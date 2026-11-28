به گزارش میراث آریا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور فراجا درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور در صبح شنبه ۷ آذرماه اظهار کرد: در آزادراه قزوین- کرج- تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

سرهنگ قلی‌نیا ادامه داد: در آزادراه ساوه- تهران، حدفاصل نسیم‌شهر تا عوارضی تهران و همچنین محور شهریار- تهران، حدفاصل میدان معادن تا شهرقدس نیز ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

بنابر اعلام پلیس، او در ادامه به محورهای مسدود غیرشریانی اشاره کرد و گفت: محورهای هشتگرد- طالقان، پاوه- مریوان در محدوده گردنه تته و وازک- بلده در حال حاضر مسدود هستند.

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