سمیه روانخواه معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خراسان رضوی در یادداشتی نوشت: هفته‌ای که گذشت، برای من و همکارانم سرشار از هیجان، شوق و البته مرور خاطرات سال‌هایی بود که با امید و انگیزه در مسیر اعتلای صنایع‌دستی ایران قدم برداشتیم.

سال‌ها دویدیم؛ نمایشگاه پشت نمایشگاه برگزار کردیم، گاهی با استقبال روبه‌رو شدیم و گاهی نادیده گرفته شدیم. گاهی از شوق رونق کارگاه‌ها اشک شوق ریختیم و گاهی در برابر دستان خالی تولیدکنندگان و هنرمندانمان، بغض کردیم. از روستاها و شهرهای دور و نزدیک سر درآوردیم و در تمام این سال‌ها، یک صدا فریاد زدیم: صنایع‌دستی ایران، میراث زنده نیاکان ماست؛ میراثی که هنوز می‌تواند در تولید هویت‌محور، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی کشور نقشی بزرگ و اثرگذار ایفا کند.

این گنج نهفته در دستان هنرمندان ایرانی، تنها مجموعه‌ای از آثار زیبا و دست‌ساخته نیست؛ اقتصاد هویت‌محور و خانواده‌محور است؛ آب است، نان است، اشتغال است، صادرات است فرهنگ است، هنر است و حتی می‌توان آن را چاه نفتی دانست که در کوی و برزن این سرزمین، در هر رنگ و نقش و محصول، جلوه‌ای تازه می‌یابد. گنجی که اگر قدرش را بدانیم، می‌تواند سرچشمه‌ای پایان‌ناپذیر از فرصت و ثروت برای این سرزمین باشد. دریابیمش که هزاران حیف و خسران است اگر روزی به فراموشی سپرده شود.

اما در میان تمام این تلاش‌ها، هفته گذشته به نیک‌بختی، دو مسئولیت ارزشمند و افتخارآفرین در راستای ترویج و نمایش این گنج پنهان به ما سپرده شد: نخست، تجهیز اتاق تشریفات ریاست جمهوری اسلامی ایران و دوم، تجهیز اتاق دیپلماسی فرهنگی در خانه ملک؛ خانه‌ای که سال‌هاست به خانه صنایع‌دستی استان تبدیل شده و میزبان هنرمندان و فعالان بسیاری از این عرصه است.

با حساسیت، وسواس و عشق کار را آغاز کردیم، تلاشمان این بود که خادمان شایسته‌ای برای فرهنگ و هنر این دیار باشیم و آنچه شایسته نام و جایگاه صنایع‌دستی ایران است، به بهترین شکل به نمایش بگذاریم.

باور داریم در فضاهای تشریفاتی ایران، به‌ویژه در عالی‌ترین سطوح ملی و بین‌المللی، هنر دست هنرمندان ایرانی باید حضوری درخشان و شایسته داشته باشد؛ حضوری که نه‌تنها زینت‌بخش فضا باشد، بلکه خود به روایتی گویا از هویت، تاریخ، فرهنگ و ذوق ایرانی تبدیل شود. چه افتخاری بالاتر از آنکه مهمانان و نمایندگان دیگر کشورها، در نخستین مواجهه با فضای تشریفاتی ایران، شکوه هنر دست ایرانی را ببینند و با بخشی از اصالت و زیبایی این سرزمین آشنا شوند؟

همچنان که سالیان طولانی، اتاق رهبر شهیدمان به زیرانداز جاجیم و رومیزی ترمه ایرانی مزین بود و ایشان نیز از مبلغان و حامیان صنایع‌دستی ایران بودند، امید داریم ما نیز رهرو این نگاه و منش باشیم و با تداوم استفاده از هنر دست هنرمندان این سرزمین، سهمی در پاسداشت و اعتلای این میراث گران‌بها داشته باشیم.

در پایان، از تیم روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری و نگاه هوشمندانه و ارزشمندشان در فراهم آوردن این فرصت برای معرفی و نمایش صنایع‌دستی ایرانی، صمیمانه سپاسگزارم.

باشد که هنر دست مردمان این سرزمین، نه‌فقط در نمایشگاه‌ها و موزه‌ها، بلکه در مهم‌ترین و رسمی‌ترین فضاهای ملی و بین‌المللی ایران بدرخشد؛ چراکه صنایع‌دستی، تنها یادگار گذشته نیست، بلکه سرمایه امروز و امید فردای ایران است.



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