگی مشترک پایگاه بافت تاریخی همدان و اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد، با هدف آشنایی بیشتر کادر آموزشی با ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان طراحی شده بود.

مدیر پایگاه بافت تاریخی همدان در این برنامه ضمن تأکید بر اهمیت حفظ و معرفی بناهای تاریخی، بر نقش معلمان در انتقال هویت فرهنگی به نسل‌های آینده تاکید کرد.

در جریان این بازدید، دبیران ضمن بررسی ویژگی‌های معماری و ارزش‌های تاریخی عمارت چرچره، به بحث و تبادل نظر در زمینه نحوه بهره‌گیری از این بناهای ارزشمند در فرآیند آموزش پرداختند.

این بازدید با هدف تقویت پیوند میان آموزش رسمی و میراث فرهنگی و ایجاد بستری برای یادگیری تعاملی برگزار شد.

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