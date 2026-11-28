به گزارش میراث آریا، زهرا بهروز آذر معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده درباره وضعیت کالابرگ فرزندان زنان سرپرست خانوار گفت: زنان سرپرست خانوار در حال حاضر کالابرگ دریافت می‌کنند و فرزندان تحت تکفل آنان نیز در این زمینه مشکلی ندارند.

او با توضیح اینکه بر اساس قانون، کالابرگ به سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل او تعلق می‌گیرد، افزود: اگر مرد سرپرست خانوار باشد، افراد تحت تکفل او مشمول دریافت کالابرگ می‌شوند و در صورتی که مرد حضور نداشته باشد یا با تشخیص دادگاه، سرپرستی به زن واگذار شده باشد، فرزندان تحت تکفل آن زن نیز مشمول خواهند بود.

معاون‌ رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: با این حال، با گروهی از خانواده‌ها مواجه هستیم که وضعیت متفاوتی دارند؛ از جمله زنانی که همسرشان زندانی است، به بیماری صعب‌العلاج یا اختلالات اعصاب و روان مبتلاست و امکان مدیریت خانواده را ندارد، یا سال‌هاست از کشور خارج شده، متواری است و محل حضور او مشخص نیست. در چنین شرایطی، همسر و فرزندان این افراد ممکن است نتوانند کالابرگ دریافت کنند.

بهروزآذر با بیان اینکه برای حل این مسئله فرآیند کارشناسی انجام شده است، گفت: موضوع به کمیسیون برنامه و بودجه دولت ارجاع شده و جلسات تخصصی آن آغاز شده است. امیدواریم بتوانیم اعضای کمیسیون را برای پیشبرد این موضوع متقاعد کنیم، چراکه اجرای آن با پیچیدگی‌هایی همراه است.

او یکی از مهم‌ترین موانع را سازوکار فعلی تشخیص سرپرست خانوار دانست و افزود: در حال حاضر، نظام ثبت احوال بر اساس قواعد و احکام قانونی مشخص می‌کند که چه فردی سرپرست خانوار است و کالابرگ به چه کسی تعلق می‌گیرد؛ بنابراین نمی‌تواند برخلاف اطلاعات و ضوابط ثبت‌شده، فرد دیگری را به‌عنوان سرپرست تشخیص دهد. به همین دلیل باید سازوکار جایگزین و میانبری برای این گروه از خانواده‌ها طراحی شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف برای حل این مسئله ادامه داد: این موضوع اکنون در فرآیند اجرا و بررسی کارشناسی قرار دارد و دستگاه‌های مختلف در حال پیگیری آن هستند. سازمان ثبت احوال، قوه قضاییه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در این زمینه همکاری کنند تا پیچیدگی‌های موجود برطرف و فرآیند پرداخت کالابرگ به این خانواده‌ها شفاف شود.

بهروزآذر اظهار کرد: پیگیر این موضوع هستیم و امیدواریم با همراهی دستگاه‌های مسئول و رفع موانع اجرایی، امکان برخورداری این گروه از زنان و فرزندانشان از کالابرگ فراهم شود.

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