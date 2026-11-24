به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا صفری در حاشیه چهارمین دوره رویداد ملی باور و نخستین دوره بین‌المللی ایران‌باور که روز سشنبه ۳ آذرماه، در مرکز همایش‌های صداوسیما در تهران برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی انجمن در حوزه توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی ایران و چین اظهار کرد: زنان کارآفرین ایرانی می‌توانند برای گسترش فعالیت‌های تجاری خود، شناسایی فرصت‌های صادراتی، واردات هدفمند و انتقال فناوری از ظرفیت‌ها و خدمات تخصصی این مجموعه بهره‌مند شوند.

وی با معرفی ساختار تخصصی انجمن دوستی ایران و چین افزود: این انجمن دارای شش کمیته تخصصی است که هرکدام در حوزه مشخصی فعالیت می‌کنند. کمیته بانوان نیز با تمرکز بر توسعه فعالیت‌های اقتصادی زنان و گسترش ارتباطات تجاری آنان با چین، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در این کشور را فراهم می‌کند.

صفری با اشاره به برخورداری اعضای این کمیته از دانش و تجربه در حوزه جغرافیا، زبان، فرهنگ و اقتصاد چین تصریح کرد: برخی از اعضای کمیته در حوزه‌های تخصصی بازرگانی چین نیز فعالیت دارند و این دانش و تجربه می‌تواند در اختیار زنان کارآفرین و صاحبان کسب‌وکار قرار گیرد تا با شناخت دقیق‌تر بازار هدف، مسیر توسعه فعالیت‌های بین‌المللی خود را دنبال کنند.

ظرفیت‌های صادراتی ایران به بازار چین

مدیر انجمن دوستی ایران و چین با تأکید بر ضرورت بازنگری در نگاه سنتی به تجارت دو کشور گفت: اگرچه در تصور عمومی، تجارت ایران و چین بیشتر با واردات از این کشور شناخته می‌شود، اما ظرفیت‌های صادراتی قابل‌توجهی نیز وجود دارد که فعالان اقتصادی ایرانی می‌توانند با برنامه‌ریزی مناسب از آن بهره‌مند شوند.

وی افزود: انجمن آمادگی دارد به زنان کارآفرین و صاحبان کسب‌وکار علاقه‌مند به صادرات محصولات ایرانی به چین یا توسعه فعالیت‌های وارداتی، در زمینه شناسایی مسیرهای تجاری و برقراری ارتباط با طرف‌های چینی کمک کند.

تسهیل انتقال فناوری و کاهش ریسک‌های تجاری

صفری انتقال فناوری را یکی از زمینه‌های مهم همکاری اقتصادی میان ایران و چین دانست و اظهار کرد: در صورتی که فعالان اقتصادی یا کارآفرینان ایرانی به دنبال انتقال فناوری مشخصی از چین به کشور باشند، انجمن می‌تواند در ترسیم مسیر همکاری و تدوین نقشه راه اولیه این فرایند نقش حمایتی داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های حقوقی، مالی و گمرکی در مبادلات بین‌المللی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف انجمن، کمک به کاهش ریسک‌های تجاری و حقوقی و جلوگیری از بروز مشکلات و زیان‌های مالی پیش‌بینی‌نشده برای فعالان اقتصادی است.

به گفته صفری، برخی از اعضای انجمن در کشور چین دارای مؤسسات حقوقی هستند و می‌توانند خدمات تخصصی و مشاوره‌ای موردنیاز فعالان اقتصادی ایرانی را ارائه دهند. این ظرفیت می‌تواند برای زنان کارآفرینی که قصد ورود به بازار چین یا توسعه همکاری‌های تجاری با این کشور را دارند، مورد استفاده قرار گیرد.

شرایط عضویت و بهره‌مندی از خدمات انجمن

مدیر انجمن دوستی ایران و چین درباره نحوه ارتباط علاقه‌مندان با این مجموعه گفت: فعالان اقتصادی و متقاضیان همکاری می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت رسمی انجمن و استفاده از راه‌های ارتباطی اعلام‌شده، درخواست عضویت یا همکاری خود را ثبت کنند.

وی توضیح داد: افرادی که فعالیت مستقیم و تخصصی مرتبط با چین دارند، می‌توانند در چارچوب کمیته‌های تخصصی انجمن فعالیت کنند. همچنین علاقه‌مندان به توسعه تجارت با چین و بهره‌مندی از ظرفیت‌های این مجموعه، امکان عضویت وابسته را خواهند داشت.

صفری در پایان با تأکید بر جنبه مسئولیت اجتماعی فعالیت‌های انجمن دوستی ایران و چین گفت: فعالیت اعضای انجمن بر پایه علاقه‌مندی و مسئولیت اجتماعی شکل گرفته است و هدف اصلی، کمک به کشور، جامعه و توسعه ظرفیت‌های همکاری میان دو ملت است.

حضور انجمن دوستی ایران و چین در نخستین دوره بین‌المللی ایران‌باور را می‌توان فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های همکاری اقتصادی دو کشور و تقویت ارتباط میان تشکل‌های تخصصی، زنان کارآفرین و فعالان تجاری ارزیابی کرد.

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