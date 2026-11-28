به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید کریمی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رباط‌کریم گفت: رضا علیخانی فرماندار و علیرضا عرب شهردار رباط‌کریم با حضور در بازارچه هفتگی صنایع‌دستی اتحاد، از غرفه‌ها و محصولات تولیدی هنرمندان و بانوان فعال در حوزه صنایع‌دستی بازدید کردند.

او افزود: این بازارچه در قالب همکاری مشترک اداره میراث‌فرهنگی، فرمانداری و شهرداری رباط‌کریم و با ظرفیت ۱۰۰ غرفه ایجاد شده است تا زمینه عرضه مستقیم و فروش محصولات تولیدی بانوان هنرمند شهرستان فراهم شود.

کریمی با اشاره به اهمیت حمایت از تولیدکنندگان صنایع‌دستی اظهار کرد: ایجاد بازارچه‌های فروش، یکی از راهکارهای مؤثر برای رونق کسب‌وکارهای کوچک، حمایت از مشاغل خانگی، افزایش درآمد هنرمندان و ایجاد فرصت‌های پایدار برای عرضه محصولات صنایع‌دستی است.

او تأکید کرد: توسعه چنین فضاهایی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش مؤثری در تقویت اقتصاد محلی، حمایت از بانوان کارآفرین و رونق تولیدات بومی شهرستان داشته باشد.

در حاشیه این بازدید رضا علیخانی، فرماندار شهرستان رباط‌کریم، با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و هنرمندان صنایع‌دستی گفت: ایجاد بازارچه‌های دائمی و هفتگی فرصت مناسبی برای عرضه مستقیم محصولات، رونق کسب‌وکارهای خرد و تقویت اقتصاد خانواده‌ها به‌ویژه در حوزه مشاغل خانگی است. تلاش ما بر این است با همکاری شهرداری و اداره میراث‌فرهنگی، زمینه توسعه بازار فروش محصولات تولیدی بانوان هنرمند شهرستان و حمایت عملی از تولید و اشتغال فراهم شود.

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