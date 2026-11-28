مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به اهمیت راهبردی تپه تاریخی حسنلو در مطالعات باستان‌شناختی شمال‌غرب ایران، از آغاز مجدد کاوش‌های باستان‌شناسی در این محوطه ملی پس از گذشت بیش از نیم‌قرن و در پی اخذ مجوز از پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری خبر داد.

صفری با بیان اینکه ازسرگیری کاوش‌ها در حسنلو، گامی مهم در مسیر توسعه مطالعات علمی و تکمیل شناخت تاریخی این محوطه به شمار می‌رود، اظهار کرد: پس از گذشت بیش از ۵۰ سال، روند کاوش‌های باستان‌شناختی در تپه تاریخی حسنلو با رویکردی مستند و در چارچوب ضوابط و مجوزهای تخصصی از سر گرفته می‌شود.

او افزود: جامع‌ترین و مدون‌ترین فصل کاوش‌های باستان‌شناختی حسنلو پیش از انقلاب اسلامی و با مشارکت هیئت مشترک باستان‌شناسی ایران و آمریکا انجام شد، مطالعاتی که به شناسایی بخش‌های مهمی از ساختار معماری و سازمان فضایی این محوطه تاریخی و کشف آثار شاخصی همچون جام زرین حسنلو انجامید و جایگاه این محوطه را در مطالعات باستان‌شناسی منطقه بیش از پیش برجسته کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با تشریح بخشی از نتایج کاوش‌های پیشین در این محوطه بیان کرد: در جریان آن مطالعات، اتاق‌های متعدد، تالارهای بزرگ در بخش مرکزی تپه و بخش‌هایی از ساختار دفاعی و استحکامات این شهر تاریخی شناسایی شد که اطلاعات ارزشمندی درباره سازمان فضایی، معماری و کارکردهای بخش‌های مختلف این مجموعه در اختیار پژوهشگران قرار داد.

صفری ادامه داد: همچنین در جریان کاوش‌های گذشته، سه معبد بزرگ ستون‌دار شناسایی شد که ویژگی‌های معماری و ساختاری آن‌ها، احتمال استفاده از این فضاها برای برگزاری آیین‌ها و مراسم مذهبی را مطرح می‌کند. این یافته‌ها از منظر شناخت ساختارهای اعتقادی و مناسبات فرهنگی جوامع ساکن در این محوطه، واجد اهمیت پژوهشی است.

او با تاکید بر ضرورت تداوم مطالعات میدانی و بازنگری علمی در یافته‌های باستان‌شناختی حسنلو تصریح کرد: ازسرگیری کاوش‌ها پس از یک وقفه طولانی، فرصتی برای دستیابی به داده‌های تازه، ارزیابی مجدد شواهد پیشین و تکمیل شناخت از ابعاد تاریخی، معماری و فرهنگی این محوطه فراهم می‌کند و می‌تواند به غنای مطالعات تخصصی درباره پیشینه تمدنی منطقه کمک کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در ادامه به برنامه‌های توسعه زیرساختی پیرامون این محوطه تاریخی اشاره کرد و گفت: همزمان با آغاز فصل جدید کاوش‌های باستان‌شناسی، فاز نخست عملیات اجرایی سامان‌دهی محدوده روستای حسنلو نیز شامل پروژه‌های جداره‌سازی و کف‌سازی در مسیر منتهی به تپه تاریخی تا میدان اصلی روستا، آماده افتتاح است.

صفری افزود: پیش‌بینی می‌شود آیین افتتاح این مرحله از طرح‌های سامان‌دهی با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شود.

او خاطرنشان کرد: پیگیری همزمان مطالعات باستان‌شناختی و ارتقای زیرساخت‌های محیطی و گردشگری، می‌تواند زمینه بهره‌برداری مسئولانه از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی حسنلو را فراهم کند و ضمن ارتقای کیفیت تجربه بازدیدکنندگان، به تقویت جایگاه این محوطه در منظومه مقاصد گردشگری فرهنگی آذربایجان غربی بینجامد.

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