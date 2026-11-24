به گزارش میراث آریا، محمدابراهیم زارعی در نشست «هورامان؛ منظر فرهنگی اورامانات» که روز دوشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۵، با حضور پژوهشگران، محققان و اندیشمندان این حوزه برگزار شد؛ با اشاره به تغییرات گسترده در بافت تاریخی روستاها و شهرهای ایران، نسبت به تخریب تدریجی معماری بومی هورامانات، از بین رفتن هویت کالبدی سکونتگاه‌ها و ساخت‌وسازهای نامتناسب با ویژگی‌های فرهنگی و اقلیمی مناطق هشدار داد.

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با بیان اینکه بسیاری از روستاها و مناطق تاریخی کشور در سال‌های اخیر با مداخلات گسترده و بعضاً غیرکارشناسی مواجه شده‌اند، اظهار کرد: امروز در بسیاری از این مناطق، دیگر نمی‌توان معماری و طبیعتی را مشاهده کرد که در گذشته هویت منحصربه‌فرد آن منطقه را شکل می‌داد. این در حالی است که برخی بناهای تاریخی باقی‌مانده، نمونه‌های ارزشمندی از دانش معماری بومی و سازگاری انسان با محیط طبیعی هستند.

زارعی با اشاره به تغییرات صورت‌گرفته در معماری روستاهای منطقه کردستان، از ساخت‌وسازهای جدید و تخریب عناصر اصیل معماری انتقاد کرد و افزود: در برخی موارد، به بهانه توسعه امکانات عمومی، بناهایی با معماری نامتناسب جایگزین ساختارهای تاریخی شده‌اند؛ در حالی که این مداخلات می‌توانند به نابودی هویت معماری و برهم خوردن انسجام بافت روستا منجر شوند.

وی با اشاره به تفاوت کارکرد مسجد محله، مسجد جامع و مصلا در ساختار سنتی سکونتگاه‌ها، بر ضرورت شناخت الگوهای تاریخی و فرهنگی پیش از هرگونه مداخله در بافت‌های ارزشمند تأکید کرد.

این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به یکی از روستاهایی که مرتبط با آیت‌الله محمد مردوخ کردستانی، آن را نمونه‌ای از بافت‌هایی دانست که هنوز بخش‌هایی از اصالت معماری خود را حفظ کرده‌اند و هشدار داد که ادامه ساخت‌وسازهای نامتناسب می‌تواند این ارزش‌ها را نیز از بین ببرد.

زارعی با تأکید بر نقش دستگاه‌های متولی میراث فرهنگی در حفاظت از این آثار گفت: لازم است علاوه بر مراقبت و حفاظت از بناهای تاریخی، دستورالعمل‌های مشخصی برای ساخت‌وساز در مناطق دارای ارزش معماری تدوین شود و با آموزش و آگاهی‌بخشی به مردم، زمینه ساخت بناهای جدید متناسب با معماری بومی هر منطقه فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ساخت‌وسازهای حجیم و بلندمرتبه در شهر مشهد، نسبت به تأثیر این بناها بر منظر تاریخی و بصری حرم مطهر امام رضا(ع) ابراز نگرانی کرد و گفت: در گذشته زائران از نقاط مختلف شهر مشهد می‌توانستند گنبد و بارگاه امام رضا(ع) را مشاهده کنند، اما امروز ساخت برج‌ها و ساختمان‌های بزرگ، این منظر ارزشمند را تحت تأثیر قرار داده و امکان مشاهده آن را محدود کرده است.

وی با بیان اینکه معماری هر منطقه بازتابی از هویت تاریخی، فرهنگی و اقلیمی مردمان آن است، به ویژگی‌های معماری کوهپایه‌ای و بومی کردستان اشاره کرد و خواستار توجه بیشتر به این میراث ارزشمند شد.

زارعی در پایان با خطاب قرار دادن فعالان و مسئولان حوزه میراث فرهنگی در استان‌های کردستان و کرمانشاه، بر ضرورت همکاری و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و مدیریتی برای حفاظت از معماری بومی تأکید کرد و خواستار توجه جدی‌تر به صیانت از میراث معماری کشور شد.

یکی از مهم‌ترین الزامات حفاظت از میراث فرهنگی، ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی برای جوامع محلی است

سیدمصطفی فاطمی در سخنان خود با موضوع «نقش برندینگ در حفاظت از فرهنگ و جاذبه‌های فرهنگی» در این نشست، با اشاره به تجربه فعالیت خود در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین الزامات حفاظت از میراث فرهنگی، ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی برای جوامع محلی و تقویت احساس تعلق آن‌ها نسبت به داشته‌های تاریخی و فرهنگی است.

مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی با اشاره به آغاز فعالیت خود در حوزه ثبت آثار تاریخی در سال ۱۳۸۴ و پیگیری ثبت جهانی بافت تاریخی یزد از سال ۱۳۹۲، به تشریح تجربه مواجهه با چالش‌های این بافت پرداخت و گفت: در نخستین بازدیدهای خود از بافت تاریخی یزد، با محدوده‌ای گسترده و کم‌جمعیت مواجه شدم که بخش زیادی از خانه‌های آن خالی از سکنه بود و برخی نقاط آن نیز با آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو شده بود. در آن مقطع، احیای چنین محدوده‌ای با امکانات و اعتبارات دولتی به‌تنهایی امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسید.

فاطمی با اشاره به ثبت جهانی بخشی از بافت تاریخی یزد افزود: از حدود هزار هکتار بافت تاریخی این شهر، نزدیک به ۷۵۵ هکتار در فهرست آثار ملی قرار داشت و حدود ۲۰۰ هکتار نیز در محدوده ثبت جهانی قرار گرفت. در این محدوده، حدود ۲۲ هزار پلاک شامل خانه‌ها و واحدهای تجاری وجود داشت که هرکدام مالک یا مالکان مشخصی داشتند. روشن بود که مرمت و احیای این حجم از بناها با اعتبارات دولتی امکان‌پذیر نیست و مشارکت مردم و بخش خصوصی ضرورت داشت.

وی ادامه داد: نخستین اقدام، جلب مشارکت فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع از طریق ظرفیت اتاق بازرگانی و دعوت از آن‌ها برای ایفای مسئولیت اجتماعی در قبال بافت تاریخی بود. با ورود سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به این محدوده، زمینه بازگشت مردم و رونق فعالیت‌های گردشگری نیز فراهم شد.

مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی با تأکید بر اهمیت تغییر نگرش جامعه محلی نسبت به بافت تاریخی تصریح کرد: پیش از شکل‌گیری این جریان، برخی ساکنان نسبت به هویت محله‌ای خود احساس تعلق چندانی نداشتند؛ اما پس از ثبت جهانی یزد و توجهی که از سوی جامعه بین‌المللی به این میراث ارزشمند صورت گرفت، نگاه مردم نیز تغییر کرد. به‌تدریج افتخار به هویت محله‌ای و تعلق به بافت تاریخی در میان ساکنان تقویت شد.

فاطمی با اشاره به ضرورت حفظ هویت معماری در فرآیند احیای بافت تاریخی گفت: در فرهنگ ایرانی، خانه صرفاً محل سکونت نیست و در بسیاری از موارد کارکردهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متنوعی داشته است. از همین رو، در فرآیند احیای بافت یزد با تلاش گروهی، تلاش کردیم ضمن حفظ هویت و ماهیت خانه‌های تاریخی، کاربری‌های متناسبی مانند مهمان‌خانه، فضاهای مرتبط با صنایع‌دستی و فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی برای آن‌ها تعریف کنیم.

وی با بیان اینکه گردشگری می‌تواند به ابزاری برای بازآفرینی اقتصادی و اجتماعی بافت‌های تاریخی تبدیل شود، افزود: تا سال ۱۴۰۰ و پایان دوره مسئولیت اجرایی من در یزد، حدود هزار و ۲۷۵ خانه در قالب پرونده‌های مرمتی مورد توجه قرار گرفتند. در این فرآیند، مشارکت مردم و بخش خصوصی نقش تعیین‌کننده‌ای داشت و سهم اعتبارات دولتی در مقایسه با گستردگی اقدامات بسیار محدود بود.

مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی همچنین به تأثیر ارزش‌گذاری بر معماری تاریخی در تغییر رفتار بازار مسکن اشاره کرد و گفت: در مقاطعی، حتی ارزش برخی خانه‌های جدیدساز در محدوده تاریخی از خانه‌های قدیمی کمتر شد و این موضوع زمینه توجه مجدد مالکان به حفظ و احیای بناهای تاریخی را فراهم کرد.

فاطمی با تأکید بر اینکه برندینگ گردشگری می‌تواند هم فرصت و هم تهدیدی برای میراث فرهنگی باشد، خاطرنشان کرد: مسئله اصلی صرفاً معرفی یک مقصد و تبدیل آن به برند نیست؛ بلکه چگونگی راهبری این فرآیند اهمیت دارد. اگر گردشگری بدون شناخت ظرفیت‌های فرهنگی، طبیعی و اجتماعی منطقه توسعه پیدا کند، ممکن است به تخریب همان ارزش‌هایی منجر شود که قرار بوده به معرفی آن‌ها کمک کند.

وی با اشاره به برخی نمونه‌های نامناسب گردشگری طبیعت‌محور، از جمله ورود خودروها به عرصه‌های طبیعی و تخریب محیط‌زیست، بر ضرورت آموزش گردشگران، تقویت مسئولیت‌پذیری فعالان گردشگری و تدوین سازوکارهای نظارتی تأکید کرد.

مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی همچنین نقش مدیران مناطق و استان‌ها را در اجرای سیاست‌های حفاظت از میراث فرهنگی مهم دانست و گفت: صرف تدوین آیین‌نامه و ابلاغ دستورالعمل کافی نیست؛ زیرا در سطح استان‌ها و شهرها ممکن است راه‌های مختلفی برای دور زدن مقررات وجود داشته باشد. آنچه اهمیت دارد، تبدیل ارزش‌های فرهنگی و تاریخی به بخشی از هویت بصری و اجتماعی مقصد، بدون گسست از هویت سنتی آن است.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت استفاده از الگوهای توسعه اقتصادی محلی و خوشه‌ای، بر اهمیت آموزش جوامع محلی و مشارکت دادن آن‌ها در حفاظت از داشته‌های بومی تأکید کرد و افزود: آموزش مردم نباید صرفاً در قالب دستور و الزام باشد؛ بلکه باید در کنار قوانین و ضوابط مشخص، راهکارهایی برای بهره‌مندی اقتصادی مردم از ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی مناطق نیز وجود داشته باشد.

فاطمی در پایان با اشاره به اهمیت حفظ تعادل میان زندگی مردم، هنر، فرهنگ و طبیعت گفت: هر شهر و منطقه دارای ریتم و هویت خاص خود است که از تعامل میان زندگی اجتماعی و محیط طبیعی شکل می‌گیرد. توسعه گردشگری زمانی موفق خواهد بود که این تعادل را حفظ کند، نه اینکه به بهانه توسعه، ساختار طبیعی و فرهنگی مناطق را دستخوش تغییرات جبران‌ناپذیر کند.

اصالت فرهنگی اورامان در پیوند پایدار انسان، طبیعت و اسطوره شکل گرفته است

قطب الدین صادقی نمایش‌نامه‌نویس با اشاره به پیچیدگی مفهوم اصالت فرهنگی، اظهار کرد: برای شناخت اصالت فرهنگی سرزمینی مانند اورامان، باید به چهار پرسش اساسی پاسخ داد: «تو کیستی؟»، «چه داری؟»، «کجا هستی؟» و «به چه چیزی تکیه کرده‌ای؟». این چهار پرسش می‌توانند چارچوبی برای شناخت هویت تاریخی و فرهنگی یک جامعه باشند.

وی در تشریح نخستین مؤلفه، یعنی هویت و تداوم تاریخی، گفت: بر اساس دیدگاه مطرح‌شده، سابقه سکونت انسان در اورامان به حدود ۱۵ هزار سال می‌رسد. این سرزمین در طول تاریخ با تحولات و هجوم تمدن‌ها و قدرت‌های مختلفی مواجه بوده، اما آنچه اهمیت دارد، تداوم حضور جوامع انسانی و استمرار پیوند فرهنگی میان مردم و سرزمین است.

این نمایش‌نامه نویس افزود: شرایط طبیعی، سیاسی، اقتصادی و معیشتی بر زندگی مردم اورامان تأثیر گذاشته، اما این تأثیرات نتوانسته‌اند پیوستگی بنیادین فرهنگ منطقه را از میان ببرند. به اعتقاد وی، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های اصالت فرهنگی اورامان، ماندن، ساختن و سازگاری با طبیعت به‌جای گسستن از آن است؛ چراکه اصالت در ساختن و تداوم زندگی شکل می‌گیرد.

طبیعت و میراث انسانی؛ دو رکن شکل‌گیری اصالت اورامان

این سخنران در پاسخ به پرسش دوم، یعنی «اورامان چه دارد؟»، به ظرفیت‌های طبیعی و میراث فرهنگی این منطقه اشاره کرد و گفت: اورامان در بستری کوهستانی با دره‌های عمیق، منابع طبیعی، پوشش گیاهی متنوع و ظرفیت‌های کشاورزی شکل گرفته است. مردم این منطقه نیز متناسب با شرایط محیطی، شیوه‌های خاصی از کشاورزی، باغداری و بهره‌برداری از منابع طبیعی را توسعه داده‌اند.

وی معماری پلکانی اورامان را یکی از جلوه‌های برجسته خلاقیت انسانی در تعامل با محیط دانست و افزود: این معماری نمونه‌ای از بهره‌گیری حداکثری از فضا و امکانات طبیعی با حداقل مداخله در محیط است.

او همچنین با اشاره به تنوع دست‌بافته‌ها، پوشاک، نمادهای فرهنگی، خوراک و شیوه‌های زیست مردم منطقه، اظهار کرد: اورامان در گذشته به خودکفایی در بسیاری از نیازهای زندگی شهرت داشته است. بسیاری از آنچه مردم برای ادامه زندگی نیاز داشتند، در همین منطقه تولید می‌شد و این ویژگی، نشان‌دهنده پیوند عمیق دانش بومی با محیط طبیعی است.

نشانه‌های تاریخی و تأثیر تمدن‌های مختلف بر فرهنگ منطقه

این پژوهشگر در ادامه سخنان خود، به حضور و تأثیر تمدن‌های مختلف در تاریخ اورامان پرداخت و با اشاره به برخی نام‌ها و واژگان جغرافیایی، آن‌ها را از منظر خود نشانه‌هایی از مواجهه تاریخی منطقه با تمدن‌های بین‌النهرین و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای دانست.

وی با اشاره به نام‌هایی مانند «بوچشمه»، «هجیج» و «اورامان»، دیدگاه‌های ریشه‌شناختی خود را درباره ارتباط احتمالی برخی از این واژگان با زبان‌های باستانی مطرح کرد و گفت: بررسی نام‌های جغرافیایی می‌تواند ابعاد تازه‌ای از تاریخ تعامل، نفوذ و مواجهه فرهنگی در این منطقه را آشکار کند.

او همچنین به تأثیر باورهای مذهبی و آیینی تمدن‌های مختلف بر فرهنگ منطقه اشاره کرد و معتقد بود که بسیاری از سنت‌های بومی، با وجود تحولات تاریخی و ورود ادیان و فرهنگ‌های جدید، به حیات خود ادامه داده‌اند.

اسطوره‌ها و آیین‌ها؛ حافظان حافظه تاریخی جامعه

بخش دیگری از این سخنرانی به جایگاه اسطوره و آیین در حفظ هویت فرهنگی اورامان اختصاص داشت.

این سخنران با اشاره به دیدگاه‌های جوزف کمبل، اسطوره‌شناس برجسته، اظهار کرد: آیین‌ها در واقع پوششی هستند که انسان بر تن اسطوره‌ها می‌پوشاند تا آن‌ها را در قالب مراسم و مناسک دوباره زنده کند. اجرای آیین‌ها نوعی بازگشت نمادین به زمان آغازین و بازآفرینی لحظه آفرینش در جهان اسطوره‌ای است.

وی با تأکید بر اهمیت فرهنگ مهری در شکل‌گیری برخی از باورها و آیین‌های منطقه، به ارتباط نمادین خورشید، کوه، سنگ و زایش در اسطوره‌های کهن اشاره کرد و گفت: بخشی از آیین‌های مرتبط با شب یلدا، آغاز زمستان و تولد دوباره خورشید را می‌توان در چارچوب این نظام اسطوره‌ای بررسی کرد.

وی همچنین به برخی آیین‌های مرتبط با کوه، طلوع خورشید و سنگ‌تراشی اشاره کرد و معتقد بود که بسیاری از نمادهای اسطوره‌ای، حتی پس از فراموش شدن معنای اولیه‌شان، در رفتارها و مناسک مردم باقی می‌مانند.

به گفته وی، ممکن است مردمان امروز از ریشه و معنای نخستین برخی آیین‌ها آگاهی نداشته باشند، اما استمرار آن‌ها نشان می‌دهد که حافظه فرهنگی جوامع می‌تواند از طریق نمادها و رفتارهای جمعی به نسل‌های بعد منتقل شود.

پوشاک، موسیقی و دست‌بافته‌ها؛ روایتگر هویت فرهنگی

این سخنران در بخش دیگری از صحبت‌های خود، پوشاک سنتی، موسیقی و دست‌بافته‌های اورامان را از مهم‌ترین جلوه‌های بازنمایی هویت فرهنگی منطقه معرفی کرد.

وی با اشاره به نقش نمادین رنگ‌ها، سکه‌ها و عناصر به‌کاررفته در پوشاک مردان و زنان، اظهار کرد: لباس سنتی صرفاً پوششی برای بدن نیست، بلکه می‌تواند بازتابی از جهان‌بینی، باورهای اسطوره‌ای و رابطه انسان با طبیعت باشد.

صادقی همچنین به ساختار نمادین نقوش دست‌بافته‌ها، به‌ویژه استفاده از دایره و مربع، اشاره کرد و این نقوش را در ارتباط با مفاهیمی مانند باروری، زمین و نظام باورهای کهن قابل بررسی دانست.

در حوزه موسیقی نیز وی به ویژگی‌های آیینی و معنوی آوازهای منطقه پرداخت و تأثیر محیط کوهستانی بر شکل‌گیری برخی شیوه‌های آوازی را مورد توجه قرار داد. به اعتقاد او، بخشی از این آوازها با تقلید از صداهای طبیعت، از جمله آواز پرندگان، شکل گرفته‌اند و در عین حال بازتاب‌دهنده جهان درونی و عاطفی مردم منطقه هستند.

اصالت فرهنگی؛ حاصل همزیستی چند هزارساله انسان و طبیعت

این سخنران در جمع‌بندی مباحث خود، مهم‌ترین ویژگی فرهنگ اورامان را رابطه عمیق و دیرپای انسان با طبیعت دانست و گفت: مردم این سرزمین برای ماندن و ساختن، شیوه‌ای از زندگی را شکل داده‌اند که بر پایه سازگاری، مدارا و شناخت ظرفیت‌های محیط طبیعی استوار بوده است.

وی افزود: اسطوره‌ها و باورهای فراطبیعی نیز در این مسیر به انسان کمک کرده‌اند تا برای جهان پیرامون خود معنا پیدا کند، روابط اجتماعی را تنظیم کند و هویت جمعی خود را به نسل‌های بعد انتقال دهد.

او تأکید کرد: شناخت اصالت فرهنگی تنها با بررسی آثار تاریخی یا معماری امکان‌پذیر نیست؛ بلکه باید نشانه‌های هویت را در زبان، پوشاک، موسیقی، آیین‌ها، دست‌بافته‌ها، نمادها و شیوه زندگی مردم نیز جست‌وجو کرد.

این سخنران در پایان، با تأکید بر ضرورت شناخت و بازخوانی نمادهای فرهنگی اورامان، خاطرنشان کرد: آنچه هویت یک جامعه را در گذر زمان حفظ می‌کند، تنها میراث مادی آن نیست، بلکه مجموعه‌ای از روایت‌ها، باورها و آیین‌هایی است که رابطه انسان با سرزمین و طبیعت را معنا می‌بخشند.

اورامانات نمونه‌ای از منظر فرهنگی زنده است

ناصر رضایی مدیر گروه گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، اورامانات را نمونه‌ای از منظر فرهنگی زنده معرفی کرد که در آن تاریخ، زبان، معماری و شیوه زیست انسان با طبیعت درهم‌تنیده‌اند.

او با اشاره به شواهد حضور انسان در منطقه از دوره پارینه‌سنگی میانه و حدود ۴۰ هزار سال پیش، زبان هورامی را از شاخه‌های زبان گورانی و برخوردار از ویژگی‌های کهن ایرانی دانست. رضایی معماری پلکانی، استفاده از مصالح بومی و فنون سنگ‌چینی خشک را نمونه‌هایی از سازگاری انسان با محیط کوهستانی برشمرد؛ الگویی که در آن بام یک خانه می‌تواند حیاط خانه بالادست باشد.

او همچنین هوره، سیاه‌چمانه و آیین پیر شالیار را از جلوه‌های میراث ناملموس منطقه دانست و با اشاره به تنوع زیستی، از جمله لاله واژگون و گیاهان دارویی و معطر، ثبت جهانی اورامانات را به‌رسمیت‌شناختن الگوی دیرپای همزیستی انسان و طبیعت توصیف کرد.

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