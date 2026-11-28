به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان با استاندار روز شنبه هفتم آذرماه با حضور سید سعید شاهرخی استاندار لرستان، سید امین قاسمی سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و مجری طرح قلعه فلک‌الافلاک برگزار شد و طی آن، مهم‌ترین برنامه‌ها، اولویت‌ها و نیازهای اعتباری حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار لرستان در این نشست با تأکید بر ضرورت صیانت از سرمایه‌های تاریخی و فرهنگی استان، میراث تاریخی را بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت، ریشه و اصالت مردم لرستان دانست و بر ضرورت حفاظت مسئولانه از این سرمایه‌های ارزشمند برای انتقال به نسل‌های آینده تأکید کرد.

سعید شاهرخی بر ضرورت اجرای پروژه‌ها با هدف «حفاظت حداکثری از آثار» و «کمترین میزان مداخله در حریم‌های میراثی» تأکید کرد تا ضمن بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود، اصالت و سلامت آثار تاریخی نیز به طور کامل حفظ شود.

او همچنین با تأکید بر اینکه توسعه و ثروت‌آفرینی باید در مسیر پاسداشت هویت تاریخی و فرهنگی استان قرار گیرد، خاطرنشان کرد: هیچ برنامه اقتصادی و عمرانی نباید به قیمت آسیب دیدن میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی استان تمام شود.

در بخش دیگری از این نشست، حمایت از پروژه‌های پیشران حوزه میراث فرهنگی و راهکارهای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد و تکمیل طرح‌های اولویت‌دار مورد بررسی قرار گرفت. استاندار لرستان بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بودجه‌ای از جمله ماده ۵۶، مولدسازی دارایی‌های مازاد، ردیف‌های متفرقه و اعتبارات ملی و استانی برای تأمین مالی پروژه‌ها تأکید کرد.

همچنین در راستای حمایت از روند اجرایی پروژه‌ها و جلوگیری از ایجاد وقفه در فعالیت‌های عمرانی و حفاظتی، موضوع توزیع منابع نقدی و تسریع در ابلاغ تخصیص اعتبارات پروژه‌های اداره‌کل میراث فرهنگی مورد توجه ویژه استاندار قرار گرفت تا زمینه لازم برای پیشبرد برنامه‌ها و تحقق اهداف تعیین‌شده فراهم شود.

در ادامه، موضوع تقویت زیرساخت‌های گردشگری، حمایت از ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی استان و برنامه‌ریزی برای ارتقای خدمات‌رسانی به گردشگران نیز مطرح شد. همچنین برگزاری ستاد هماهنگی خدمات سفر استان و ضرورت تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای میزبانی شایسته از مسافران و گردشگران نوروزی مورد تأکید قرار گرفت.

این نشست در راستای تقویت حمایت‌های مدیریتی و اعتباری از حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و فراهم‌سازی زمینه حفاظت پایدار از سرمایه‌های تاریخی و فرهنگی لرستان برگزار شد.

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