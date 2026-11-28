به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز شنبه ۶ آبان‌ماه نشست بررسی پرونده ثبت جهانی محور اشکانی- ساسانی معبد آناهیتا تا مدائن با حضور هوشنگ یوسفی فرماندار کنگاور، کیومرث خانی لعل‌آبادی معاون میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه، مدیر پایگاه ملی معبد آناهیتا، مسئول تکمیل پرونده ثبت جهانی محور اشکانی ـ ساسانی، معاون فرماندار، نماینده اداره راه و شهردار کنگاور برگزار شد.

هوشنگ یوسفی فرماندار کنگاور در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرستان گفت: کنگاور از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری برخوردار است و قرار گرفتن این شهرستان در ابتدای مسیر پرونده ثبت جهانی، اهمیت آن را دوچندان می‌کند.

او افزود: به نتیجه رسیدن این پرونده می‌تواند اقتصاد گردشگری کنگاور را متحول کند. همه ظرفیت‌های شهرستان را برای کمک و تسهیل در روند تکمیل و به سرانجام رسیدن پرونده به کار می‌گیریم.

فرماندار کنگاور سامان‌دهی بناها و حمام‌های تاریخی شهر را از دیگر اقدامات ضروری برای توسعه گردشگری دانست و گفت: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند به ارتقای جایگاه شهرستان و رونق گردشگری آن کمک کند.

کیومرث خانی لعل‌آبادی معاون میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه نیز با اشاره به اهمیت این پرونده گفت: به نتیجه رسیدن پرونده ثبت جهانی محور اشکانی- ساسانی، اتفاق بزرگی برای استان کرمانشاه خواهد بود. با ثبت جهانی این محور، بخش مهمی از آثار تاریخی استان در مسیر کنگاور تا قصرشیرین معرفی می‌شوند؛ ظرفیتی که می‌تواند در کشور بی‌نظیر باشد.

او بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی و گروه‌های فعال تأکید کرد و افزود: برای پیشبرد پرونده، کارگروه ثبت جهانی تشکیل می‌شود و کمیته‌های زیرمجموعه آن نیز فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

مرتضی گراوند مدیر پایگاه ملی معبد آناهیتا و مسئول تکمیل پرونده ثبت جهانی محور اشکانی- ساسانی نیز در ادامه این نشست گفت: این محور به طول ۵۱۵ کیلومتر، معبد آناهیتا در کنگاور را به ایوان مدائن در کشور عراق متصل می‌کند و مجموعه‌ای از آثار تاریخی و فرهنگی ایرانی را در بر می‌گیرد.

او افزود: این منظر تاریخی در امتداد جاده شاهی قرار دارد؛ جاده‌ای که فلات ایران را به بین‌النهرین متصل می‌کرد. در این مسیر، آثار فرهنگی متعددی قرار گرفته که تداوم فرهنگی حدود ۹۰۰ ساله از دوره اشکانی تا ساسانی را نشان می‌دهد.

گراوند با اشاره به ظرفیت این پرونده برای توسعه گردشگری منطقه و گسترش مناسبات بین‌المللی میان ایران و عراق بیان کرد: برای معرفی بهتر مسیر، نصب تابلوهای بین‌راهی با همکاری اداره راه و تابلوهای درون‌شهری با همکاری شهرداری کنگاور در دستور کار قرار دارد. همچنین شهرداری می‌تواند در فراهم‌کردن و رعایت استانداردهای جهانی مورد نیاز پرونده نقش مؤثری داشته باشد.

مدیر پایگاه ملی معبد آناهیتا تعامل برای سامان‌دهی فضاهای داخلی معبد را ضروری دانست و گفت: یکی از مسائل اصلی، وضعیت حاشیه معبد است که آشفتگی منظر آن باید سامان‌دهی شود. رسیدگی به این موضوع در کنار اقدامات معرفی و حفاظت، برای آماده‌سازی پرونده و ارتقای کیفیت منظر تاریخی اهمیت دارد.

در این نشست معاون فرماندار، نماینده اداره راه و شهردار کنگاور نیز حمایت همه جانبه خود را از کمک به تکمیل پرونده اعلام کردند.

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